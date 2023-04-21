Російський танк за мить до знищення. ВIДЕО

На донецькому напрямку українські захисники із 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка знищили ворожий танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання у російський танк зафіксував безпілотник. На записі, що опублікований у соцмережах, можна розгледіти боєприпас за мить до влучання у бронемашину.

"На Донецькому напрямку українські захисники демілітаризували рашистський танк. 59 ОМПБр", - йдеться у коментарі до відео.

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