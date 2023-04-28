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Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує ворожий танк. ВIДЕО
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Розрахунок ПТРК "Стугна" знищив ворожий танк на східному напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.
"Розрахунок Стугни знищує ворожий танк десь на східному фронті", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+17 Amber
показати весь коментар28.04.2023 11:35
+12 Eugene Boyko 8ab5091e
показати весь коментар28.04.2023 11:36
+9 Антон Тищенко d9ac9fca
показати весь коментар28.04.2023 11:42
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Будь ласка, зачекайте...
мені більше сподобалась ******** з якимось бензином,
в кожну щілину пролізе-капне.
Тепер ще б кращу ракету щоб на десяток км чи краще пару десятків і захоплення цілі через малий бпла типу легкого квадрокоптера чи вже накрайній випадок літачкового типу.
Тобто аналог Spike NLOS чи Brimstone, але нашого виробництва тобто на порядок дешевші.
І навіть не буду про себе і свій досвід, бо навіщо це мені коли ти 🤡 вже зашкварився перейшовши в аргументації зразу на спростування через особистість. Скажу лиш що не треба лизати 😝 гарячу пательню щоб знати що обпечеш язик.🤣
Є ще новіші покоління за джавелін. Як вони працюють я описав в коментарі з якого почалась гілка.
Танковий біатлон - спортивне відтворення дій танкового екіпажу на війні
Протистояння розрахунку "Стугни" російським танкам в Україні - "сафарі" українців на війні
по лазерному лучу, с сопровождением цели в автоматическом режиме;
с пульта дистанционного управления, по телеканалу