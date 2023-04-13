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Окупанти обстріляли парк у Херсоні, загинув цивільний, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російська артилерія вдарила по Дніпровському району міста. Загинув мирний херсонець

Про це повідомили у Херсонській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Через російський обстріл травми несумісні з життям отримав чоловік.

Крім цього, ворожа авіація сьогодні вдарила по селу Зміївка Бериславського району. Керованими авіабомбами росіяни поцілили в будівлю місцевої школи.

На жаль, через ворожу атаку 62-річний завгосп, котрий знаходився в освітньому закладі, загинув на місці. Ще один чоловік, 55-річний шкільний сторож, дістав поранення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу випустили по Херсонщині 185 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації, 1 людина загинула, 2 - зазнали поранень, - ОВА

Автор: Марина Макєєва
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підараси кацапські!
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13.04.2023 15:40 Відповісти
Путіна-***** треба за це повісити. І ще 100 міліонів ублюдків ************** також.
А головне: всіх москалів-************** треба вигнати з Європи і Штатів сраними ганчіркам назад в московію, щоб ними там не смерділо.
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13.04.2023 22:19 Відповісти
Підараси кляті, щоб вам стало
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14.04.2023 01:25 Відповісти
 
 