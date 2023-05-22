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Росіяни тікають із Бєлгорода. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На виїзд із російського Бєлгорода утворилися величезні затори із автомобілів росіян, які прагнуть виїхати з міста через початок бойових дій на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозпис довжелезного затору в Бєлгороді опублікований у соцмережах.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення н.п.Гора-Подол на Бєлгородщині: "Розпочали штурм Грайворона"

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+69
гражданская вайна😢
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22.05.2023 16:16
+67
Почалася спеціальна антитеррористична операція ЗСУ і НАТО на території так званої "росії".
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22.05.2023 16:16
+51
Карма
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22.05.2023 16:16
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Нєахачу! нєахачу уєзжать! Так било всЬо по-дАмашньому.
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22.05.2023 16:30 Відповісти
Стидобіща. Ну та ясно, воювати з професійними військовими це ж не обсиратися від радості, закидуючи ********** ракетами. Через півсвіту. Цивільні міста. Вночі.
Нікчемні уйобки. А у нас діти коктейлі молотова розливали і бігли до постів ТРО допомагати.

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22.05.2023 16:30 Відповісти
А у нас ще місцеві бомжі згребли склотару зі всіх помийок, лісу відмили й теж в ТРО.
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22.05.2023 16:47 Відповісти
Це білгородське ТРО выдвигаецца на пазиции.
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22.05.2023 16:33 Відповісти
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22.05.2023 16:38 Відповісти
"МожемПавтаріть" у зворотньому напрямку.
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22.05.2023 16:33 Відповісти
Оце так Події.. Дивовижні речі ! Визволителів Вітаю ! Дуже дієво
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22.05.2023 16:33 Відповісти
КУДА? а як же "києфзатрідня???"
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22.05.2023 16:33 Відповісти
Так от чому терміново знадобилося авіасполучення з гризунами!
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22.05.2023 16:34 Відповісти
саме час ******* по колонах цивільних як це робили рашистські мразоти
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22.05.2023 16:36 Відповісти
А ти що теж мразота?
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22.05.2023 20:05 Відповісти
Білгородці вирішили зробити "Жест доброй воли" !
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22.05.2023 16:36 Відповісти
То мардва на мастосрань у ссысрань и засрань тикает.
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22.05.2023 17:21 Відповісти
а шо, "афтамати для защіти ат НАТИ нє раздалі"? чи ці не просили?
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22.05.2023 16:37 Відповісти
масква, пачуй Белгод! Свободу БНР!
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22.05.2023 16:39 Відповісти
Спішаться виїхати основною трасою на Курськ, бо певне щось знають, що до кінця тижня ця дорога в районі н.п. Сроитель може бути перерізана біло-синє-білими.
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22.05.2023 16:40 Відповісти
Самоочищення бєлгородщини високоавтомобільнимі військами)))
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22.05.2023 16:40 Відповісти
Каністри, павербанки, дизель-генератори потрібні???
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22.05.2023 16:41 Відповісти
Белгород, це Україна!
До речі: сама гумова срака перділа, що у Белгороді, живуть одні українці!!!
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22.05.2023 16:41 Відповісти
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22.05.2023 16:59 Відповісти
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22.05.2023 17:05 Відповісти
Ну просто таки божествена комедія.
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22.05.2023 16:41 Відповісти
А не casus belli ли это масквабад создал себе для визга"Родина мать зовет111"?
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22.05.2023 16:41 Відповісти
Пізно! Це "народная самооборона Свабоднай Рассии" вирішила "самаапределиться"
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22.05.2023 17:00 Відповісти
На мацкву пензлюють, мабуть спалять нх
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22.05.2023 16:44 Відповісти
Зайчики пересрали, а ми ж то ще і не починали.
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22.05.2023 16:44 Відповісти
це всі у військомат ? )
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22.05.2023 16:45 Відповісти
Скоро, скоро. Почнеться масовий "Исход вагнєровців" з Бахмуту. Як продовження ось цього масового "виходу".
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22.05.2023 16:46 Відповісти
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22.05.2023 16:47 Відповісти
Это рассеянцы в Мацскву свои чемоданы везут для плеш-фюрера.
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22.05.2023 16:48 Відповісти
А що там у воронежі?
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22.05.2023 16:50 Відповісти
БНР
В складі Ураїни!
Це вже шось нове!
Гауляйтером БНР буде Олег Ляшко він ім всім скотинякам покаже !
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22.05.2023 16:50 Відповісти
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22.05.2023 16:53 Відповісти
Ляшко - це тортури, що заборонені Женевською конвенцією
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22.05.2023 16:57 Відповісти
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22.05.2023 17:47 Відповісти
анекдот, повертаєсь чоловік з відрядження і застає вдома картину, жінка в латексному костюмі, вся підперезана різними ремінцями, зв'язана з кляпом в роті, і якийсь дядько, голий, теж в якихось ремінцях, з батогом для сексуальних ігр, шмагає ту жінку, чоловік так глянув на це все і каже - зрозуміло, бити вас нема смисла. ТАк от, всім відомо, що хрюцке нарот-...дарас, тому для них це не будуть тортури.
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22.05.2023 20:38 Відповісти
Вмовили! Най собі Ляшко грає
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22.05.2023 23:42 Відповісти
Стерненко
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22.05.2023 17:15 Відповісти
Звідки данні ?!? Чи ви з ним - екскортом???
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23.05.2023 08:42 Відповісти
Класс!

