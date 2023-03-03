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Бойцы взорвали заминированный дом, в котором прятались оккупанты: "Пять-шесть тел минус". ВИДЕО

Бойцы 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили не менее пяти оккупантов, спрятавшихся в заранее заминированном доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обустроив ловушку для оккупантов, украинские воины дистанционно инициировали взрыв.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: Российские солдаты издеваются над пленным военным 53-й бригады Артуром Ницмеха. ВИДЕО

минирование (1446) уничтожение (7156) 53 отдельная механизированная бригада (121)


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Топ комментарии
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03.03.2023 09:47
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03.03.2023 09:44
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03.03.2023 10:13
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03.03.2023 09:44 Ответить
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03.03.2023 09:47 Ответить
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03.03.2023 09:47 Ответить
Гарна картинка,побольше бы так .Так вот и тут у меня вопрос. Вчера было видео подбитья колонны с техникой ,где кацапы убежали гуськом .Для чего дают убегать кацапам? Для чего дали сбежать на Херсонском и на остальных направлениях ,можете пояснить ? Почему врага не добивают?
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03.03.2023 09:48 Ответить
мавик пулемёт не поднимает.
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03.03.2023 09:52 Ответить
Їдбте на фронт і виправте помилку
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03.03.2023 10:35 Ответить
только после вас.а мне не на часі.
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03.03.2023 10:40 Ответить
Якщо не на часі, то й не вказуйте як ЗСУ треба воювати
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03.03.2023 10:49 Ответить
я не вказываю, я спросил почему дают кацапам уходить целыми ?
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03.03.2023 10:53 Ответить
Только странно - откуда взялось более 150 тыс.дохлых если им дают убегать? Наверное от несварения подохли? Мамкин эксперд хренов.
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03.03.2023 10:49 Ответить
Хорошо хрякнуло, не тока кацапы умеют минировать, да? Нехшастать!
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03.03.2023 09:48 Ответить
Орки вже у кобзона на концерті .
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03.03.2023 09:48 Ответить
Почему нет на вооружении ВСУ https://ru.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun M134 Minigun ?
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03.03.2023 09:49 Ответить
предлагали, но мы отказались - с ним бегать тяжело.
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03.03.2023 09:56 Ответить
а кто с ним бегает? А на технику нельзя поставить? А в окопы ? Но твари же лезут ,как тараканы ,их же нужно подавлять огненной мощью. Я считаю не помешало бы ,хотя там головы большие им видней.
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03.03.2023 09:58 Ответить
на той технике, что у нас есть, уже стоит штатное вооружение, а в окопе эта тридцатикилограммовая ***** нахер не нужна. Лучше старые американские броники с керамикой пусть бойцам привезут, а не эти гири, а то бойцы не бегают, а ползают от веса того, что они должны на себе перемещать.
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03.03.2023 10:06 Ответить
и да, большая голова - это не говорит о качестве ее содержимого.
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03.03.2023 10:07 Ответить
Ще й за собою таскати генератор на 2 кВт.
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03.03.2023 11:54 Ответить
не на часі шикувати з генераторами - будемо руками крутить.
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03.03.2023 12:03 Ответить
А чому на озброєнні немає Громів, Нептунів, Вільх і т.ін.? Запитати потрібно тих, хто дав команду розмінувати проходи до Криму. Там були мінні поля кілометрами, фугаси. Якби не головпадлюк, який призначив на півдні падлюк, так само як в Києві різну сволоту типу партнова, то там би кацапи і застряли на тих мінних полях.
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03.03.2023 09:58 Ответить
тому що Украина не должна создавать вооружение,вот почему.Украина должна только сеять пшеницу,а вооружение,индустриализация это парафия запада.
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03.03.2023 10:00 Ответить
та да, Коростылёва на пенсию отправить, Южмаш, АНТК, ГАХК "артём" закрыть, работников - в село, пусть сеют и сапают. Айтишников тоже. И из страны никого не выпускать, а то не желающие заниматься сельским хозяйством тоже в Европу ломанутся.
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03.03.2023 10:22 Ответить
А у "Москвы" и "Эссена" спросить? Не? Они расскажут чем мы должны заниматься. Они уже хорошо знают.
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03.03.2023 10:59 Ответить
вам нужно у них и спрашивайте . Я спрашиваю о том,что я видел тут.
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03.03.2023 11:08 Ответить
Вы просто тупо трындите абсолютную чушь, мамкин эксперт. И всего лишь.
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03.03.2023 11:14 Ответить
О, вот чувачок, у которого во всем виноват "запад". Это он оказывается, окаянный, на Украину напал. Ну а пуйло пришел защищать. Наконец-то теперь все стало ясно.
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03.03.2023 11:46 Ответить
Какие минные поля? Что ты несешь. Рашисты ехали дорогами а не полями. А кто вместо перерыть рвами и взорвать мосты, строил дороги и комфортные КПП в окупированный крым для тамженашихлядей чтобы ани аценили и захатели вернуться?
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03.03.2023 10:09 Ответить
Привод поворота блока стволов - электрический.
Лента подаётся к пулемёту через специальный металлический гибкий рукав от коробов, имеющих типовую ёмкость от 1500 (полный вес 58 кг), до 4500 (полный вес 134 кг) патронов. На тяжёлых вертолётах (CH-53, CH-47) ёмкость патронных коробов для питания одного пулемёта может достигать 10 000 и даже более патронов.
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03.03.2023 11:21 Ответить
Да ,я это читал. И если установить на станину на машину ,то можно крошить их довольно много. Видать нет такой цели ,если не поступает на вооружение.
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03.03.2023 11:23 Ответить
Такой пулемет работает только при включенном двигателе, иначе аккумулятор быстро сядет.

