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Бойова робота снайперської пари ССО поблизу Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці ССО опублікували фрагменти бойової роботи українських снайперів поблизу Бахмуту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано більш як  десять влучних пострілів.

"Понад 10 знищених окупантів – результат роботи снайперських пар ССО в районі Бахмуту протягом декількох останніх днів. В нічну пору доби, ворог намагається просуватися та штурмувати позиції Сил оборони на зазначеному напрямку. Наші воїни постійно ведуть спостереження, виявляють та знищують живу силу противника з різних дистанцій та різним калібром", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пентагон: Ми розуміємо стратегію України в Бахмуті. ЗСУ здатні перейти до наступної фази

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+18
Їпашать орків,аж тирса сипеться!,), Дякуємо Рідні!,,Хай Вас Бог береже!,,
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05.04.2023 10:15
+14
Красиво!!! На то как устраняют орков, можно смотреть долго...
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05.04.2023 10:10
+13
Бац і лаптя нема.
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05.04.2023 10:05
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І чому вони не ******* снайперів... Адже: швидко, без болю, без наркозу. Найгуманніший вид операції!
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05.04.2023 10:02 Відповісти
Бац і лаптя нема.
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05.04.2023 10:05 Відповісти
https://t.me/Ukraine_365News/49854 От Киева "за 3 дня" российские пропагандоны перешли к обсуждению подготовки нанесения огневого поражения российским оккупантам в ходе украинского контрнаступления. в первые сутки контрнаступление ВСУ сделают российским войскам очень «горячо», попытаются их парализовать ударами на глубине до 150 км и более.
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05.04.2023 10:06 Відповісти
Красиво!!! На то как устраняют орков, можно смотреть долго...
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05.04.2023 10:10 Відповісти
Їпашать орків,аж тирса сипеться!,), Дякуємо Рідні!,,Хай Вас Бог береже!,,
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05.04.2023 10:15 Відповісти
Оце наштампував "хароших рускіх"... Слава ЗСУ!!!
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05.04.2023 10:34 Відповісти
Пусть "АвтоВАЗ", который остановился, посмотрит как должен работать конвейер....
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05.04.2023 10:57 Відповісти
Бажаю тобі, синку, щоб кожна твоя куля била насмерть проклятих орків, щоб Бог тебе боронив, а вдача не минала. Молодець, козак.
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05.04.2023 11:14 Відповісти
Чудова робота! Слава Героям!
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05.04.2023 11:33 Відповісти
Головне шо оператори гвінтівок міняють позіцію для стрільби. Це дуже важливо - бо з тієї сторони також снайпери сидять. Ну, шоб без осічок, до дна.
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05.04.2023 11:38 Відповісти
Good job.
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05.04.2023 11:44 Відповісти
Снайпери ЗСУ працюють парами.Це правильно,один поцілює орків,другий його прикриває
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05.04.2023 14:30 Відповісти
SUPER!!!!!!!! Bitte um Mehr. Danke weiter so Jungs.!!!!
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05.04.2023 15:15 Відповісти
 
 