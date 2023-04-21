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Російський танк за мить до знищення. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На донецькому напрямку українські захисники із 59-ї ОМПБр імені Якова Гандзюка знищили ворожий танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент влучання у російський танк зафіксував безпілотник. На записі, що опублікований у соцмережах, можна розгледіти боєприпас за мить до влучання у бронемашину.
"На Донецькому напрямку українські захисники демілітаризували рашистський танк. 59 ОМПБр", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+30 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.04.2023 14:13
+25 cimbitep
показати весь коментар21.04.2023 13:44
+24 Ната Лушка
показати весь коментар21.04.2023 13:41
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Будь ласка, зачекайте...
раніше було - наші говорять - підбили танк наші танкісти, а екіпаж збігає, автомати волочить(так написано було), ми думаєм зарядити осколочний шоб добити, але - "ах оставьтє"
тобто помилували орків, які гарантовано на новому танку їх же, або їх посестер чи побратків можуть вбити.
я би зарядив.
хоча там же автомат заряджання... певно шо просто переключив тумблер і можна осколочний, чи то як по-нашому, уламковий?
ну коротше тупо зробили і залишили орків живими
то може моряки Шарнхостра сдались австралійцям знаючи шо до них по-людськи віднесуться, хоча мочились крєпко, поки корабель не втратив боєздатність.
а тут - так ці ж орки тебе ж(напр.) будуть різати бо "а чо ти ета ващє"
тим більше - танкісти то блін знають шо навчений екіпаж - навіть дорожчий аніж те на чім він воює.
так шо я ще тоді здивувався - чо не добили.
правослабні шолі?
і сто процентовідсотків шо екіпаж пересів в іншу машину і накоїв дєлов то.
може, ага, може це коли воюють норм країни.
а не дикі виродки проти .... ну, нас не назву суперцивілізованими.
он, Гітлер навіть захопив в полон 8 французяк, і нічого, як завжди - в полон і потім відпустили, ясне діло.
я не хочу воювати, бо просто не люблю нашу країну.
ти сам то воюєш шолі?
ну от - лента за стрічкою набої подавай.
Так само, наприклад, якщо не посадиш сам особисто картоплю, теж, можеш бпао теорії розказувати що да як
я дєд, 64 года, шо ви в мене хочеш?
просто пишу шо можна зараз 500 солдіків направити на Маріуполь і завтра вже жеремо шашлички на день Обіду, гей, Єрмак, чого ви мене відбрасиваєш від місця глобального командуна , ей єоліпфффо мивафвощзпщккв мьм ьадаьфівжаааа попмогіііітєеєєєє
Ракеты виден радужный полёт,
Внизу по полю двигались рашисты
По направленью, кажется, вперёд.
Измотан дрон таким передвиженьем:
Куда стрелять сам чёрт не разберёт.
Ведь три танкиста выпили по триста,
Ну, а четвёртый выпил восемьсот….
Раздался взрыв и мат радиста,
К Кобзону срочно Родина зовёт,
Поразлетались все кусков на триста,
Бурят-танкист, кажись, на восемьсот…
Гарнюньо! (с)
даже вот ролик тут был как боец опытный шпынит новичка типо - давай, заряжай, да не то и не так, а сам - стреляет с пулемета полный боезапас - "туда", причем открыт, ну, голова то.
и это я не думаю что в НАТО так делают.
но ролик подан типо как невыносимое мужество и мудрость.
офигеть, при адекватном противнике, будь на месте орков(их в кадре и не видать конечно) какие то хотя бы арабы, то минометом бы через минуту накрыли и опытного и новичка и друзей(там наших гдето 5 было)
хз, но на месте руснявой пропаганды я бы старался ролик на Европу выдать со словами - вот куда и на шо идут ваши деньги\патроны