У Держдумі РФ анонсували "воскресіння" Жириновського у вигляді нейромережі. ВIДЕО

У Держдумі РФ анонсували створення нейромережі, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку померлого очільника ЛДПР Володимира Жириновського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу над таким проєктом розповів нинішній керівник ЛДПР Леонід Слуцький.

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