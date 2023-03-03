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Екіпаж українського танка знищує чотири російські бронемашини поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили чотири ворожі бронемашини, що рухалися у колоні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки. Судячи із запису, фінальну роль у знищенні окупантів зіграв екіпаж українського танка. Танкісти обрали позицію за невеликим переліском і розстріляли російську колону.

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Автор: 

танк (2082) знищення (7483) Авдіївка (2342) 53 окрема механізована бригада (122)


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Топ коментарі
+42
Це чергові справжні українські супергерої-респект...
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03.03.2023 10:54
+41
и это ещё не подъехали "бредли" и СV-90...
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03.03.2023 10:56
+30
Ехали полем, а из-за угла - таааанк!
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03.03.2023 10:57
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Це чергові справжні українські супергерої-респект...
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03.03.2023 10:54 Відповісти
и это ещё не подъехали "бредли" и СV-90...
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03.03.2023 10:56 Відповісти
Ехали полем, а из-за угла - таааанк!
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03.03.2023 10:57 Відповісти
...і смажені кацапи
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03.03.2023 11:14 Відповісти
*****))))
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03.03.2023 11:56 Відповісти
вимагають чогось?
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03.03.2023 11:04 Відповісти
Валентіна ти п'яна ? Скажи куратору з Кремля нехай похмелит
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03.03.2023 11:09 Відповісти
Да, что-то с ней не так...

Вспомнилось...


- Здравствуйте, я мать Сидорова Вовы, вы меня вызывали?
- Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости
прошу. Ваш сын в последнее время, как бы это поточнее выразиться,
какой-то лоханутый стал, тормозной. Hа уроках за базар не отвечает,
гонит что-то, исполняет иногда, а временами вообще ни о чем,
вы извините меня ради бога!
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03.03.2023 11:19 Відповісти
набір слів
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03.03.2023 11:27 Відповісти
Хотіли проскочити відкриту місцевість якнайскоріше, але як завжди- покидає орда лісовий масив і зразу ж горить.
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03.03.2023 11:26 Відповісти
Рояль в кущах.
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03.03.2023 11:27 Відповісти
Да еще и с тромбоном
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03.03.2023 12:06 Відповісти
Грають Шопена. 😈
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03.03.2023 12:07 Відповісти
Не, наши хлопцы великие виртуозы. Сыграли на рояле с тромбоном гопака для маскляка.
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03.03.2023 12:10 Відповісти
Прикиньте,а это ещё наши в леопарды не пересели...
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03.03.2023 11:28 Відповісти
а почему не сделать анти-танк где вместо пушки пусковые установки для джавелинов
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03.03.2023 12:54 Відповісти
Ви не чули про Бредлі?
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03.03.2023 14:23 Відповісти
кацапи щось там скомунізділі тіпа термінатор...горить добре..
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03.03.2023 20:29 Відповісти
горить усе, багато спекуляцій
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04.03.2023 04:19 Відповісти
на БТР і БМП часто комплексне озброєння - гармата, кулемет, міномет і ПТРК - вже давно такі тренди
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04.03.2023 04:18 Відповісти
жесть что творят наши ребята, расстреливают кацапню как в тире. поражает точность.
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03.03.2023 13:46 Відповісти
У правильных наводчиков и прицелы правильно отрепетированы. Ну а в чистом поле оно и получается как в тире.
Хотя там не только танк участвовал. Перед попаданием во вторую машину, там еще два снаряда в стороне рванули, все три один за одним по очереди, в бэху третий прилетел.
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03.03.2023 14:41 Відповісти
Стрелял экипаж прямой наводкой(когда траектория полета снаряда не превышает высоты цели),расстояние позволяло,потому и точность такая
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03.03.2023 16:29 Відповісти
Майстерність екіпажу
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03.03.2023 14:07 Відповісти
Цікаво, чому ще ніхто не дудумався зробити для танка спеціальний, персональний беспілотник, якій би висів над танком і давав єкіпажу кращий обзор?
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03.03.2023 23:30 Відповісти
Вже, у стадії реалізації.
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04.03.2023 04:20 Відповісти
Красені хлопці )
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05.03.2023 10:48 Відповісти
 
 