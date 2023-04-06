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У Держдумі РФ анонсували "воскресіння" Жириновського у вигляді нейромережі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Держдумі РФ анонсували створення нейромережі, яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінку померлого очільника ЛДПР Володимира Жириновського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про роботу над таким проєктом розповів нинішній керівник ЛДПР Леонід Слуцький.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Депутат Держдуми РФ Слуцький використав нацистське гасло під час промови на похороні доньки Дугіної: "Одна страна, один президент, одна победа". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
Можна було б з члєніна розпочати
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06.04.2023 14:10
+24
В дурдомі пошукайте, там таких повно.
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06.04.2023 14:13
+19
Надіюсь, скоро і голограму Пуйла пустять в компанію
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06.04.2023 14:11
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********!!! й оці істоти керують ядерною країною! Жах
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06.04.2023 19:29 Відповісти
"яка відтворюватиме та моделюватиме рішення та поведінк"

Кацапи навчили нейромережу бухати і гомосятнічати??? Мда... шоб вони шось корисне зробили...
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06.04.2023 19:35 Відповісти
... руська молодь йде в слід за Жиріновським, на концерт до Кобзона !!!
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06.04.2023 19:40 Відповісти
Проект "чебурашка" выполнен, теперь дело за мертвяком.
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06.04.2023 20:25 Відповісти
Некроманти в нейрочаті... Апокаліпсис наближається...
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06.04.2023 23:02 Відповісти
Щось типу голови прахфесора Доуеля.💀
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06.04.2023 23:05 Відповісти
а педофілити нейромережа тоже буде? ну щоб, як жирик.
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06.04.2023 23:32 Відповісти
jEBNUTYE
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07.04.2023 00:10 Відповісти
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