Знищення ворожої крилатої ракети під час нічного удару. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксоване знищення повітряної цілі українським підрозділом ППО, під час сьогоднішньої нічної ракетної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно падіння ворожої ракети та чути доповідь військового по рації про знищення цілі.

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