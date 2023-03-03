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Экипаж украинского танка уничтожает четыре российских бронемашины вблизи Авдеевки.ВИДЕО беспилотника

Украинские военные из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили четыре вражеских бронемашины, двигавшихся в колонне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки. Судя по записи, финальную роль в уничтожении оккупантов сыграл экипаж украинского танка. Танкисты избрали позицию по небольшому перелеску и расстреляли русскую колонну.

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танк (2268) уничтожение (7156) Авдеевка (2444) 53 отдельная механизированная бригада (121)


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Топ комментарии
+42
Це чергові справжні українські супергерої-респект...
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03.03.2023 10:54
+41
и это ещё не подъехали "бредли" и СV-90...
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03.03.2023 10:56
+30
Ехали полем, а из-за угла - таааанк!
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03.03.2023 10:57
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Це чергові справжні українські супергерої-респект...
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03.03.2023 10:54 Ответить
и это ещё не подъехали "бредли" и СV-90...
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03.03.2023 10:56 Ответить
Ехали полем, а из-за угла - таааанк!
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03.03.2023 10:57 Ответить
...і смажені кацапи
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03.03.2023 11:14 Ответить
*****))))
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03.03.2023 11:56 Ответить
вимагають чогось?
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03.03.2023 11:04 Ответить
Валентіна ти п'яна ? Скажи куратору з Кремля нехай похмелит
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03.03.2023 11:09 Ответить
Да, что-то с ней не так...

Вспомнилось...


- Здравствуйте, я мать Сидорова Вовы, вы меня вызывали?
- Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости
прошу. Ваш сын в последнее время, как бы это поточнее выразиться,
какой-то лоханутый стал, тормозной. Hа уроках за базар не отвечает,
гонит что-то, исполняет иногда, а временами вообще ни о чем,
вы извините меня ради бога!
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03.03.2023 11:19 Ответить
набір слів
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03.03.2023 11:27 Ответить
Хотіли проскочити відкриту місцевість якнайскоріше, але як завжди- покидає орда лісовий масив і зразу ж горить.
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03.03.2023 11:26 Ответить
Рояль в кущах.
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03.03.2023 11:27 Ответить
Да еще и с тромбоном
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03.03.2023 12:06 Ответить
Грають Шопена. 😈
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03.03.2023 12:07 Ответить
Не, наши хлопцы великие виртуозы. Сыграли на рояле с тромбоном гопака для маскляка.
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03.03.2023 12:10 Ответить
Прикиньте,а это ещё наши в леопарды не пересели...
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03.03.2023 11:28 Ответить
а почему не сделать анти-танк где вместо пушки пусковые установки для джавелинов
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03.03.2023 12:54 Ответить
Ви не чули про Бредлі?
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03.03.2023 14:23 Ответить
кацапи щось там скомунізділі тіпа термінатор...горить добре..
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03.03.2023 20:29 Ответить
горить усе, багато спекуляцій
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04.03.2023 04:19 Ответить
на БТР і БМП часто комплексне озброєння - гармата, кулемет, міномет і ПТРК - вже давно такі тренди
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04.03.2023 04:18 Ответить
жесть что творят наши ребята, расстреливают кацапню как в тире. поражает точность.
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03.03.2023 13:46 Ответить
У правильных наводчиков и прицелы правильно отрепетированы. Ну а в чистом поле оно и получается как в тире.
Хотя там не только танк участвовал. Перед попаданием во вторую машину, там еще два снаряда в стороне рванули, все три один за одним по очереди, в бэху третий прилетел.
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03.03.2023 14:41 Ответить
Стрелял экипаж прямой наводкой(когда траектория полета снаряда не превышает высоты цели),расстояние позволяло,потому и точность такая
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03.03.2023 16:29 Ответить
Майстерність екіпажу
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03.03.2023 14:07 Ответить
Цікаво, чому ще ніхто не дудумався зробити для танка спеціальний, персональний беспілотник, якій би висів над танком і давав єкіпажу кращий обзор?
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03.03.2023 23:30 Ответить
Вже, у стадії реалізації.
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04.03.2023 04:20 Ответить
Красені хлопці )
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05.03.2023 10:48 Ответить
 
 