Російський танк наїжджає на мінний шлагбаум у Мар’їнці на Донеччині. ВIДЕО безпілотника
У Мар’їнці на Донеччині українські воїни знищили російський танк.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб ліквідувати ворожу бронемашину українські воїни встановили мінний шлагбаум з протитанкових мін. Відеозапис знищення танка бійці опублікували у соцмережі.
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