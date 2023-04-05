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безпілотник (2090) війна (56332) Донецьк (865) окупація (5829) футбол (1302) Шахтар (149)

Безпілотники ЗСУ літають над домашньою ареною донецького "Шахтаря". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командир спецроти ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) опублікував відеозапис роботи українських БПЛА над окупованим Донецьком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн продемонстрував кадри, зроблені над домашньою ареною футбольного клубу Шахтар (Донецьк) та довкола "Донбас-Арени".

"Загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже-дуже близько і бачимо, як не все, то практично все", - каже Мадяр на записі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Різати без жалю, як худобу, - ексгравець "Шахтаря" емоційно висловився на адресу російських загарбників

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+38
Гнойний донбасянський менталітет - мати все від держави, стадіон і аеропорт ледь не за міліард доларів і звинувачувати цю державу що вона тебе обкрадає.
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05.04.2023 09:48
+34
осем лєт дамбіл бамбас...
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05.04.2023 09:49
+22
Что то мало бомбас донбили. Там всё вроде целое.
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05.04.2023 09:59
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Гнойний донбасянський менталітет - мати все від держави, стадіон і аеропорт ледь не за міліард доларів і звинувачувати цю державу що вона тебе обкрадає.
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05.04.2023 09:48 Відповісти
Рижа мерзота ахмєтов ! Ця **** й розв'язала війну у 2014 році !
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05.04.2023 10:01 Відповісти
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05.04.2023 10:07 Відповісти
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05.04.2023 10:10 Відповісти
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05.04.2023 10:13 Відповісти
Дугін, Корч, і Люся - як вам такий пазл ?
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05.04.2023 10:14 Відповісти
В мене давно всі пазли склалися. 5.12.2008 у Шустера.
https://www.youtube.com/watch?v=0kcMZLAtaqo
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05.04.2023 18:07 Відповісти
Що до Корча - він це не приховує і досить внятно пояснив що то була за туса з Люсєй та Дугіним. Деталей не згадаю, але нічого кримінального там не відбувалося. Якщо цікаво не тільки накинути - то подивіться на його каналі.

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05.04.2023 21:52 Відповісти
Люся та Корч це класичні провокатори. Та ще й талановиті. З цими хлопцями постійно треба бути пильними.
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06.04.2023 02:13 Відповісти
азіатчики хєрови, розказували який поганий та аморальний Захід. І ці дебіли не змінили своєї думки
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05.04.2023 12:01 Відповісти
Авжеж! Тільки послухайте шо він тоді казав!

