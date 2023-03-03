Бойцы взорвали заминированный дом, в котором прятались оккупанты: "Пять-шесть тел минус". ВИДЕО

Бойцы 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили не менее пяти оккупантов, спрятавшихся в заранее заминированном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обустроив ловушку для оккупантов, украинские воины дистанционно инициировали взрыв.

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