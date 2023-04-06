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У Держдумі РФ анонсували "воскресіння" Жириновського у вигляді нейромережі. ВIДЕО
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У Держдумі РФ анонсували створення нейромережі, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку померлого очільника ЛДПР Володимира Жириновського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу над таким проєктом розповів нинішній керівник ЛДПР Леонід Слуцький.
Топ коментарі
+36 Olga Pelle c8842cc8
показати весь коментар06.04.2023 14:10
+24 MausMike
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+19 morpheus lives in matrix
показати весь коментар06.04.2023 14:11
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Кацапи навчили нейромережу бухати і гомосятнічати??? Мда... шоб вони шось корисне зробили...