Вони накінець відчули те, що відчували Українці 24 лютого 2022 року!

І то тільки малу частину, бо на їх голови ще ракети не летіли!
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22.05.2023 16:51 Відповісти
а як на Донбасi - посидiти на сирому зi сквозняками подвалi 2 мicяця при температурi мiнус 22С?
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12.06.2023 17:44 Відповісти
Блин, я дал бы 100$, чтобы попасть сегодня на скотный двор Соловьева и насладиться его истерикой!
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22.05.2023 16:53 Відповісти
Стерненко в поміч
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22.05.2023 16:57 Відповісти
??????
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22.05.2023 17:16 Відповісти
Стерненко спеціалізується на аналізі соловйових\кісєльових\скабєєвих.
Зможете реалізувати своє бажання.
Чи прагнете, саме, в студію?
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22.05.2023 17:20 Відповісти
ВЖИВУЮ ХОТЕЛОСЬ БЫ!
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22.05.2023 17:23 Відповісти
норм. одобрюю.
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22.05.2023 16:57 Відповісти
Нравится, не нравится - терпи, моя красавица.

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22.05.2023 16:58 Відповісти
Це вже з Білгорода???
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23.05.2023 08:45 Відповісти
быдлота мокшанская горите в аду
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22.05.2023 17:00 Відповісти
Уявляю у новинах помету сьогодні: тисячі росіян добровільно їдуть до військоматів щоб боронити палац *****. 😆
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22.05.2023 17:01 Відповісти
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22.05.2023 17:07 Відповісти
В Белгородской области рухнул российский вертолет Ми-8
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22.05.2023 17:02 Відповісти
У черкащан прислів"я є:
"Не засівай біду - жнивам не зрадієш!" Кацапи "засіяли" Тепер починаються "жнива"
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22.05.2023 17:03 Відповісти
зараз дід ***** накаже уї..ати по бєлгороду по старій традиції .ну що б кфашистам недістався)
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22.05.2023 17:10 Відповісти
Бумеранг однако.
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22.05.2023 17:11 Відповісти
..вот такой, он суровый "на рот-победитель"
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22.05.2023 17:18 Відповісти
Своїх бояться. Якщо вагнери зі зброєю прийдуть, то буде їм всім фунт перцю
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22.05.2023 17:22 Відповісти
Приятное видео. Московиты копошаться как опарыши в параше. Вопрчем почему КАК?!
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22.05.2023 17:24 Відповісти
Zēr gūt
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22.05.2023 17:25 Відповісти
Эта бессмертный полк
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22.05.2023 17:26 Відповісти
та нехай не переживають - "хахли" унітази знімати та красти коври не будуть
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22.05.2023 17:38 Відповісти
Куда ехать?! Уже за железным занавесом. Только за Полярный кружок.
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22.05.2023 17:50 Відповісти
Куди, *****?! Хто буде "родіну защіщать"?!
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22.05.2023 17:50 Відповісти
Так, а куди бєжєнци виїжджають з БНР, в Україну?
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22.05.2023 17:52 Відповісти
Ніфіга не розумію, що там відбувається, але мені це подобається як палають москальські дупи!
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22.05.2023 17:54 Відповісти
А ведь всё было так по-домашнему...
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22.05.2023 18:06 Відповісти
Белгород будет свободным от фашистской хунты вв *****!
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22.05.2023 18:12 Відповісти
Русский язык там мёртв. Их граждане, что пришли воевать против их правительства, взяли вчера языка, а сегодня он уже мертв, увы
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22.05.2023 18:23 Відповісти
СУПЕР...!!!
ЗНОВУ в підоросії громадянська війна між селянами, робочими та гопниками ворюгами з кремлядського архи**издриту єдиного корита, називається "рєгвалюція"...!!!
Українці можуть лише побажати підоросам, щоб ті били червонодупих комуністів та їх нащадків гопників з вкпб, котрі застрягли у фсб, кгб, мусарні, прокуратури, судах, банках, армії та на усіх керівних посадах в підоросії, щоб не побіліли і білих кєрінскіх і корнілових, щоб ті не почервоніли...!!!
У підоросів завжди була АНАРХІЯ- мати порядку...!!!
Чим більше ці підороси один одного повбиває та застрілить, тим більше будуть АПЛОДУВАТИ УКРАЇНЦІ...!!!

