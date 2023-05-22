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Росіяни тікають із Бєлгорода. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На виїзд із російського Бєлгорода утворилися величезні затори із автомобілів росіян, які прагнуть виїхати з міста через початок бойових дій на Бєлгородщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозпис довжелезного затору в Бєлгороді опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+69 Bicko Nelich
показати весь коментар22.05.2023 16:16
+67 Алексей Карпенко 65f402b1
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+51 Шимус
показати весь коментар22.05.2023 16:16
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Будь ласка, зачекайте...
Нікчемні уйобки. А у нас діти коктейлі молотова розливали і бігли до постів ТРО допомагати.
До речі: сама гумова срака перділа, що у Белгороді, живуть одні українці!!!
В складі Ураїни!
Це вже шось нове!
Гауляйтером БНР буде Олег Ляшко він ім всім скотинякам покаже !
Вони накінець відчули те, що відчували Українці 24 лютого 2022 року!
І то тільки малу частину, бо на їх голови ще ракети не летіли!
Зможете реалізувати своє бажання.
Чи прагнете, саме, в студію?
"Не засівай біду - жнивам не зрадієш!" Кацапи "засіяли" Тепер починаються "жнива"
ЗНОВУ в підоросії громадянська війна між селянами, робочими та гопниками ворюгами з кремлядського архи**издриту єдиного корита, називається "рєгвалюція"...!!!
Українці можуть лише побажати підоросам, щоб ті били червонодупих комуністів та їх нащадків гопників з вкпб, котрі застрягли у фсб, кгб, мусарні, прокуратури, судах, банках, армії та на усіх керівних посадах в підоросії, щоб не побіліли і білих кєрінскіх і корнілових, щоб ті не почервоніли...!!!
У підоросів завжди була АНАРХІЯ- мати порядку...!!!
Чим більше ці підороси один одного повбиває та застрілить, тим більше будуть АПЛОДУВАТИ УКРАЇНЦІ...!!!
А та підороська мразота, що намилила лижі і дає дьору, прекрасно знає на чиїй землі жила і у кого її вкрала...!!!
Бєлгородська, Курська, Орловська, Ростовська та частини Брянської, Тамбовської, Воронежської областей, частина Ставропольського краю з виходом до каспію та Кубань, ЦЕ УКРАЇНА...!!!
ЦІ анексовані підоросією ЗЕМЛІ МАЮТЬ БУТИ ОБОВЯЗКОВО ПОВЕРНУТІ У ЛОНО НАШОЇ БАТЬКІВЩИНИ УКРАЇНИ...!!!
А потім УКРАЇНЦІ мають задати, ще питання, ********** про землі Брестської, Пінської та Гомельської областей, котрі були споконвічними УКРАЇНСЬКИМИ землями...!!!
УКРАЇНА ПОНАД УСЕ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
СЛАВА ЗСУ ТА ССО УКРАЇНИ...!!!
P/s....
"Подарунки від російського народу". Хто і як перекроював карту СРСР
https://www.radiosvoboda.org/a/30688647.html
Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань
https://www.radiosvoboda.org/a/28457626.html
Перепис населення Російської імперії 1897: де було найбільше українців
https://24tv.ua/perepis-naselennya-rosiyi-1897-de-bulo-naybilshe-ukrayintsiv_n2099584
Кубанські козаки / Документальний фільм • Режисер Валентин Сперкач // 1992
https://www.youtube.com/watch?v=j8x0sgGPInM