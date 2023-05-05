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Російський танк ударив по позиції російських піхотинців. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський танк влучив у позицію, на якій перебували російські піхотинці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис "дружнього" пострілу опублікований у соцмережах. Атаку російських танкістів по своїх зафільмував окупант, якому вдалося вижити після пострілу.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
Бий своїх щоб чужі боялись.
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05.05.2023 12:30
+22
Одним словом - кацапи
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05.05.2023 12:31
+10
Гарна чукча, повторити.
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05.05.2023 12:31
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Бий своїх щоб чужі боялись.
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05.05.2023 12:30 Відповісти
Ванька бухой был...
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05.05.2023 13:03 Відповісти
Це, мабуть, повстання машин.
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05.05.2023 13:57 Відповісти
Одним словом - кацапи
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05.05.2023 12:31 Відповісти
В мене так студентка і сказала на лекції: "Санич, то ви усе ускладнюєте. Вони просто дебіли."

І важко не погодитися із вродливою панянкою, доречі, з українського міста Донецьк!)
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05.05.2023 18:09 Відповісти
Гарна чукча, повторити.
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05.05.2023 12:31 Відповісти
Восстанiє бурят?
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05.05.2023 12:33 Відповісти
Вот єто глушануло.
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05.05.2023 12:37 Відповісти
- Ибо нефиг заставлять меня стирать ваши портянки!
П.С.
Вы прослушали ответ танкиста ......
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05.05.2023 12:38 Відповісти
Если есть жмуры то можно танкистам и по медальке почтой отправить. И по чёрному пакету, как бонус.
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05.05.2023 12:40 Відповісти
Повстання танків
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05.05.2023 12:42 Відповісти
імпортозамєщєніє
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05.05.2023 12:43 Відповісти
дебіл ти сашко
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05.05.2023 12:53 Відповісти
Наверное танкист , иностранный агент , сторонник Навального , на митинги ходил на Болотную
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05.05.2023 12:56 Відповісти
отлично, товарищ..., жги, не останавливайся...
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05.05.2023 12:57 Відповісти
А може все ж таки наші цигани. Під прикриттям.
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05.05.2023 13:06 Відповісти
Головне- не заважати їм!
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05.05.2023 13:34 Відповісти
Кацапи не зупиняйтесь на досягнутому 😄
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05.05.2023 14:08 Відповісти
Єслі би етаго нє сдєлал расєйскій танкіст, іх би убілі салдати НАТО!
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05.05.2023 14:09 Відповісти
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05.05.2023 14:22 Відповісти
Своїх же не лишають?
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05.05.2023 14:46 Відповісти
 
 