А та підороська мразота, що намилила лижі і дає дьору, прекрасно знає на чиїй землі жила і у кого її вкрала...!!!

Бєлгородська, Курська, Орловська, Ростовська та частини Брянської, Тамбовської, Воронежської областей, частина Ставропольського краю з виходом до каспію та Кубань, ЦЕ УКРАЇНА...!!!
ЦІ анексовані підоросією ЗЕМЛІ МАЮТЬ БУТИ ОБОВЯЗКОВО ПОВЕРНУТІ У ЛОНО НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ УКРАЇНИ...!!!

А потім УКРАЇНЦІ мають задати, ще питання, ********** про землі Брестської, Пінської та Гомельської областей, котрі були споконвічними УКРАЇНСЬКИМИ землями...!!!

УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!

P/s....

"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР

https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html

Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань

https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html

Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584

Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992

https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM
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22.05.2023 18:26 Відповісти
з москвабада коли? палити всіх напалмом від вісли дор куріл!
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22.05.2023 18:58 Відповісти
Прастітє... А што случілась???
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22.05.2023 19:00 Відповісти
А российские пропагандоны уверяли, что россияне, в случае чего, бегут только в военкомат. Он у них что, за городом?
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22.05.2023 19:04 Відповісти
Найближчі у Курську та Воронєжє. )
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22.05.2023 19:10 Відповісти
На север едут, наверное в Воронеже нету военкоматов.
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22.05.2023 20:15 Відповісти
Ні. Мабуть знають, що Воронєж будут бомбити. )
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22.05.2023 20:34 Відповісти
вы куда? вас же нужно асвабадить)
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22.05.2023 19:22 Відповісти
Трі дня і в Кієвє...
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22.05.2023 19:38 Відповісти
Денацификация и демилитаризация путинской рашки началась.
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22.05.2023 20:12 Відповісти
Было: "Киев за три дня". Стало: "Белгород за один день"...
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22.05.2023 20:30 Відповісти
Білгород це Україна!
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22.05.2023 20:40 Відповісти
Кацапи останніми тижнями все шукали де Залужний. От він і прийшов, щоб вони не хвилювались.
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22.05.2023 21:21 Відповісти
Так ще ж нєначіналі
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22.05.2023 21:30 Відповісти
Відповідь на питання що робити з "ватою" після визволення Стародубщини (Кубані, Ставропольського Краю)? більш ніж очевидна (див. заголовок статті).
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22.05.2023 21:55 Відповісти
Стривайте, а на референдумі хто буде за приєднання до України голосувати?
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22.05.2023 23:03 Відповісти
А што случілась?
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23.05.2023 00:07 Відповісти
Росіяни хай тікають, а корінним жителям бєлгородщини, українцям, боятись нічого, бо брати прийшли визволяти від московського іга. Повірте, все що робиться, на краще!
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23.05.2023 11:05 Відповісти
Чекаємо про оголошення БНР, або про історичне воз'єднання! Не забувайте, що Бєлгород був столицею України!
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23.05.2023 11:07 Відповісти
как неудобно))))тварі москальські,а захищатись?
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23.05.2023 16:14 Відповісти
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