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Ворожий танк наїжджає на міну. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський танк наїхав на міну, встановлену на польовій дорозі, та вибухнув.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.
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+17 pacerhard melina
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+14 Підлога Маккартні
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+13 Ирина Александра
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Дорогие подписчики и гости канала! Президент мАсковии х*йло активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. Мы предупреждали о подготовке к реализации таких планов, но благодаря, в том числе, тому что информация была нами обнародована, эти планы удалось заблокировать, к сожалению, не на долго. На днях Путин дал распоряжение возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы, атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору. Практически одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция и на Запорожской АЭС. Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чём обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и ряда других стран, ради выхода из стратегического тупика. Времени на ожидание чуда от российских войск с быстрым захватом даже тех частей "новых территорий", которые сейчас находятся под контролем Украины, у Путина просто нет, он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании ещё более острого кризиса. Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи Путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации. Предупреждаем! Вся вина и ответственность за возможные провокации техногенных катастроф на Курской и Запорожской АЭС полностью на президенте России Владимире Путине и части его окружения. На фоне продолжительной болезни и значительного ухудшения самочувствия в последнее время, у Путина наблюдается серьезные нарушения психического состояния, он находится в депрессии и временами ведёт себя неадекватно, о чём знает многие в его окружении. Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более, преступные решения, это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее...