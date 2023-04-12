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Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника
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Російський танк вибухнув, наїхавши на міну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення танку опублікований у соцмережах. Судячи по запису, після спрацювання міни, здетонував боєкомплект.
Топ коментарі
+18 Виктор Бороветский
показати весь коментар12.04.2023 10:57
+10 Евгений Пономарев b15b2ab9
показати весь коментар12.04.2023 14:03
+9 Деніс Войцеховський
показати весь коментар12.04.2023 10:57
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Було б у нас багато арти, можна було б переорати все перед наступом, але ні.
"...Основним призначенням міни АТ 2 є виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника. За класифікацією NATO вона належить до категорії K-Kill, тобто до тих, що знищують машину супротивника.
Датчиком цілі цієї міни є дротяна антена, направлена вгору. За її відхилення корпусом машини від вертикалі на 20 градусів міна спрацьовує. Кумулятивний струмінь пробиває днище та вражає внутрішнє обладнання й екіпаж машини. Гарантоване бронепробиття - 140 мм..."
там не те що танкіста канєц, там ратиці і хвости кацапські собачкам нема чого давать.