https://www.youtube.com/watch?v=0kcMZLAtaqo
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05.04.2023 18:04 Відповісти
А чому фотка не вся ! Крайній зліва , що не увійшов - подоляк ! Відредагуйте фото .
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05.04.2023 19:17 Відповісти
Ублюдки...
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05.04.2023 15:39 Відповісти
Ти мені не " тич " ! Мамі своїй будеш " тикать " . А про срану лугандонію усим не задоволену сказано , дуже давно , коли десятки тисяч зомбованих уродом - ахмєткою йшли на Київ пішим ходом касками грюкати по бруківці . І ця тварина ахмєтка скористалася МАЙДАНОМ , щоб створити домбабве з лугандонією ! Та пішло не так як він хотів !
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05.04.2023 19:15 Відповісти
Прохмелись
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05.04.2023 19:51 Відповісти
Це скрін з інтернету
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05.04.2023 21:07 Відповісти
Он "протестовал" -- его заводы гудели.
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05.04.2023 10:19 Відповісти
Не знаю, чи буде це для тебе "valera ivolgov" відкриттям, чи ти свідомо пишеш казна що, але така позиція споживача - "мені усі винні, а я нікому нічого не винен", притаманна більшої частині людства і не має ані національних, або географічних характеристик будь якої нації, або країни!!! Нагадаю хоча б публічний, на камеру, вислів кандидата у президенти України весною 2019 року Зеленського - "Я нікому нічого не винен окрім своїх батьків!" Тож то був висловлен у 2014 році не якійсь "донбансянський менталітет", а просто у мешканців Донбасу, завдяки рашистським пропагандонам, пробудили найогиднішу частину людської суті, яка спить у кожній людині, але просинається коли засинає розум пригнічений пропагандою, як, до речі, це було і в усіх українців, які повірили у фейки від того ж Зеленського про Порошенко та його оточення, і завдяки чому "Слуги народу" зараз очолюють владу в Україні!!! Теж саме можливо сказати й про роССінців, яких розвели на "вЯличие" и впевненість "що всі їм винні", а вони "мають право на все чого бажають"!!!
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05.04.2023 10:07 Відповісти
Віталік в тебе наївності хоч відбавляй,де ти побачив що я писав що "мені всі винні", не пиши будь ласка херню.
Московити це кончена нація від дня свого створення нащадками ЧінгізХана.
Яке вєлічіє нафіг, в них немає іншого вєктора розвитку окрім вбивати своїх сусідів, тому вони кончені, їх треба зупинити.
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05.04.2023 10:10 Відповісти
"Наївність" в людини яка прожила на світі 57 років відсутня апріорі, бо стикання з дійсністю швидше викликає появу цинізму та НЕдовіри. А стосовно мешканців Донбасу знаю достеменно, бо в мене серед них є прямі родичі з яки молодщі ще у 2014-му виїхали на вільну від колаборантів та загарбників теріторію України, а похилого віку залишились, бо для них втрата нажитого, то втрата сенсу життя, з чим я можу не погоджуватися, але це ЇХ вибір. І те що вони прихильники звільнення Донбасу від "роССійського миру" для мене не є новиною навіть через запевнення рашистської сволоти про те, що там "усі ******* РоССію"! Тож не ТОБІ мене переконувати у "невідповідності" того, що я ЗНАЮ не через чиюсь "упевненість" в зворотньому, а через свою ОБІЗНАННІСТЬ у реальності!!!
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05.04.2023 10:20 Відповісти
Нагадаю шо наївно заявляти що людина чогось назавжди не має, помиляються всі люди, незмінний тільки Господь Бог.
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05.04.2023 10:23 Відповісти
Так, помиляються усі ...... хто НЕ ЗНАЄ, а довіряє чиїмсь висловлюванням. Але важко сплутати сіль із цукром якщо ти САМ їх скуштував, а не слухаєш іншу думку навіть не спробувавши на смак!
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05.04.2023 10:32 Відповісти
А твій особистий вклад окрім протирання дивану ? Чи думаєш питання які задаєш інщим тебе не стосуються.
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05.04.2023 10:26 Відповісти
А з чого ти "valera ivolgov" узяв що інші вкладають у перемогу України стільки ж як ти, або менше, особливо з погляду на твоє ж висловлення про диван, тобто НІЧОГО?! Упевненний, що серед залишаючих пости немало тих, хто допомагає фінансами волонтерам, хто пішов добровільно до пунктів комплектації ще на початку 2022-го, а можливо й 2014-го і або служить, чи служив у ЗСУ, або поки визнаний непридатним до військової служби. Тож не треба усіх порівнювати із собою. Є гірщі, є такі ж, але є й кращі за тебе!
