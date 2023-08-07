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Російські військові катують на допиті полоненого українського воїна. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис, на якому російські окупанти знущаються з полоненого українського військового.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти погрожують полоненому сокирою та зброєю, намагаючись дізнатися інформацію про позиції ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру ворожому комбату Кобліку, який закатував українського воїна під час окупації Чернігівщини, - СБУ

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+97
А наші їхнім кажуть "брат" і дають шоколадки.
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07.08.2023 13:57
+81
і Червоний хрест їх облизує.
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07.08.2023 14:02
+53
Ну і на хіба таке викладать на загал? Показуйте це нашим військовим, щоб вони з ними поводились симетрично. А цивільним про таке для чого знати? Щоб ще більше від призиву бігали?
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07.08.2023 14:00
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А почему такая хренотень происходит что пленных орков держат в условиях близких к санаторным с содержанием в 10000 грн в месяц, когда на рождение маленького украинца выплата всего лишь 800 грн....???
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07.08.2023 15:39 Відповісти
Це політика зешобли.Так вони хочуть націю зберегти,москаля відгодувати а маленькі українці їм не потрібні..
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08.08.2023 14:17 Відповісти
Руцкую мразь надо уничтожать всех до последнего.
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07.08.2023 16:03 Відповісти
щоб ви здохли, МРАЗОТА КАЦАПСЬКА !!!!!!!!!!!!!!!
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07.08.2023 16:04 Відповісти
Гуманні. Я вже казав, до РАЮ "ЛЮДИ" йдуть ЛЮДИ, для нелюдів інший шлях. Який - покажу потім, на Путіні і йому подібних, роки біжать швидко, й до переодягання залишилось зовсім нічого. Це також буде видно. Тож від Настрадамуса: "Год 1999, с НЕБА сойдет великий царь УЖАС(Библия говорит кого так называет БОГ) возрождая(переодевание) АНГЕЛА...". Чого на російській? - Щоб кацап не казав, що йому мова незрозуміла. АРХ М
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07.08.2023 16:25 Відповісти
з рашистськими псами,котрі прийшли в Україну війною варто поступати справедливістью Господа Бога.Тобто їхнє життя має бути закінчене в Мертвому морі ,так само,як Бог потопив війско фараона в ньому.
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07.08.2023 16:28 Відповісти
тварь їбана -ти кацапське ублюдочне созданіє! Ми тебе знайдемо і знищимо!
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07.08.2023 16:34 Відповісти
Це відео потрібно показувати полоненим русофашистам і тільки їм 😠
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07.08.2023 16:42 Відповісти
і що вони як тільки по обмєну на історічєскую сразу же начинают визжать нас пытали, ложка гречки в неделю, ****** в рот і сраку. нічого не потрібно показувати уничтожать там же где взяли, ах да на обмен же нужны. ну тогда не нужно так реагировать, от злости волосы на голове рвать. или не попадайте в плен или молча смотрим видосики, а валодя канешно не забудет не прастит.
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07.08.2023 21:59 Відповісти
Чому "тільки їм"? Нехай весь світ бачить як поводяться з полоненими рашисти.
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07.08.2023 22:10 Відповісти
а ми їм воду, сигарети...
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07.08.2023 17:16 Відповісти
Нажаль, ми маємо пам'ятати, що кожен живий-цілий полонений орк - це врятоване життя нашого полоненого. Баланс, на жаль, суттєво не на нашу користь.
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07.08.2023 18:19 Відповісти
Вєлікіє кацапські *******, показують українцям як потрібно вести себе з полоненими.
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07.08.2023 18:25 Відповісти
Запам"ятайте і передайте нащадкам -- усіх росіян треба вбивати ! І зараз, під час війни, і після війни також ! Усіх рускіх, татар, мордву, бурят, тувинців і т.д., усіх, хто зараз в рф ! Убивати в Україні, на рф-ії і за кордоном ! Не зважаючи на стать і вік ! Добре запам"ятайте і не вагайтеся ніколи ! Це не люди. Це помилка природи. Їх ніколи не переконаєш, і ніколи не перевиховаєш .Не дайте себе обдурити, що є нібито хороші руські !!! Вони завжди при нагоді з посмішкою встромлять в спину ножа.
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07.08.2023 18:39 Відповісти
згідний на всі 100%
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07.08.2023 19:45 Відповісти
тоді забудьте про Крим, якщо татари вам не брати..
а я не згоден з вами, і навіть не аргументуватиму, як відбувається справедливість на полі бою...
