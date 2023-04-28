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війна (56084) крилаті ракети (871) ППО (1811) знищення (4056)

Знищення ворожої крилатої ракети під час нічного удару. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення повітряної цілі українським підрозділом ППО, під час сьогоднішньої нічної ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно падіння ворожої ракети та чути доповідь військового по рації про знищення цілі.

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Автор: Сергій Яковенко
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путін піда рас
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28.04.2023 10:43 Відповісти
Це - факт.
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28.04.2023 10:45 Відповісти
«Рассеяне! Если вы «по пьяному делу» замочите в драке своего друга - «героя специальной военной операции» - не забудьте нарисовать около него «тризуб» или написать «Слава Украине!» Этим вы направите следствие по ложному пути и сможете избежать ответственности за содеянное… А нам просто будет приятно… Украинцы»

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28.04.2023 10:58 Відповісти
это еще раз доказывает - прямо на территории расии должны уничтожаться как личный состав, включая свиноматок, так и техника врага... чтобы некому и не на чем было летать...
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28.04.2023 11:45 Відповісти
Хотелось бы услышать в следующий раз: "Днiпро один, бачу влучання у кремль."
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28.04.2023 13:39 Відповісти
 
 