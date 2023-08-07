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Російські військові катують на допиті полоненого українського воїна. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис, на якому російські окупанти знущаються з полоненого українського військового.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти погрожують полоненому сокирою та зброєю, намагаючись дізнатися інформацію про позиції ЗСУ.
Топ коментарі
+97 Bobcat 614fad29
показати весь коментар07.08.2023 13:57
+81 Сеня Тузик
показати весь коментар07.08.2023 14:02
+53 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар07.08.2023 14:00
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Будь ласка, зачекайте...
а я не згоден з вами, і навіть не аргументуватиму, як відбувається справедливість на полі бою...
А в країні теж багато несправедливості, і не варто ж закликати до симетричних реакцій.
От "гучно", болд-шрифтом, пише хтось, хто сам підозрюю війни й не нюхав..
(а ти не знаєш, "наслідники" то здається мені на стопу вдягають?...)
Тому що це все схоже на черговий спектакль від раша-блюдей.
Ми можемо повноцінно перемогти лише тотально зменшуючи кількість росіян, їх мобрезерву та погіршуючи їх демографічну ситуацію до повного вимирання.
Тому ваління росіян приведе нас в об'єктивному залишку до перемоги. Хоч ця перемога буде як в 2 світовій, но це не смертельно, це пережити мож... Треба усвідомлювати що росіяни розуміють лише силу. Якщо ми не будемо з розумом та без доказів застосовувати те саме що вони, то росіяни нас просто винищать в той час як у них все буде ок, що спричинить наш програш, але якщо вони розумітимуть що око за око то вони відмовляться від безлічі дій. У нас вже завдяки росіянам така демографічна криза що навіть якщо ми утилізуємо 1 мільйон російських личинусів (а віджати їх у нас на жаль можливості немає), то у відсотках це все ще буде менше чим ми вже втратили через виїзд жінок і дітей які ніколи не повернуться (так наших жінок і дітей по факту віджали) якщо не змінити в державі систему до того що де-хто назве утопією.
Хто тут плєнний?