Т.е. это подходит только для вертолетов, самолетов и катеров
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03.03.2023 11:30 Ответить
Мамкины эксперты этого и не подозревают. Они Шварца в кино насмотрелись и решили что все знают
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03.03.2023 12:35 Ответить
Да той ыксперд у кожній гілці встиг насрати.
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03.03.2023 14:14 Ответить
Нет, много крошить не получится, так как они идут не плотным строем, а ползут и прячутся за препятствиями. Пулемет стреляет горизонтально, в пределах прямой видимости. Поэтому, надо использовать минометы - они накладывают по баллистической траектории, сверху. А если мина с неконтактным взрывателем и она подрывается в воздухе, то будет совсем хорошо.
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03.03.2023 18:49 Ответить
Там еще станина нужна, она тоже весит 60кг. На нее крепится сам блок со стволами.
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03.03.2023 18:15 Ответить
"Привод поворота блока стволов - электрический. Скорострельность регулируется реостатом электропривода и варьируется от 3000 до 6000 выстрелов в минуту."
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03.03.2023 11:46 Ответить
В пыль!...
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03.03.2023 09:53 Ответить
За пятьох чмобіків зірвали український будинок. Вважаю марнотратсвом. Мало дохлих кацапів. Продешевили...
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03.03.2023 09:57 Ответить
Будинок? Там вже руїни були, які і так зносилися би
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03.03.2023 10:06 Ответить
Ти не оцінив цю дію з точки зору військової:
1) судячи з усього наші хлопці сидять на протилежному березі водойми
2) протилежний берег - низина
3) підступи до низини - відкриті (тобто легко прострілюються артилерією)
4) в низині укриття не побудуєш - підуть грунтові води - тому точно розрахували що єдине для кацапів укриття - оті руїни Тому поставили там самопальний фугас
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03.03.2023 10:39 Ответить
Ляпота. Теперь орки прежде чем зайти в любой дом сначала обдрыщутся
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03.03.2023 10:05 Ответить
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03.03.2023 10:13 Ответить
По ходу, у исполнителя позывной "Химик" - разложил рашиков на молекулы
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03.03.2023 10:18 Ответить
Смерть путлеру.
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03.03.2023 10:22 Ответить
Цікаво те, що серед коментуючих відео, я не почув ні одного "укрофошизда" чи "біндерівця". Всі розмовляють виключно "чисто російскою" мовою. Мабуть, в дитинстві, читали багато пушкіна та достоєвського... Отака х..ня, кацапчики. )))
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03.03.2023 11:58 Ответить
Кто-то домик себе построил на берегу речки. А тут такое.
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03.03.2023 12:06 Ответить
Судячи з усього - то якась рибальсько-туристична база або санаторій(Бо немає ні городів, ні саду, ні господарських прибудов)
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03.03.2023 12:13 Ответить
З ким не буває ?
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03.03.2023 12:30 Ответить
Та да.
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03.03.2023 12:55 Ответить
Поховали кацапів шумно , красиво з фейєрверком
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03.03.2023 12:29 Ответить
Мальчіков у трусіках обидели! Нацисти!
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03.03.2023 12:30 Ответить
Плюс шесть минусов!
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03.03.2023 13:00 Ответить
Отаким чином треба підірвати всі будинки Бахмуту, коли наші бійці вийдуть із нього.
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03.03.2023 13:15 Ответить
 
 