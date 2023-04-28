Розрахунок ПТРК "Стугна" знищує ворожий танк. ВIДЕО

Розрахунок ПТРК "Стугна" знищив ворожий танк на східному напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українські воїни опублікували у соцмережі.

"Розрахунок Стугни знищує ворожий танк десь на східному фронті", - йдеться у коментарі до відео.

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