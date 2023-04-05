Безпілотники ЗСУ літають над домашньою ареною донецького "Шахтаря". ВIДЕО

Командир спецроти ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) опублікував відеозапис роботи українських БПЛА над окупованим Донецьком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн продемонстрував кадри, зроблені над домашньою ареною футбольного клубу Шахтар (Донецьк) та довкола "Донбас-Арени".

"Загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже-дуже близько і бачимо, як не все, то практично все", - каже Мадяр на записі.

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