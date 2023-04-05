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Бійці 53-ї ОМБр полонили двох окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха полонили двох окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, український безпілотник зафіксував момент, коли ошелешені атакою українських воїнів загарбники не знають, що вдіяти, а вже на наступних кадрах росіяни лежать зв'язані і під контролем бійця ЗСУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Екіпаж українського танка знищує чотири російські бронемашини поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Героям слава !!!
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05.04.2023 10:55 Відповісти
московські гвалтівники і кати, спочатку знущаються з українців, тримають нас за тварин. Потім ми їм міжнародний комфорт, і додому відправемо.
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05.04.2023 10:56 Відповісти
Я там трьох полонених бачу
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05.04.2023 10:58 Відповісти
Можливо, там полонених двоє, а третій уже в "путінском раю".
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05.04.2023 11:02 Відповісти
Третій слухає клбзона
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05.04.2023 13:12 Відповісти
це добре
мінус два на полі бою
прошу цензор розповісти про бригаду ТРО з вінницької обл
де бат відправлений в Бахмут???
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05.04.2023 10:59 Відповісти
Напевно там є радіо зі'язок між оператором та виконавцями - шоб можно було вчасно підсказати де, скільки, озброєння.
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05.04.2023 11:57 Відповісти
А чому адін у рєйтузах?
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05.04.2023 15:22 Відповісти
 
 