УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15861 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
1 944 2
війна (56544) ДСНС (4463) Покровськ (94)

Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів у Покровську. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Покровську після ракетних ударів окупантів по будинках рятувальники розбирають завали. Роботи планують завершити до кінця дня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі ДСНС показали кадри розбору завалів у Покровську після ракетного удару.

Станом на 12 годину підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку. З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Залучено від ДСНС 46 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі зведений загін рятувальників.

Також дивіться: Воїни 56 ОМПБр знищили склад БК окупантів. ВIДЕО

Нагадаємо, ввечері 8 серпня росіяни ударили "Іскандерами" по Покровську. Наразі відомо про 7 загиблих та 88 поранених осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек Ради Європи Пейчинович-Бурич засудила удар РФ по Покровську: Ці злочини не мають залишатися безкарними

Автор: Ангеліна Шорохова
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розбирати треба не більше, ніж достатньо. Все інше мають робити кацапи під нагаєм козацьким. Не винуваті? А кого вони обирали?
показати весь коментар
08.08.2023 14:14 Відповісти
**** кацапня що полонена , в цей час жре та відлежується, за наші гроші. А МНСники ризикують та навіть гинуть. Руками тих москальских виродків змусити розгрібати, хай бачать що вони роблять тварі. А за спробу втечі - гарантований розстріл замість надії на обмін.
показати весь коментар
08.08.2023 15:59 Відповісти
 
 