А в країні теж багато несправедливості, і не варто ж закликати до симетричних реакцій.
От "гучно", болд-шрифтом, пише хтось, хто сам підозрюю війни й не нюхав..
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07.08.2023 20:06 Відповісти
Кримські татари - то російська історіографія їх так назвала. Айдер Муждабаєв каже, що правільно казати киримли, тобто кримчакі. Так вони себе звуть.
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07.08.2023 20:49 Відповісти
"The Crimean Khanate, self defined as the Throne of Crimea and Desht-i Kipchak, and in old European historiography and geography known as Little Tartary, was a Crimean Tatar state existing from 1441 to 1783"
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07.08.2023 20:57 Відповісти
і вони саме татари, бо завжди відмежовували себе від тюрків...
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07.08.2023 21:01 Відповісти
А ти не знаєш, що катари Казані і татари Криму (киримли) не одне і те саме? Це фактично два різні народи і формувались вони в різних обставинах і на різних територіях. Татари Казанського ханства мали свою державу ще до приходу орд Чингісхана, а татари Криму це осколок Золотоі орди, яка розпалась на окремі частини.
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08.08.2023 23:02 Відповісти
А я б сказав, що все зовсім навпаки! Нащадки орди то саме казанські...
(а ти не знаєш, "наслідники" то здається мені на стопу вдягають?...)
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09.08.2023 19:40 Відповісти
Друже, в украінській мові вживається не лише слово " успадкувати", а і "унаслідувати". Візьми словар, перевір. І будь поблажливішим до чужих помилок в граматиці.
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10.08.2023 18:25 Відповісти
заходив до книгарні, питав за "словар", кажуть такого вже не продають з часів збройної агресії разії...
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10.08.2023 20:30 Відповісти
Тут ти маєш рацію, русизм явний. Правильно "словник", але твоє копання в гімні не є ознакою великого розуму, скоріше навпаки. Займись чимось кориснішим в .... "часи збройноі агресіі разіі".".
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11.08.2023 16:28 Відповісти
ти українську лайном називаєш? одумайся і не пиши краще нічого!
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11.08.2023 19:29 Відповісти
Золкіну дякуйте: він за кожного живого кацапа платить $300. А гроші у нього звідки? З РФ-ії?
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07.08.2023 19:54 Відповісти
Головне питання: чи пропав український військовий схожої зовнішності у найближчий період?
Тому що це все схоже на черговий спектакль від раша-блюдей.
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07.08.2023 23:02 Відповісти
Який спектакль? Бувші полонені кажуть, що це відбувається майже з кожним. Згадайте для прикладу про термобаричній вибух у Оленівці, де утримувалися українськи військовополонені. Іх на це агітують замполіти і командирі і уся роспропаганда. Позбувайтеся ілюзій!
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08.08.2023 09:07 Відповісти
Так пропав український військовий схожої зовнішності у найближчий період, чи будемо у єврейскі перепитування гратися?
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09.08.2023 00:27 Відповісти
Треба щоб у цих ........ Перепрошую слов не нахожу. Земля горіла під ногами. Щоб ця мразота повиздихала.
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07.08.2023 23:38 Відповісти
Треба так робити з російськими личинусами правда не знімати це на камеру.
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08.08.2023 00:20 Відповісти
Ахаха. А якщо не валити їх личинусів то ми зразу переможемо і їх росіян чудесним способом стане менше? Ні.

Ми можемо повноцінно перемогти лише тотально зменшуючи кількість росіян, їх мобрезерву та погіршуючи їх демографічну ситуацію до повного вимирання.

Тому ваління росіян приведе нас в об'єктивному залишку до перемоги. Хоч ця перемога буде як в 2 світовій, но це не смертельно, це пережити мож... Треба усвідомлювати що росіяни розуміють лише силу. Якщо ми не будемо з розумом та без доказів застосовувати те саме що вони, то росіяни нас просто винищать в той час як у них все буде ок, що спричинить наш програш, але якщо вони розумітимуть що око за око то вони відмовляться від безлічі дій. У нас вже завдяки росіянам така демографічна криза що навіть якщо ми утилізуємо 1 мільйон російських личинусів (а віджати їх у нас на жаль можливості немає), то у відсотках це все ще буде менше чим ми вже втратили через виїзд жінок і дітей які ніколи не повернуться (так наших жінок і дітей по факту віджали) якщо не змінити в державі систему до того що де-хто назве утопією.
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08.08.2023 19:43 Відповісти
Скільки мінімальна зарплата у людей - 6700 грн. На кожного полоненого виділяється 10 тис. грн
Хто тут плєнний?
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09.08.2023 05:18 Відповісти
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