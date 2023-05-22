У Москві горів військкомат, - росЗМІ

У Москві спалахнула будівля, де розташований військкомат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"У Колодязному провулку горить 6-поверхова будівля. У ній розташований об'єднаний військовий комісаріат Преображенського району", – повідомили екстрені служби Москви.

Зазначається, що в будівлі також розташовані офіси, кафе та СПА-салон.

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