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05.04.2023 10:38 Відповісти
Бачу Віталік ти таки з Донбасу як що поперло на особисте.
Протиставь щось проти того що я написав, наведи аргументи проти реальності в якій в Донбас Україна вливала міліарди доларів як в дотаційний регіон і не мала за це нічого окрім прокльонів на свою адресу. Чекаю.
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05.04.2023 10:41 Відповісти
Дубль (оригінал нижче): І додам "valera ivolgov", що я такий же "з Донбасу", як ти з Антарктиди, якщо звісно ти не пінгвін! І цим своїм припущенням ти теж переконуеш у тому, що усі твої домисли, як і припущення хибні, і продиктовані або не розумінням, або злочинними намірами. Навіть не знаю що з цього гірше?!!! А стосовно використання слова "сепаратизм" по відношенню до подій у Донбасі та Криму я завжди вважав злочинним, бо це був КОЛАБОРАЦИОНІЗМ, і невірний діагноз призводив до невірних рішень та підігравав рашистській пропаганді про "громадянську війну" яка була міждержавною війною РоССії проти України у якій окупант використовував не тільки своїх військових та спецслужбистів, але й колаборантів та завербованих агентів у державних структурах України!!!
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05.04.2023 11:40 Відповісти
Багато літер Віталік щоб сказати що до Донбасу не маєш відношення.
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05.04.2023 13:15 Відповісти
Ну те, що менталітет гнойний, погоджуюсь . Але стадіон будувався не за державний кошт. Ахметка збудував за власні грошики. Ми ж не орки. Треба бути справедливими.
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05.04.2023 12:48 Відповісти
Донбасянку видно здалека, а ну раскажи як Донбас годував всю Україну.
Твій рудий п*дар Ахметка синок Данілича окрім як грабувати Україну грошей більше не мав, так що не заливай.
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05.04.2023 13:13 Відповісти
а ще, чомусь все ціле
навіть стільці на місці
а як же восєм лєт дамбілі бамбас і все, ****, все ціле???
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05.04.2023 20:06 Відповісти
Це норма руцкого міра де біле це чорне і чорне це біле.
Маріупіль у них це "освобождьоний город", а Донецьк розбомблений укранацистами
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05.04.2023 20:16 Відповісти
осем лєт дамбіл бамбас...
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05.04.2023 09:49 Відповісти
Проукраїнських чи хоч адекватних там давно не залишилося. Клоака руського міра!
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05.04.2023 09:51 Відповісти
А оце повна брехня! І прихильників України там багато, і зовсім не всі з них виїхали. До того ж з огляду на історію людства більша його частина це аморфна маса яка завжди на стороні переможця. Тож не переймайся "Белла Богун" - Все буде Україна!
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05.04.2023 09:56 Відповісти
Ти що думаєш в мене немає родичів на Донбасі і я не чув їх висловлювання про Україну ще у часи совку ? Те що все буде Україна, то без сумніву, а то що Донбас був інфікований кацапами це факт.
Звісно прихильники України на Донбасі є, а як їх там може не бути, як що Донбас це Україна, теж мені досягнення
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05.04.2023 10:14 Відповісти
"Інфікування" рашистами України, при цьому УСІЄЇ, відбувалось багато-багато років, до того ж не тільки у радянськи часи, а й у РоССійській імперії, і чим ближче до Московії, тим більше. Але це зовсім не означає, що хвороба охопила "УСІХ". А твої волання мені ну дуже нагадують подібні волання рашистів та комуняк про те що "УСІ", наприклад у Львові, неодмінно вбивають будь кого хто заговорить роССійською, що там відмовляють категорично обслуговувати у магазинах чи кафе "УСІХ" хто не знає української і т.п. А я цю брехню чув з дитинства і мене не бажали дехто чути навіть коли я повертався з відвідання цього міста і запевняв про те, що це все фейк! Тож не треба й тобі "valera ivolgov" несту подібну ахінею з протилежним знаком та на кшталт Скабєєвої переконувати у недовірі власним очам при цьому довіряючи лише тому, що вона каже своїм поганим ротом!!!
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05.04.2023 10:30 Відповісти
Бачу ти з Донбасу, це не секрет, читай.

