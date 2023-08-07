Російські військові катують на допиті полоненого українського воїна. ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські окупанти знущаються з полоненого українського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти погрожують полоненому сокирою та зброєю, намагаючись дізнатися інформацію про позиції ЗСУ.

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