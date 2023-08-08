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Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів у Покровську. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Покровську після ракетних ударів окупантів по будинках рятувальники розбирають завали. Роботи планують завершити до кінця дня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ у телеграм-каналі ДСНС показали кадри розбору завалів у Покровську після ракетного удару.
Станом на 12 годину підрозділами ДСНС проводяться аварійно-рятувальні роботи в 5-поверховому житловому будинку. З місця події вивезено 63 тонни будівельного сміття. Залучено від ДСНС 46 осіб та 12 одиниць техніки, у тому числі зведений загін рятувальників.
Нагадаємо, ввечері 8 серпня росіяни ударили "Іскандерами" по Покровську. Наразі відомо про 7 загиблих та 88 поранених осіб.
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Иван Сулима
показати весь коментар08.08.2023 14:14 Відповісти Мені подобається 4
Vlad shtm
показати весь коментар08.08.2023 15:59 Відповісти Мені подобається 2
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