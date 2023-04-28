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Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує ворожий танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розрахунок ПТРК "Стугна" знищив ворожий танк на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.

"Розрахунок Стугни знищує ворожий танк десь на східному фронті", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Пішли до пекла танкісти із мухосранська 🙁
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28.04.2023 11:35
+12
А не*уй шастать, це наша посадка!
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28.04.2023 11:36
+9
А сверху мангал? На мониторе с ним танк сильно смахивает на подводную лодку.
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28.04.2023 11:42
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Пішли до пекла танкісти із мухосранська 🙁
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28.04.2023 11:35 Відповісти
А не*уй шастать, це наша посадка!
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28.04.2023 11:36 Відповісти
Таня?
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28.04.2023 11:37 Відповісти
Танька.
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29.04.2023 08:53 Відповісти
Рузьге танькізди так поспішали на танкавій біатлон, але, як завжди, заблудились і попали на українське танкове сафарі... в ролі мішені🤔🧐😁 За виконання ролі отримали відмінно... під зріз башти 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2023 11:40 Відповісти
А сверху мангал? На мониторе с ним танк сильно смахивает на подводную лодку.
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28.04.2023 11:42 Відповісти
це ви ще не бачили кацапську підводну авіацію з мангалами..
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28.04.2023 11:44 Відповісти
Навіть страшно уявити 🤔🧐😁 Більше так не лякай 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2023 11:49 Відповісти
крила надають стабільності - масовий інфаркт в риб
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28.04.2023 12:07 Відповісти
кацапи лохи повні, оператору ПТРК навпаки як бачу по відео легше наводити по мангалу. А ракеті насрати на той мангал
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28.04.2023 11:58 Відповісти
так розумію мангал проти скидалова з дрона
мені більше сподобалась ******** з якимось бензином,
в кожну щілину пролізе-капне.
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28.04.2023 12:13 Відповісти
мангали наварили проти Джавеліни. Начитались що попадає "зверху". Але то судячи як горять танки з мангалами не спасає. Від бпла вірогідно захистить, наші також бачив фото САУ огороджують сіткою металевою для парканів, від ударних бпла захищає
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28.04.2023 12:21 Відповісти
проти Джавеліну тільки тікалово в кого ноги ще є
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28.04.2023 12:25 Відповісти
І курятник зверху не допоміг.
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28.04.2023 11:46 Відповісти
Все ж прекрасна зброя. Ось так сидіти в засаді це супер.

Тепер ще б кращу ракету щоб на десяток км чи краще пару десятків і захоплення цілі через малий бпла типу легкого квадрокоптера чи вже накрайній випадок літачкового типу.

Тобто аналог Spike NLOS чи Brimstone, але нашого виробництва тобто на порядок дешевші.
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28.04.2023 11:47 Відповісти
Кажеш "отак сидіти в засідці це супер" 🤔🧐😁 Хоча... воно тобі з дивану видніше, а тим паче лежачи,- взагалі таки супппппер 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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28.04.2023 11:52 Відповісти
Краще чим тримати бандуру джавеліна чи ще якогось птрк на плечі висунувшись із безпеки та очікуючи чуда.👨‍🏫 Чи більше дивлячись в маленький приціл птрк біомусора рф.

