Українські воїни затрофеїли танк Т-72Б3. ВIДЕО

Українські воїни захопили російський Т-72Б3 танк у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах. Місце захоплення ворожої бронемашини бійці не уточнюють.

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