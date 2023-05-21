18 415 23
У Бєлгородській області вночі лунали вибухи, виникла сильна пожежа. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Вночі 21 травня у Білгородській області РФ лунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
Повідомляється, що спалах розпочався неподалік міста Шебекіно Бєлгородської області. Спочатку місцеві жителі повідомляли, що на околиці міста видно сильну пожежу та заграву.
Згодом повідомили, що після вибухів спалахнув полігон із твердими побутовими відходами. На місці працювали рятувальники, про постраждалих не повідомляли.
Топ коментарі
+19 5 копійок
показати весь коментар21.05.2023 07:55
+17 Злющий Атас
показати весь коментар21.05.2023 08:05
+7 Николай Николаевич b96f438b
показати весь коментар21.05.2023 09:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сьгогодні вночі відбувся схід з рейок 12 вантажних вагонів на перегоні Куенга - Прііскова. Через аварію затримано потяг Владивосток - Москва.
Порушено габарит сусідньої колії (там двохколійка). Рух тимчасово призупинено.
Та вся кацапщина - один великий полігон із відходами
Це їм за авіашоу 13 травня!
ждем ответа от белгородских ополченцев в сторону ростова