Росіяни тікають із Бєлгорода. ВIДЕО

На виїзд із російського Бєлгорода утворилися величезні затори із автомобілів росіян, які прагнуть виїхати з міста через початок бойових дій на Бєлгородщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозпис довжелезного затору в Бєлгороді опублікований у соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Легіон "Свобода Росії" та "РДК" заявили про звільнення н.п.Гора-Подол на Бєлгородщині: "Розпочали штурм Грайворона"