Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника

Російський танк вибухнув, наїхавши на міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення танку опублікований у соцмережах. Судячи по запису, після спрацювання міни, здетонував боєкомплект.

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