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Безпілотники ЗСУ літають над домашньою ареною донецького "Шахтаря". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командир спецроти ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) опублікував відеозапис роботи українських БПЛА над окупованим Донецьком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український воїн продемонстрував кадри, зроблені над домашньою ареною футбольного клубу Шахтар (Донецьк) та довкола "Донбас-Арени".
"Загарбник мусить пам'ятати, що ми дуже-дуже близько і бачимо, як не все, то практично все", - каже Мадяр на записі.
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+38 valera ivolgov
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+34 Ihor Demkiv 98d868d7
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+22 Krotow
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https://www.youtube.com/watch?v=0kcMZLAtaqo
https://www.youtube.com/watch?v=0kcMZLAtaqo
Московити це кончена нація від дня свого створення нащадками ЧінгізХана.
Яке вєлічіє нафіг, в них немає іншого вєктора розвитку окрім вбивати своїх сусідів, тому вони кончені, їх треба зупинити.
Протиставь щось проти того що я написав, наведи аргументи проти реальності в якій в Донбас Україна вливала міліарди доларів як в дотаційний регіон і не мала за це нічого окрім прокльонів на свою адресу. Чекаю.
Твій рудий п*дар Ахметка синок Данілича окрім як грабувати Україну грошей більше не мав, так що не заливай.
навіть стільці на місці
а як же восєм лєт дамбілі бамбас і все, ****, все ціле???
Маріупіль у них це "освобождьоний город", а Донецьк розбомблений укранацистами
Звісно прихильники України на Донбасі є, а як їх там може не бути, як що Донбас це Україна, теж мені досягнення
Донецьку в Україні ніхто не пробачить сепаратизму і війни проти України, це просто факт.
Всім патріотам України в Донецьку і на Донбасі це треба розуміти. Взагалі я за те щоб за
"все хороше" Донецьку і "Ізоляцію" у тому числі столицю цього регіону треба перенести в інше місце, це буде нагадування Донецьку на всі часи про всі його заяви і амбіції які коштували Україні занадто дорого.
Потрібна допомога 72-ій бригаді.
Якщо не в змозі задонатити, допоможіть поширити.
КВАДРОКОПТЕРИ ДЛЯ НАШИХ ВІЙСЬКОВИХ
Всім патріотам України в Донецьку і на Донбасі це треба розуміти. Взагалі я за те щоб за
"все хороше" Донецьку і "Ізоляцію" у тому числі столицю цього регіону треба перенести в інше місце, це буде нагадування Донецьку на всі часи про всі його заяви і амбіції які коштували Україні занадто дорого.