У Воронежі горить склад пластмасових виробів. ВIДЕО

У Воронежі горить склад пластмасових виробів площею 250 квадратних метрів. На місці працюють рятувальники: 8 одиниць техніки та 29 пожежників.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наразі інформації про постраждалих немає. Відомо, що сигнал до диспетчерської надійшов близько 21:05.