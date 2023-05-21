УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18977 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
18 415 23
війна (56882) обстріл (21394) Бєлгород (356)

У Бєлгородській області вночі лунали вибухи, виникла сильна пожежа. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі 21 травня у Білгородській області РФ лунали вибухи, після яких виникла сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

Повідомляється, що спалах розпочався неподалік міста Шебекіно Бєлгородської області. Спочатку місцеві жителі повідомляли, що на околиці міста видно сильну пожежу та заграву.

Згодом повідомили, що після вибухів спалахнув полігон із твердими побутовими відходами. На місці працювали рятувальники, про постраждалих не повідомляли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нібито "вперше обстріляли РФ з танків", - Baza

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Неспокійно стало на кацапщині.
показати весь коментар
21.05.2023 07:55
+17
Якщо москалі не збрешуть, то це не москалі. Вони давно увесь свій мордор перетворили на "полігон твердих побутових отходів", а тепер, після обстрілів суттєво поповнюють "полігон рідких відходів життєдіяльності".
показати весь коментар
21.05.2023 08:05
+7
Тебе дуже бентежить, що думають під@ри?
показати весь коментар
21.05.2023 09:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неспокійно стало на кацапщині.
показати весь коментар
21.05.2023 07:55 Відповісти
Якщо москалі не збрешуть, то це не москалі. Вони давно увесь свій мордор перетворили на "полігон твердих побутових отходів", а тепер, після обстрілів суттєво поповнюють "полігон рідких відходів життєдіяльності".
показати весь коментар
21.05.2023 08:05 Відповісти
Белгородский осведомитель все время показывает видео вылетов по Харькову. Часть не долетает. Нах этот мусор кому-то нужен. Кто то под шумок сжег, теперь место для новых отходов полно. Зачем делать вид что это сделали диверсанты.
показати весь коментар
21.05.2023 08:06 Відповісти
Зачем? Шоб обозлить, запугать,настроить против Украины. Вы посмотрите шо они в коментах писали после возгорания про украинцев,и фашисты и изверги и т.д., хотя еще никто не знал причину произошедшего.
показати весь коментар
21.05.2023 08:35 Відповісти
Тебе дуже бентежить, що думають під@ри?
показати весь коментар
21.05.2023 09:16 Відповісти
Якщо їм це не подобається, то нехай повиздихають усі, українцям вони вже пох. Після того, що вони наробили в Україні, їм дорога в один кінець, на скотомогильню. А усім "почітатєлям бальшова брата" дорога за рашистським крейсером.
показати весь коментар
21.05.2023 09:34 Відповісти
Курильщики!
показати весь коментар
21.05.2023 08:10 Відповісти
+боярышник...
показати весь коментар
21.05.2023 08:52 Відповісти
да это просто пуканы за поребриком расслабились
показати весь коментар
21.05.2023 08:12 Відповісти
Оперативний ЗСУ

Сьгогодні вночі відбувся схід з рейок 12 вантажних вагонів на перегоні Куенга - Прііскова. Через аварію затримано потяг Владивосток - Москва.

Порушено габарит сусідньої колії (там двохколійка). Рух тимчасово призупинено.
показати весь коментар
21.05.2023 08:24 Відповісти
Теперь с Владивостока до москови на неделю дольше в плацкарте ехать. Ток лучше стало.
показати весь коментар
21.05.2023 09:03 Відповісти
200 км навколо Украіни з рашкою і бульбою -- демілітаризація .
показати весь коментар
21.05.2023 08:29 Відповісти
І за рахунок їх території.
показати весь коментар
21.05.2023 09:11 Відповісти
спалахнув полігон із твердими побутовими відходами Джерело: https://censor.net/ua/v3419706


Та вся кацапщина - один великий полігон із відходами
показати весь коментар
21.05.2023 09:03 Відповісти
Залишки авіації брянської нр нанесли удар у відповідь!
Це їм за авіашоу 13 травня!
показати весь коментар
21.05.2023 09:06 Відповісти
замысел ополченцев БрНР превратить всю территорию белгородчины в полигон с твердыми бытовыми отходами мне нравится.
ждем ответа от белгородских ополченцев в сторону ростова
показати весь коментар
21.05.2023 11:32 Відповісти
В Шебекина начебто військовий аеродром. І біля нього розмістили полігон з побутовими відходами? Це на кого розраховано?
показати весь коментар
21.05.2023 09:12 Відповісти
Насправді то ви розкрили їх військову таємницю: "військовий аеродром" = "полігон з твердими побутовими відходами".
показати весь коментар
21.05.2023 17:04 Відповісти
"На "полігоні твердих побутових відходів" вибухнув метан який накопичився у підземних горизонтах!"
показати весь коментар
21.05.2023 09:14 Відповісти
Кацапи, недопалки тушити потрібно.
показати весь коментар
21.05.2023 10:02 Відповісти
Неспокійно в Белгородській Автономній Республіці, вона як завжди удари московської воєнщини першою приймає на себе 😆
показати весь коментар
21.05.2023 11:47 Відповісти
В БАРі? Так незаБАРом починаєьться контрнаступ. Мо, то вже він?
показати весь коментар
21.05.2023 12:44 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2023 12:45 Відповісти
 
 