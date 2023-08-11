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Російський танк наїжджає на мінний шлагбаум у Мар’їнці на Донеччині. ВIДЕО безпілотника

У Мар’їнці на Донеччині українські воїни знищили російський танк.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, щоб ліквідувати ворожу бронемашину українські воїни встановили мінний шлагбаум з протитанкових мін. Відеозапис знищення танка бійці опублікували у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міста немає, знищили повністю. Досі добивають з авіації, - воїни 79 ОДШБр про оборону Мар’їнки від російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2067) знищення (7235) Донецька область (8459) Мар’їнка (622)


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Топ коментарі
+24
Одна потвора вижила. Маю надію, що побігла подихати з відбитими внутрішніми органами. Півень теж бігає якийсь час без голови.
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11.08.2023 15:54
+18
От живучі ж падли кацапські.
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11.08.2023 15:53
+14
Щоби повиздихали всі рашисти на нашій українській землі!
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11.08.2023 15:59
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В гостях у кабздона. Швидке переміщення.
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11.08.2023 15:46 Відповісти
там видно що тікає..
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11.08.2023 17:29 Відповісти
це не на довго...
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11.08.2023 19:23 Відповісти
От живучі ж падли кацапські.
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11.08.2023 15:53 Відповісти
То він до каси за білєтами побіг на вечірній йосін концерт для єкіпажа машини бойовой купляти.
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11.08.2023 17:09 Відповісти
Одна потвора вижила. Маю надію, що побігла подихати з відбитими внутрішніми органами. Півень теж бігає якийсь час без голови.
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11.08.2023 15:54 Відповісти
головою прямо в шлакбаум
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11.08.2023 15:58 Відповісти
Щоби повиздихали всі рашисти на нашій українській землі!
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11.08.2023 15:59 Відповісти
І на своїй теж.
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11.08.2023 16:02 Відповісти
На своїй це "на десерт". Зараз тут!
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11.08.2023 16:08 Відповісти
SUPER ! Дякую ! Слава ЗСУ !
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11.08.2023 16:08 Відповісти
Красіво, нажаль танк не розірвало.
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11.08.2023 16:18 Відповісти
куда побежал , а таварисчи
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11.08.2023 16:24 Відповісти
Он за скорой.
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11.08.2023 17:36 Відповісти
"своїх" він не бросив...просто втік...
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11.08.2023 19:24 Відповісти
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11.08.2023 16:26 Відповісти
Горить, палає техніка ворожа, наша Україна переможе! Слава ЗСУ!
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11.08.2023 16:33 Відповісти
Только плохо что частенько экипаж остается целым, вон, разбегаются во все стороны как тараканы..
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11.08.2023 16:42 Відповісти
...а если бы не дермаки-верещучки и Верховне, типа над ними, то на Чонгарах было бы такое же, и тогда - без Мариуполей-Ахтырок-Буч-Харьковов-Запорожьев.... и десятков тысяч погибших людей
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11.08.2023 17:10 Відповісти
Страшно бл.. ************...
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11.08.2023 17:34 Відповісти
Интересно, что это так бумкнуло?
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11.08.2023 17:52 Відповісти
Ничего себе, наехал на грабли!
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11.08.2023 18:12 Відповісти
шлахбааауумм!
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11.08.2023 19:26 Відповісти
все пробили колесо...
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11.08.2023 19:27 Відповісти
один опариш таки втік
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11.08.2023 23:23 Відповісти
нє скажет ні каамінь ні крєст гдє лягли
ва славу рєзіінавай поооопи!
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12.08.2023 03:08 Відповісти
 
 