І навіть не буду про себе і свій досвід, бо навіщо це мені коли ти 🤡 вже зашкварився перейшовши в аргументації зразу на спростування через особистість. Скажу лиш що не треба лизати 😝 гарячу пательню щоб знати що обпечеш язик.🤣
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28.04.2023 11:59 Відповісти
Да ти прям таки старий окопний ахвіцер, і в бой хаділ, і морьє відєл, і чайки срали тобі на грудь😝😝😝😝😝😜🤪 Анукась, поділись бойовим досвідом, герой в маминій кохті, як рити окопи в повний профіль для стрільби зі спини коня стоячи, здивуй вдячних завсідників цензора 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪 Тільки не розповідай, як ти крофффф люто мішками проливав, а то мішків не вистачить, у що ЗСУ будуть років пакувати😁 Удачі, боєць і щоб не обстріляли, бережи свою організьму, тобі в ній ще довго жити, можливо... 😝😜🤪
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28.04.2023 13:24 Відповісти
Гуляй звідси обіджений.
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28.04.2023 13:30 Відповісти
Ну ведь это оружие разного типа, как можно сравнивать? Джавелин - для ближнего боя, 500-800 метров, когда Стугна уже как на ладони у кацапа. А Стугна - на среднюю дистанцию, несколько км.
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28.04.2023 17:27 Відповісти
Якби ні. Один тип зброї. Різні покоління з різними концепціями. Джавелін має ту ж дальність роботи що Стугна, в особливості нові версії Джавеліна. Але там інша концепція застосування. Для розуміння авіація і дрони в США є дуже давно. Около століття інтенсивного застосування лише дронів. У нас же дрони лиш появляються (були напрацювання в совку но вони просраті). Так ось задум джавеліна що ти сидиш і чекаєш споглядаючи на зображення що тобі передають з дрона, літака та іншого чи просто чекаєш по рації команди того хто це робить. І коли настає час просто вилазиш із засади. Задум Стугни що ти сидиш в засаді, але дивишся на зображення не з дрона (бо в твоєї армії їх немає), а із камери пускової. В США теж є свої "Стугни", які відносяться до попереднього покоління як і наші, тобто до попередньої застарілої концепції ПТРК, і вони їх нам теж поставляють. При тому це все один тип зброї. Але різні покоління.

Є ще новіші покоління за джавелін. Як вони працюють я описав в коментарі з якого почалась гілка.
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29.04.2023 11:28 Відповісти
По ходу , в танковом биатлоне на РФ, будут состязаться обгоревшие буряты на оленях и безногие кантемировцы на инвалидных колясках....
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28.04.2023 11:56 Відповісти
Мангалоїд.
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28.04.2023 11:58 Відповісти
Сначала думал что ето КВ-1. Но потом присмотрелся что ето мангал. Который не помог рашистам
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28.04.2023 12:12 Відповісти
Т-26
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28.04.2023 13:41 Відповісти
От-от! КВ-1 у варіанті з гарматою 152 мм Здалеку і мені таке здалося!
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28.04.2023 14:38 Відповісти
ТО був не танк. То був підводний човен.
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28.04.2023 12:16 Відповісти
Яка краса.СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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28.04.2023 12:18 Відповісти
Біатлон - спортивне відтворення дій стрільця на війні
Танковий біатлон - спортивне відтворення дій танкового екіпажу на війні
Протистояння розрахунку "Стугни" російським танкам в Україні - "сафарі" українців на війні
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28.04.2023 12:42 Відповісти
Чё-то непонятно - Стугна вроде управляется по проводу - как он за деревья не цепляется?
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28.04.2023 13:19 Відповісти
"Стугна - П" имеет пилу спереди, для срезания веток
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28.04.2023 13:42 Відповісти
Ти мене вже давно не дивуєш,кандидат вкпб..
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28.04.2023 14:38 Відповісти
Лариска твоя по дротам управляица...
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28.04.2023 14:40 Відповісти
Смысл слова "вроде" тебе не известен? Это означает сомнение.
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29.04.2023 11:12 Відповісти
Вроде Володи,а зовут Ванька..
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29.04.2023 12:15 Відповісти
Система управления
по лазерному лучу, с сопровождением цели в автоматическом режиме;
с пульта дистанционного управления, по телеканалу
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28.04.2023 15:41 Відповісти
Не ракета управляется по проводу, а сам комплекс.
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28.04.2023 18:26 Відповісти
Смерть кацапским фашистам ! Слава ЗСУ!
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28.04.2023 21:29 Відповісти
 
 