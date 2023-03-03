Экипаж украинского танка уничтожает четыре российских бронемашины вблизи Авдеевки.ВИДЕО беспилотника
Украинские военные из 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили четыре вражеских бронемашины, двигавшихся в колонне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись успешной атаки. Судя по записи, финальную роль в уничтожении оккупантов сыграл экипаж украинского танка. Танкисты избрали позицию по небольшому перелеску и расстреляли русскую колонну.
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+42 Александр Чуднивец #474549
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- Здравствуйте, я мать Сидорова Вовы, вы меня вызывали?
- Здравствуйте, любезнейшая Ольга Петровна, присаживайтесь, милости
прошу. Ваш сын в последнее время, как бы это поточнее выразиться,
какой-то лоханутый стал, тормозной. Hа уроках за базар не отвечает,
гонит что-то, исполняет иногда, а временами вообще ни о чем,
вы извините меня ради бога!
Хотя там не только танк участвовал. Перед попаданием во вторую машину, там еще два снаряда в стороне рванули, все три один за одним по очереди, в бэху третий прилетел.