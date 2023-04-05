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Бійці 53-ї ОМБр полонили двох окупантів. ВIДЕО
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Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха полонили двох окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник зафіксував момент, коли ошелешені атакою українських воїнів загарбники не знають, що вдіяти, а вже на наступних кадрах росіяни лежать зв'язані і під контролем бійця ЗСУ.
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мінус два на полі бою
прошу цензор розповісти про бригаду ТРО з вінницької обл
де бат відправлений в Бахмут???