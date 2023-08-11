Російський танк наїжджає на мінний шлагбаум у Мар’їнці на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

У Мар’їнці на Донеччині українські воїни знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб ліквідувати ворожу бронемашину українські воїни встановили мінний шлагбаум з протитанкових мін. Відеозапис знищення танка бійці опублікували у соцмережі.

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