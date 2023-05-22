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У Москві горів військкомат, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

москва

У Москві спалахнула будівля, де розташований військкомат.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

"У Колодязному провулку горить 6-поверхова будівля. У ній розташований об'єднаний військовий комісаріат Преображенського району", – повідомили екстрені служби Москви.

Зазначається, що в будівлі також розташовані офіси, кафе та СПА-салон. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Москві на автозаводі "Москвич" горить сміття. ВIДЕО

Автор: Марина Макєєва
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касабскі пукани?? призвали соловьева-петуха? чи **********?
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22.05.2023 09:41 Відповісти
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22.05.2023 09:46 Відповісти
кацабелы спалили
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22.05.2023 09:42 Відповісти
нехай у москвіi увсе cгорить...
нормальні люди все одно втекли з мордору
залишилося тільки біосміття
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22.05.2023 09:47 Відповісти
"І військоматський дим

Мнє складок та пріятєн..."

рашиська поезія

у перекладі на українську😂
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22.05.2023 09:54 Відповісти
Чмосквічі так горіли бажанням захищати бімбас, що й віськомат спалахнув?
СкрЄпЄнько
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22.05.2023 10:14 Відповісти
Это он от лютой ненависти запылал.
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22.05.2023 10:15 Відповісти
масковскіє партізани
Куда смотріт кагебе?
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22.05.2023 10:22 Відповісти
"В Москве горел военкомат"
хорошее название для песни
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22.05.2023 11:16 Відповісти
 
 