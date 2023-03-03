Екіпаж українського танка знищує чотири російські бронемашини поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили чотири ворожі бронемашини, що рухалися у колоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки. Судячи із запису, фінальну роль у знищенні окупантів зіграв екіпаж українського танка. Танкісти обрали позицію за невеликим переліском і розстріляли російську колону.

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