УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13270 відвідувачів онлайн
Новини Відео
8 055 29

У Москві на автозаводі "Москвич" горить сміття. ВIДЕО

У Москві сталася пожежа на території заводу "Москвич".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксований величезний стовп диму над територією заводу, опублікований у соцмережах. У соцмережах шириться інформація про те, що загорілося сміття.

"В моцкві палає на заводі "москвич", на руzzнявих тг-каналах, пишуть, що загорілось сміття. Хоч тут не збрехали", - пише автор однієї із публікацій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масштабна пожежа поблизу Москви: горять шини. ВIДЕО

Автор: 

авто (6167) завод (1019) москва (1245) пожежа (4327)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
То, видно, уламки від знищеного петріота долетіли
показати весь коментар
16.05.2023 14:41
+11
Напевно прогрівають нову модель двигуна до 412-го на збідненому навозі
показати весь коментар
16.05.2023 14:57
+10
кацапи - маньякі-палії
показати весь коментар
16.05.2023 14:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То, видно, уламки від знищеного петріота долетіли
показати весь коментар
16.05.2023 14:41 Відповісти
Краса
показати весь коментар
16.05.2023 14:42 Відповісти
кацапи - маньякі-палії
показати весь коментар
16.05.2023 14:41 Відповісти
Їм просто нравицця як воно горить, а всі бігають, суєтяться)
показати весь коментар
16.05.2023 14:54 Відповісти
Китайські "ЯКИ" захворіли від московитського повітря, в них піднявся "жар" та вони запалали!
показати весь коментар
16.05.2023 14:42 Відповісти
Москвич відро з болтами.
показати весь коментар
16.05.2023 14:42 Відповісти
заводу Москвич давним-давно не існує - його знесли підчисту ще за колишнього мера. На половині території збудували житлові будинки, а на другій половині Рено побудував новий завод
показати весь коментар
16.05.2023 15:10 Відповісти
то не серйозне горить, то совковий хлам горить. кацапи самі спалили, щоб на тій рухляді не їздити. )
показати весь коментар
16.05.2023 14:42 Відповісти
Там совкового давно нема. Китайські збирають.
показати весь коментар
16.05.2023 15:00 Відповісти
значить "рассєрженниє патріоти" конкурентів мочать, тобто палять. ))
показати весь коментар
16.05.2023 15:12 Відповісти
Ну как собирают, клеют шильдык, сделанный в Китае на китайскую машину
показати весь коментар
16.05.2023 15:13 Відповісти
ВСЁ, кацапы останутся без иномарок. Завод трофейных БМВ горит!
показати весь коментар
16.05.2023 14:44 Відповісти
Опель, не БМВ
показати весь коментар
16.05.2023 14:53 Відповісти
Ну, пусть Опель. Всё равно трофейный завод.
показати весь коментар
16.05.2023 14:55 Відповісти
Дуже насмітили,судячи з диму. І коли встигли?
показати весь коментар
16.05.2023 14:52 Відповісти
Напевно прогрівають нову модель двигуна до 412-го на збідненому навозі
показати весь коментар
16.05.2023 14:57 Відповісти
судячи по стовпу диму - на збагаченому тоді вже.
показати весь коментар
16.05.2023 15:17 Відповісти
Допил шматків бюджету.
показати весь коментар
16.05.2023 15:02 Відповісти
показати весь коментар
16.05.2023 15:10 Відповісти
Классєка. Моє улюблене.

показати весь коментар
16.05.2023 15:16 Відповісти
"москвич" та то і є сміття
показати весь коментар
16.05.2023 15:19 Відповісти
В москві на автозаводі сміття горіло сміття.
показати весь коментар
16.05.2023 15:21 Відповісти
https://pavel-pashkov.com/2023/05/09/sabotage/ "Диверсии" в русской тайге: площади лесных пожаров в России в 2023 году втрое превышают прошлогодние показатели

показати весь коментар
16.05.2023 15:27 Відповісти
Сміття корчилось і матюкалось.
показати весь коментар
16.05.2023 15:48 Відповісти
"Москвич" це і є сміття.
показати весь коментар
16.05.2023 16:09 Відповісти
это не мусор. это площадка для сошедших с конвейера пепелацов.
показати весь коментар
16.05.2023 16:14 Відповісти
Та там все сміття. Навіть кінцева продукція.
показати весь коментар
16.05.2023 16:53 Відповісти
"Горить сміття" - тобто склад готової продукції?
показати весь коментар
16.05.2023 17:35 Відповісти
..так а шо ж там ще може горіти окрім сміття?.. - нічого ж путнього Московія не виробляє
показати весь коментар
16.05.2023 20:52 Відповісти
 
 