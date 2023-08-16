Ворожий танк наїжджає на міну. ВIДЕО безпілотника

Російський танк наїхав на міну, встановлену на польовій дорозі, та вибухнув.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис моменту знищення ворожої бронемашини опублікований у соцмережах.

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