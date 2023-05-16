У Москві на автозаводі "Москвич" горить сміття. ВIДЕО
У Москві сталася пожежа на території заводу "Москвич".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований величезний стовп диму над територією заводу, опублікований у соцмережах. У соцмережах шириться інформація про те, що загорілося сміття.
"В моцкві палає на заводі "москвич", на руzzнявих тг-каналах, пишуть, що загорілось сміття. Хоч тут не збрехали", - пише автор однієї із публікацій.
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