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Російський танк ударив по позиції російських піхотинців. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський танк влучив у позицію, на якій перебували російські піхотинці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього" пострілу опублікований у соцмережах. Атаку російських танкістів по своїх зафільмував окупант, якому вдалося вижити після пострілу.
Топ коментарі
+28 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар05.05.2023 12:30
+22 Олег Квиташ
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+10 Центр 820
показати весь коментар05.05.2023 12:31
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І важко не погодитися із вродливою панянкою, доречі, з українського міста Донецьк!)
П.С.
Вы прослушали ответ танкиста ......