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Українські воїни затрофеїли танк Т-72Б3. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни захопили російський Т-72Б3 танк у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах. Місце захоплення ворожої бронемашини бійці не уточнюють.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 14-ї ОМБр відновили трофейний російський "Тигр". ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+15
Запасные фильтра кацапы положили?
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05.04.2023 16:32
+15
ушёл тихонечко в лес...
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05.04.2023 16:36
+11
возникает - ну чем теперь паРаша будет воевать против НАТО...?
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05.04.2023 16:35
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Запасные фильтра кацапы положили?
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05.04.2023 16:32 Відповісти
возникает - ну чем теперь паРаша будет воевать против НАТО...?
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05.04.2023 16:35 Відповісти
там на Липецком заводе за апрель на ДИПах наточат пару десятков тысяч корпусов для миномётных мин. Этими корпусами и будут воевать.
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05.04.2023 16:40 Відповісти
возникает ощущение что НАТО проиграет...)
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05.04.2023 16:45 Відповісти
прийом такий - кацапи виходять з голою дупою і тими корпусами і починають кидати їх у бік НАТИ! Ната дивиться на все це действо і починає реготати... потім починає кататися по підлозі, схопившись за живіт! потім реготиння переходить в істерику... деяка частина НАТИ помирає від сміху і кацапи захоплюють НАТУ живцем
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05.04.2023 17:48 Відповісти
сейчас это самый вероятный сценарий...)))
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05.04.2023 17:51 Відповісти
Дак там вроде подогнали 3000 лошадей. А Ваз ща телег наделает.
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05.04.2023 16:46 Відповісти
та тєлєг автовас вже наробив, хоч дупою жуй
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05.04.2023 17:50 Відповісти
Т-34-85 - проверенная в боях машина
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05.04.2023 21:00 Відповісти
Сервисную книжку оставили?Когда масло меняли?
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05.04.2023 16:38 Відповісти
кацапы - бестолковые ********. К тому же не все умеют писать. Лучше сразу поменять.
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05.04.2023 16:42 Відповісти
Но что случилось с предыдущим владельцом?
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05.04.2023 16:35 Відповісти
ушёл тихонечко в лес...
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05.04.2023 16:36 Відповісти
сгорел на работе!
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05.04.2023 16:37 Відповісти
Ліса - це десь Кремінна чи Сватове.
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05.04.2023 16:40 Відповісти
Кацапы:
- Эта всё фейк и правакация, сплашной фатамантаж! У нас астались только Т-34....
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05.04.2023 16:44 Відповісти
Мрлодці хлопці. Ще з 10 таких затрофейте. Для контрнаступу знадобиться.
Між іншим не тілтки танк сьогодні, а й БМП-2 з системою захисту "Бережок" і повернули знову до ЗСУ затрофеєний орками банно-пральний комплекс на базі КРАЗ, а вчора арктичний гусеничний всюдихід.
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05.04.2023 16:44 Відповісти
вражінети стверджують, шо наші в різних місцях трохи пішли тіпа в наступ...
з іншого боку, косяком пішли відоси з полоненими і трофеями... ХЗ, як воно насправді.
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05.04.2023 16:59 Відповісти
Последние три для постоянно проскакивают ссылки на каналы орков где они рассказывают что Леопарды и Челенджеры фигня а Т-62 это сила и всех спалят снарядами Краснополье.
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05.04.2023 17:15 Відповісти
Т 62 калібр 115, Краснополь 152, як вони його в гармату впихнуть хз. Хоча може кувалдою, кацапи вони такі винахідливі .
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05.04.2023 17:23 Відповісти
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05.04.2023 17:33 Відповісти
 
 