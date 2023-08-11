Міста немає, знищили повністю. Досі добивають з авіації, - воїни 79 ОДШБр про оборону Мар’їнки від російських окупантів. ВIДЕО

Російські окупанти вже 17 місяців штурмують Мар’їнку на Донеччині, українські захисники тримають оборону, знищують загарбників та беруть їх у полон.

Про це йдеться в сюжеті "Українського свідка", передає Цензор.НЕТ.

Автори матеріалу знімають його вночі, оскільки вдень перебувати на позиціях небезпечно. Приблизна відстань до ворога - 100 метрів.

Десантники 79 ОДШБр боронять місто. Старший позиції із позивним Артист розповів: "Оборонятися важко, тому що немає укриття. По будинках працюють "Гради", авіація, гелікоптери. Але росіянам нічого не допомагає, бо в них немає мізків".

За його словами, у місті працюють росіяни та чеченські ДРГ, а в полях на околицях - зеки з підрозділів "Шторм Z". Зброєю та БК вони забезпечені, а от амуніція в них…1977 року виготовлення.

Також Артист сказав: "В полі мертвих їхніх там... жах. ... Чому вони прийшли на нашу землю? Ми їх що, кликали сюди? Де вони були, там більше нічого не буде. Ось як місто Мар'їнка. Там міста немає, його знищили повністю. Досі добивають з авіації. Не знаю, як пацани там сидять, там росіяни в місті".

Підрозділ показав роботу свого КСП (командно-спостережний пункт роти) — монітори та обладнання, завдяки яким наші бійці керують боями та спостерігають за містом. "Я не знаю, як ми раніше воювали без цього, - говорить головний сержант роти Бача. - Зараз все значно простіше, ми контролюємо ситуацію майже на сто відсотків".

Оборона Мар’їнки триває вже 17 місяців. Воїни розповідають, що здавати місто не збираються: якщо росіяни продавлять оборону, то зможуть оточити підрозділи на флангах.

На міні, яку запускають по російських позиціях, наші бійці маркером пишуть "За волю і свободу": "Ми вільна та демократична країна, - каже один з бійців. - Наша свобода - це право обирати, що хочеш робити і коли. А воля і свобода виборюються тільки кров’ю, болем та стражданням".

За кілька днів після зйомки, 14 липня 2023 року, героїчно загинув боєць підрозділу Максим Башинський із позивним "Башка". Йому було 20 років. Вічна пам’ять Герою!

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