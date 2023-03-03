Екіпаж українського танка знищує чотири російські бронемашини поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни із 53-ї ОМБр імені князя Володимира Мономаха знищили чотири ворожі бронемашини, що рухалися у колоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис успішної атаки. Судячи із запису, фінальну роль у знищенні окупантів зіграв екіпаж українського танка. Танкісти обрали позицію за невеликим переліском і розстріляли російську колону.
Топ коментарі
+42 Александр Чуднивец #474549
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- Здравствуйте, я мать Сидорова Вовы, вы меня вызывали?
- Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости
прошу. Ваш сын в последнее время, как бы это поточнее выразиться,
какой-то лоханутый стал, тормозной. Hа уроках за базар не отвечает,
гонит что-то, исполняет иногда, а временами вообще ни о чем,
вы извините меня ради бога!
Хотя там не только танк участвовал. Перед попаданием во вторую машину, там еще два снаряда в стороне рванули, все три один за одним по очереди, в бэху третий прилетел.