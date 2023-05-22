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У Воронежі горить склад пластмасових виробів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Воронежі горить склад пластмасових виробів площею 250 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники: 8 одиниць техніки та 29 пожежників.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наразі інформації про постраждалих немає. Відомо, що сигнал до диспетчерської надійшов близько 21:05.

У Воронежі горить склад пластмасових виробів 01

У Воронежі горить склад пластмасових виробів 02У Воронежі горить склад пластмасових виробів 03У Воронежі горить склад пластмасових виробів 04

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+19
********* пороблено.
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22.05.2023 22:50
+16
Ой, вибраторы загорелись
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22.05.2023 22:51
+15
Мабуть ті самі, що отримала Симонян.
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22.05.2023 22:52
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********* пороблено.
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22.05.2023 22:50 Відповісти
Зворотній відлік увімкнено
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22.05.2023 22:53 Відповісти
Ой, вибраторы загорелись
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22.05.2023 22:51 Відповісти
Мабуть ті самі, що отримала Симонян.
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22.05.2023 22:52 Відповісти
Та ні, у Сімонян там трактор в"їде, та навіть дзеркальзами не зачепить. А тут , мабуть якісь закони трибології були порушені
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23.05.2023 00:53 Відповісти
Кота на улице Лизюкова не закоптили хоть?
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22.05.2023 22:57 Відповісти
Будь уважним,нік втратиш🤣🌹
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22.05.2023 23:14 Відповісти
це бєлгород мститься.
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22.05.2023 22:58 Відповісти
це відповідь пуйла за Білгород.
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23.05.2023 03:13 Відповісти
бачимо, що вороніж вже готується )
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22.05.2023 22:59 Відповісти
остання акварель непогано виглядає, відблиск полум'я на воді гарно промальований.
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22.05.2023 23:03 Відповісти
А что там за изделия? Вставные мозги ? Или другие части ?
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22.05.2023 23:08 Відповісти
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПО ФАБРИКЕ И ЗАВОДУ , через год параша скулить начнет.
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22.05.2023 23:21 Відповісти
Це вже з нашого Білгороду прилетіло.
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22.05.2023 23:21 Відповісти
Що вже і до Воронежа добралися? А кацапи в пабликах писали,що похер їм білгородщина,а вот воронеж оні нє возмут!
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22.05.2023 23:23 Відповісти
Гарно горить. Мені подобається.
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22.05.2023 23:23 Відповісти
Свіже повітря ще нікому не шкодило. Дихайте скоти.
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22.05.2023 23:25 Відповісти
А в Лоханськ завітала бавовна.
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22.05.2023 23:33 Відповісти
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22.05.2023 23:35 Відповісти
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23.05.2023 01:19 Відповісти
 
 