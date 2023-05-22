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У Воронежі горить склад пластмасових виробів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Воронежі горить склад пластмасових виробів площею 250 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники: 8 одиниць техніки та 29 пожежників.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі інформації про постраждалих немає. Відомо, що сигнал до диспетчерської надійшов близько 21:05.
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