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Українські воїни затрофеїли танк Т-72Б3. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни захопили російський Т-72Б3 танк у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах. Місце захоплення ворожої бронемашини бійці не уточнюють.
Топ коментарі
+15 Urs
показати весь коментар05.04.2023 16:32
+15 Великая Исландия 86ad0f74
показати весь коментар05.04.2023 16:36
+11 Великая Исландия 86ad0f74
показати весь коментар05.04.2023 16:35
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- Эта всё фейк и правакация, сплашной фатамантаж! У нас астались только Т-34....
Між іншим не тілтки танк сьогодні, а й БМП-2 з системою захисту "Бережок" і повернули знову до ЗСУ затрофеєний орками банно-пральний комплекс на базі КРАЗ, а вчора арктичний гусеничний всюдихід.
з іншого боку, косяком пішли відоси з полоненими і трофеями... ХЗ, як воно насправді.