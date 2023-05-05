Російський танк ударив по позиції російських піхотинців. ВIДЕО

Російський танк влучив у позицію, на якій перебували російські піхотинці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього" пострілу опублікований у соцмережах. Атаку російських танкістів по своїх зафільмував окупант, якому вдалося вижити після пострілу.

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