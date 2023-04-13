Окупанти обстріляли парк у Херсоні, загинув цивільний, - ОВА. ВIДЕО

Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Загинув мирний херсонець

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

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Через російський обстріл травми несумісні з життям отримав чоловік.

Крім цього, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.

На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

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