Донецьку в Україні ніхто не пробачить сепаратизму і війни проти України, це просто факт.
Всім патріотам України в Донецьку і на Донбасі це треба розуміти. Взагалі я за те щоб за
"все хороше" Донецьку і "Ізоляцію" у тому числі столицю цього регіону треба перенести в інше місце, це буде нагадування Донецьку на всі часи про всі його заяви і амбіції які коштували Україні занадто дорого.
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05.04.2023 10:36 Відповісти
Є один розумний вислів виходячи з основ математики у якій нескінченність дорівнює нулю, тому не треба казати "НІКОЛИ", або "ЗАВЖДИ", або "УСІ" говорячи про дискретні, тобто кінцеві речі. Самий простий приклад це Німеччина та німці. Чи погодився би хтось у 1941-45 роках на теренах республік СРСР з висловом про те, що колись, через деякий час німців будуть вважати гідними та заслуговуючими поваги після того, що Німеччина накоїла у 2-й світовій війні?! Або чи багато мешканців УРСР до 1990 року повірили б у те, що більщість мешканців України будуть за незалежність України вже через рік?! Тож НЕ КАЖИ ГОП, ПОКИ НЕ ПЕРЕСТРИБНЕШ!
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05.04.2023 11:00 Відповісти
І додам "valera ivolgov", що я такий же "з Донбасу", як ти з Антарктиди, якщо звісно ти не пінгвін! І цим своїм припущенням ти теж переконуеш у тому, що усі твої домисли, як і припущення хибні, і продиктовані або не розумінням, або злочинними намірами. Навіть не знаю що з цього гірше?!!! А стосовно використання слова "сепаратизм" по відношенню до подій у Донбасі та Криму я завжди вважав злочинним, бо це був КОЛАБОРАЦИОНІЗМ, і невірний діагноз призводив до невірних рішень та підігравав рашистській пропаганді про "громадянську війну" яка була міждержавною війною РоССії проти України у якій окупант використовував не тільки своїх військових та спецслужбистів, але й колаборантів та завербованих агентів у державних структурах України!!!
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05.04.2023 11:09 Відповісти
Віталік не бикуй своїми припущеннями як працюють мізки у інших людей, просто зупинись щоб не морозити і далі
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05.04.2023 20:12 Відповісти
Такого плану атаки в районі Первомайського відбуваються доволі часто. На днях наші підбили кацапський танк, але ті вирішили не відмовлятися від десанту. Проте, десант накрили свої ж термобаричними ************.https://t.me/DeepStateUA/16185
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05.04.2023 09:51 Відповісти
З такою роздільною здатністю можливо побачити все і нічого рашистам сховати не вдастся. Оце дійсно якісна аеророзвідка, молодці хлопці. А отаке відео від "Мадяра" найкращій доказ рашистам, що їх інформація про його загибель є фейком, як і переважна більшість з того що вони розповсюджують серед своїх тупих прихильників!
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05.04.2023 09:53 Відповісти
Жителі Донецька , Мадяр вас бачить ..І хто буде погано себе вести ,того чекає доля хробака
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05.04.2023 09:54 Відповісти
як кажуть--не для вас ,мама доньку ростила.
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05.04.2023 09:59 Відповісти
Хто буде погано себе поводити, тому буде джага-джага!
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05.04.2023 10:27 Відповісти
Друзі!

