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Ворожий танк наїжджає на міну. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський танк наїхав на міну, встановлену на польовій дорозі, та вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський танк наїжджає на мінний шлагбаум у Мар’їнці на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+17
Орки неплохо прожарились
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16.08.2023 11:24
+14
Здоровья погибшим
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16.08.2023 11:25
+13
красівоє...
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16.08.2023 11:22
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красівоє...
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16.08.2023 11:22 Відповісти
Орки неплохо прожарились
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16.08.2023 11:24 Відповісти
да-до хрустящєй корачкі...
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16.08.2023 11:27 Відповісти
Здоровья погибшим
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16.08.2023 11:25 Відповісти
... железной потенции и долгих лет...
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16.08.2023 11:27 Відповісти
💯😆
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Долгого и крепкого здоровья для сидения в котле с кипящей смолой в АДу.
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16.08.2023 11:36 Відповісти
бабах... і заїхали до кобздона.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
Ворожий танк наїжджає на міну 24 лютого 2022 року на Чонгарі.
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16.08.2023 11:29 Відповісти
в паралельній реальності...
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16.08.2023 11:33 Відповісти
є за чим сумувати. деякі речі коштували сотень тисяч життів...
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16.08.2023 12:21 Відповісти
Генерал СВР

Дорогие подписчики и гости канала! Президент мАсковии х*йло активировал процесс подготовки техногенной катастрофы на Курской АЭС. Мы предупреждали о подготовке к реализации таких планов, но благодаря, в том числе, тому что информация была нами обнародована, эти планы удалось заблокировать, к сожалению, не на долго. На днях Путин дал распоряжение возобновить подготовку, а реализация планируется на конец августа-начало сентября. Несколько попыток "вражеских" беспилотных летательных аппаратов, якобы, атаковать Курчатов, это не что иное, как провокации согласованные в военным руководством, руководством ФСБ и лично с президентом, с целью показать "готовность" украинской стороны к ядерному террору. Практически одновременно с техногенной катастрофой на Курской АЭС готовится подобная акция и на Запорожской АЭС. Российским руководством двойная катастрофа будет объявлена "террористической атакой" на ядерные объекты, в чём обвинят Украину. Путин готов пойти на колоссальные жертвы среди мирного населения, загрязнив радиацией огромные части территории России, Украины, Республики Беларусь и ряда других стран, ради выхода из стратегического тупика. Времени на ожидание чуда от российских войск с быстрым захватом даже тех частей "новых территорий", которые сейчас находятся под контролем Украины, у Путина просто нет, он тяжело болен без шансов на выздоровление. Президент требует быстрого и эффективного решения, которое он сам видит в создании ещё более острого кризиса. Сейчас сложилась такая ситуация, что эти преступные планы президента России поддерживают часть руководства силового и военного блоков и вместо того, чтобы блокировать бредовые идеи Путина, эти планы получают поддержку и готовят к реализации. Предупреждаем! Вся вина и ответственность за возможные провокации техногенных катастроф на Курской и Запорожской АЭС полностью на президенте России Владимире Путине и части его окружения. На фоне продолжительной болезни и значительного ухудшения самочувствия в последнее время, у Путина наблюдается серьезные нарушения психического состояния, он находится в депрессии и временами ведёт себя неадекватно, о чём знает многие в его окружении. Давать такому человеку возможность принимать судьбоносные, тем более, преступные решения, это идиотизм. Путин должен быть отстранен как можно быстрее...
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16.08.2023 11:31 Відповісти
Шо це за плач Ярославни, ще один русак, тіпа генерал свр, но тіпа цього не видно. А інші русаки в ютубі моляться і дякують йому. Русакам треба лікуватися...
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16.08.2023 11:45 Відповісти
Прожарка даже выше, чем "Too well done" !
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16.08.2023 11:37 Відповісти
Чудово! Навіть таракани не встигли вискочити
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16.08.2023 11:40 Відповісти
"Потовкли горщики на возі - нема з чим на ярмарок їхать!"
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16.08.2023 11:43 Відповісти
Вдало,вдало ! Чомусь вспомнив що давно не їв шашлику...
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16.08.2023 11:50 Відповісти
Мина то оказалась с огоньком.
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16.08.2023 11:53 Відповісти
І що він в Україні забув? І треба йому це було шастати де попало. Мабуть шукав квиток до кабздона
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16.08.2023 12:05 Відповісти
Приємна новина!
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16.08.2023 12:30 Відповісти
Горить бубновий!
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16.08.2023 12:44 Відповісти
Главное что все здохли.
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16.08.2023 12:54 Відповісти
 
 