Бойцы взорвали заминированный дом, в котором прятались оккупанты: "Пять-шесть тел минус". ВИДЕО
Бойцы 53-й ОМБр имени князя Владимира Мономаха уничтожили не менее пяти оккупантов, спрятавшихся в заранее заминированном доме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обустроив ловушку для оккупантов, украинские воины дистанционно инициировали взрыв.
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+16 дератизатор
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Лента подаётся к пулемёту через специальный металлический гибкий рукав от коробов, имеющих типовую ёмкость от 1500 (полный вес 58 кг), до 4500 (полный вес 134 кг) патронов. На тяжёлых вертолётах (CH-53, CH-47) ёмкость патронных коробов для питания одного пулемёта может достигать 10 000 и даже более патронов.
Т.е. это подходит только для вертолетов, самолетов и катеров
1) судячи з усього наші хлопці сидять на протилежному березі водойми
2) протилежний берег - низина
3) підступи до низини - відкриті (тобто легко прострілюються артилерією)
4) в низині укриття не побудуєш - підуть грунтові води - тому точно розрахували що єдине для кацапів укриття - оті руїни Тому поставили там самопальний фугас