Потрібна допомога 72-ій бригаді.

Якщо не в змозі задонатити, допоможіть поширити.
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05.04.2023 09:55 Відповісти
Допомагаю фонду "Повернись живим". Може твоїм друзям теж до них звернутись?! Бо збір коштів вже настільки розпорошений, що не розумієш де просять допомогу свідомі, а де шахраї, а допомогти УСІМ не в змозі навіть той, у кого мільярди на рахунку, бо звертаються за цим десятки тисяч!!!
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05.04.2023 10:13 Відповісти
Дякую, друже!
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05.04.2023 10:18 Відповісти
Шановний, сюди теж можна звернутися. Я туди донатю.

КВАДРОКОПТЕРИ ДЛЯ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ
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05.04.2023 11:00 Відповісти
(ISW).Українські сили, ймовірно, здійснили контрудар на північний схід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 квітня, показують, що українські сили, ймовірно, вразили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту.
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05.04.2023 09:55 Відповісти
Что то мало бомбас донбили. Там всё вроде целое.
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05.04.2023 09:59 Відповісти
Літає немов над прокаженими.
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05.04.2023 10:18 Відповісти
ДОНЕЦЬК = МАРІУПОЛЬ. ТАК БУДЕ.
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05.04.2023 10:19 Відповісти
Якщо визволений з окупації Донецьк занадто довго буде недалеко від лінії фронту й рашисти зможуть обстрілювати його з САУ та РСЗО, як наприклад зараз це відбувається з Херсоном, то це порівняння з Маріуполем може справдитись, але якщо вдастця одразу відкинути ворога до кордонів з Московією, то все для цього міста складеться краще ніж для Маріуполя який довелось покинути внаслідок легкого заходу рашистів з Криму вина за що ПОВНІСТЮ лежить на сьогоденній владі України яка призначила на посаду керівника СБУ некомпетентну, слабку та тупу людину довіривши їй керування захистом півдня України з боку Криму при цьому розмінувавши проходи з нього та не займаючись зовсім організацією та забезпеченням ТрО!!!
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05.04.2023 10:51 Відповісти
Щось не помітно, що вісім років бомбили
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05.04.2023 10:21 Відповісти
"Восем лет дамбили бамбас геноцидом детей", але місто щось ціле стоїть...
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05.04.2023 10:24 Відповісти
Донецьку в Україні ніхто не пробачить сепаратизму і війни проти України, це просто факт.
Всім патріотам України в Донецьку і на Донбасі це треба розуміти. Взагалі я за те щоб за
"все хороше" Донецьку і "Ізоляцію" у тому числі столицю цього регіону треба перенести в інше місце, це буде нагадування Донецьку на всі часи про всі його заяви і амбіції які коштували Україні занадто дорого.
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05.04.2023 10:33 Відповісти
То ж найбільший наш конфлікт мав би бути динамівсько-шахтарський....Нє, влізла ****** руснява погань і недоумків наших збурила. Стоїть пустенький стадіон, пиво ніхто не п'є... Альо , "кормільци" срані, заїпісь вам тепер? Чом не шумить більше торсида ваша колорадська?
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05.04.2023 10:41 Відповісти
опзж=русня піднапружило сраки?
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05.04.2023 11:31 Відповісти
з одного боку начебто не правильно всіх донецьких рівняти і називати прихильника "русскага мира", а з іншої... для мене було шоком коли в 2012 в Донецьку, під час ЄВРО мені зламали на авто український прапорець...в 2014 я все зрозумів...
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05.04.2023 12:42 Відповісти
зате побачиш як ми його звільним як люди будуть плакати від щастя, не гірше за російськомовний Херсон
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05.04.2023 12:55 Відповісти
там точно є Люди?чи тільки таке залишилося-https://youtu.be/SHEnkQSW5kU?t=5296
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05.04.2023 13:22 Відповісти
якщо залишилось тільки таке то сам подумай навіщо вони забороняють і бояться української мови, 24-нна пропаганда, цензура, фільтраційні табори, війська .... Чого вони бояться ? самих себе))
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05.04.2023 13:48 Відповісти
за десять років окупації на тих землях вони ж зростили на своїй пропаганді манкуртів які зараз воюють проти українців,на теренах рф було кілька мільйонів етнічних українців і де вони?
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05.04.2023 14:00 Відповісти
не обовязково супротив повинен стріляти і різати, зате є пропаганда, диктаторський режим , війська і страх. ще раз тобі повторюю кого ж вони тоді так бояться якщо в москві на одного протестуючого 100 поліцейських???
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05.04.2023 14:26 Відповісти
Золкін цим ублюдкам лекції читає,що вони не правІ,думає ,що з цих свиней ще будуть люди...
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05.04.2023 15:50 Відповісти
Тут цікаво інше. - Мадяра з під Бахмуту перекинули на Донецьк. Свято наближається?
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05.04.2023 13:13 Відповісти
Жили собі нормально ідіоти, були одним із самих найбагатших регіонів в країні,говорили собі на російській, ніхто їх не займав,мали стадіон,команду котра була чемпіоном УЄФА, ходили на матчі з командами світового рівня, мали аеропорт,чудову інфраструктуру,одні з найвищих зарплат в Україні... Але захотілося русского міра, і тепер Донбасс це по суті випалена земля, мужиків кидають на мясо під український шквальний вогонь, усі розбіглися хто куди,хто в Україну,хто в Європу,хто до кацапів. Так просрати свій регіон і привести туди таку біду котра їх край відкине на багато десятиліть назад в розвитку і перетворить в руїну можуть тільки останні імбіцили
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05.04.2023 14:13 Відповісти
який найбагатший... Там бомжи. Нiхто майже не iздить за межi областi за нестачею грошей. Хоча ,якщо взяти Ахметку та 3.000.000 людей, та усереднити, то вийде що кожний заробляв по 5 тисяч баксiв на день ))) Там все таке старе, i нiхто не вкладувався в iнфраструктуру, тому це як машина часу - 20 рокiв взаду, тобто без прогреса
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06.04.2023 11:18 Відповісти
Що з їплом, руссня? Це точно той бамбас, який 8 років дамбілі????
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05.04.2023 15:39 Відповісти
8 лет дамбілі бамбас але шось усе ціле, русня кончена нація
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05.04.2023 16:14 Відповісти
До речі: поле на донбас арені знаходиться начебто в прийнятному стані?
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06.04.2023 00:16 Відповісти
Не понял. Мы же 8 лет данбили бамбас, а как стадион уцелел?
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06.04.2023 01:08 Відповісти
 
 