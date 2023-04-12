УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4903 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 408 33
армія РФ (13520) війна (56671) мінування (1159) танк (1667) знищення (4153)

Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський танк вибухнув, наїхавши на міну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення танку опублікований у соцмережах. Судячи по запису, після спрацювання міни, здетонував боєкомплект.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США робитимуть додаткові поставки Abrams та Bradley до України, - Моравецький

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Красівоє...
показати весь коментар
12.04.2023 10:57
+10
На полу карусель со снарядами, днище относительно тонкое и если танк наедет на мину в тот момент когда она будет где-то под башней, то такой феерверк будет 100%. Например мина попадает не сразу под гусеницу, а когда она уже под брюхом и танк делает маневр так, что наезжает таки на взрыватель, а тут к этой мине присоединяется вот такая компания

показати весь коментар
12.04.2023 14:03
+9
А тепер уявіть, скільки мін вже закопано вздовж всіх руснявих оборонних рубежів.
Було б у нас багато арти, можна було б переорати все перед наступом, але ні.
показати весь коментар
12.04.2023 10:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Красівоє...
показати весь коментар
12.04.2023 10:57 Відповісти
Красивое но это точно не мина
показати весь коментар
12.04.2023 15:51 Відповісти
Це точна міна. Протитанковими засобами не працювали по танку. Хіба що вздовж лісосмуги,але то з запізненням. А ті хто пише, що в полі не доцільно...😄 Не буду розкривати всього секрету
показати весь коментар
12.04.2023 20:38 Відповісти
А тепер уявіть, скільки мін вже закопано вздовж всіх руснявих оборонних рубежів.
Було б у нас багато арти, можна було б переорати все перед наступом, але ні.
показати весь коментар
12.04.2023 10:57 Відповісти
Невже дупа луснула?
показати весь коментар
12.04.2023 10:59 Відповісти
швидко розійшлася по шву
показати весь коментар
12.04.2023 11:46 Відповісти
Кацапи, мабуть, самовзірвались. Яке незглузде самогубство! Дивився б і дивився.
показати весь коментар
12.04.2023 11:00 Відповісти
Багато вогню, горить порох, стільки може дати щось типу джавеліну
показати весь коментар
12.04.2023 11:01 Відповісти
На полу карусель со снарядами, днище относительно тонкое и если танк наедет на мину в тот момент когда она будет где-то под башней, то такой феерверк будет 100%. Например мина попадает не сразу под гусеницу, а когда она уже под брюхом и танк делает маневр так, что наезжает таки на взрыватель, а тут к этой мине присоединяется вот такая компания

показати весь коментар
12.04.2023 14:03 Відповісти
Тоді танкісти точно не втекли
показати весь коментар
12.04.2023 15:09 Відповісти
То могла бути німецька кумулятивна мина АТ-2.

"...Основним призначенням міни АТ 2 є виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника. За класифікацією NATO вона належить до категорії K-Kill, тобто до тих, що знищують машину супротивника.
Датчиком цілі цієї міни є дротяна антена, направлена вгору. За її відхилення корпусом машини від вертикалі на 20 градусів міна спрацьовує. Кумулятивний струмінь пробиває днище та вражає внутрішнє обладнання й екіпаж машини. Гарантоване бронепробиття - 140 мм..."
показати весь коментар
12.04.2023 16:38 Відповісти
Что конкретно там было, это уже второй вопрос. Главное что эта штука сработала так, что сдетонировал БК, поэтому танк и экипаж ремонту не подлежат от слова совсем.
показати весь коментар
12.04.2023 18:32 Відповісти
Це,ймовірно, спрацювала протиднищна кумулятивна міна, типа ТМ-72.Вона дає подібний ефект пробиваючи тонке днище бтт
показати весь коментар
12.04.2023 15:07 Відповісти
Воно то так, але ставити міну серед поля недоцільно. Випадковість наїзду майже нуль.
показати весь коментар
12.04.2023 15:10 Відповісти
А яка доцільність ставити міни на дорогах, коли всі знають, що вони заміновані?
показати весь коментар
12.04.2023 16:40 Відповісти
З дороги не звернеш, а як піде дощ, то по копаному нічого не поїде
показати весь коментар
12.04.2023 18:47 Відповісти
А из просто поля - катайся сколько хочешь - сделать минное поле, это целесообразно? Не мину поставить, а поле сделать минное, например перед опорным пунктом защищающим подходы к населенному пункту с удобной стороны - то что называется на танкоопасном направлении. Целесообразно?
показати весь коментар
12.04.2023 18:42 Відповісти
Воно то так, але зеля ******* міни. Їх економлять
показати весь коментар
12.04.2023 18:45 Відповісти
Там тих мін наставлено що грязі. А думати перед написанням поста ?
показати весь коментар
12.04.2023 21:04 Відповісти
В кінці відео..якась біла фіґня летить з посадки і підривається на полі?
показати весь коментар
12.04.2023 11:05 Відповісти
Походу ПТУР якись...
показати весь коментар
12.04.2023 11:24 Відповісти
Запізнились трохи. )
показати весь коментар
12.04.2023 12:01 Відповісти
Там минная жила походу
показати весь коментар
12.04.2023 11:08 Відповісти
Угольний пласт 🤣
показати весь коментар
12.04.2023 21:03 Відповісти
Вибухнув, малєнько..
показати весь коментар
12.04.2023 11:13 Відповісти
Самовоспламенівся.
показати весь коментар
12.04.2023 11:35 Відповісти
вибух такий що не міна а сто мін.

там не те що танкіста канєц, там ратиці і хвости кацапські собачкам нема чого давать.
показати весь коментар
12.04.2023 12:22 Відповісти
Просто свинособаки переквалифициорвались из танкистов в воинов воздушно-космических сил РФ
показати весь коментар
12.04.2023 14:25 Відповісти
шкода... що кацапи й помучитися не встигли
показати весь коментар
12.04.2023 14:38 Відповісти
Це завжди красиво, а міна якась ядерна була, чи то боєкомплект у кацапів здетонував 😀
показати весь коментар
12.04.2023 21:01 Відповісти
Самый надежный способ установления мира в Украине.
показати весь коментар
12.04.2023 21:14 Відповісти
Г О Р И, С У К А, В П Е К Л І !!!!
показати весь коментар
13.04.2023 03:55 Відповісти
 
 