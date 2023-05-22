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У Москві горів військкомат, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Москві спалахнула будівля, де розташований військкомат.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.
"У Колодязному провулку горить 6-поверхова будівля. У ній розташований об'єднаний військовий комісаріат Преображенського району", – повідомили екстрені служби Москви.
Зазначається, що в будівлі також розташовані офіси, кафе та СПА-салон.
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нормальні люди все одно втекли з мордору
залишилося тільки біосміття
Мнє складок та пріятєн..."
рашиська поезія
у перекладі на українську😂
СкрЄпЄнько
Куда смотріт кагебе?
хорошее название для песни