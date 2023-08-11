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Новости Видео Война
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Российский танк наезжает на минный шлагбаум в Марьинке Донецкой области. ВИДЕО беспилотника

В Марьинке Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы ликвидировать вражескую бронемашину, украинские воины установили минный шлагбаум из противотанковых мин. Видеозапись уничтожения танка бойцы опубликовали в соцсети.

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танк (2256) уничтожение (6923) Донецкая область (9648) Марьинка (713)


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Топ комментарии
+24
Одна потвора вижила. Маю надію, що побігла подихати з відбитими внутрішніми органами. Півень теж бігає якийсь час без голови.
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11.08.2023 15:54
+18
От живучі ж падли кацапські.
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11.08.2023 15:53
+14
Щоби повиздихали всі рашисти на нашій українській землі!
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11.08.2023 15:59
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В гостях у кабздона. Швидке переміщення.
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11.08.2023 15:46 Ответить
там видно що тікає..
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11.08.2023 17:29 Ответить
це не на довго...
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11.08.2023 19:23 Ответить
От живучі ж падли кацапські.
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11.08.2023 15:53 Ответить
То він до каси за білєтами побіг на вечірній йосін концерт для єкіпажа машини бойовой купляти.
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11.08.2023 17:09 Ответить
Одна потвора вижила. Маю надію, що побігла подихати з відбитими внутрішніми органами. Півень теж бігає якийсь час без голови.
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11.08.2023 15:54 Ответить
головою прямо в шлакбаум
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11.08.2023 15:58 Ответить
Щоби повиздихали всі рашисти на нашій українській землі!
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11.08.2023 15:59 Ответить
І на своїй теж.
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11.08.2023 16:02 Ответить
На своїй це "на десерт". Зараз тут!
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11.08.2023 16:08 Ответить
SUPER ! Дякую ! Слава ЗСУ !
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11.08.2023 16:08 Ответить
Красіво, нажаль танк не розірвало.
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11.08.2023 16:18 Ответить
куда побежал , а таварисчи
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11.08.2023 16:24 Ответить
Он за скорой.
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11.08.2023 17:36 Ответить
"своїх" він не бросив...просто втік...
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11.08.2023 19:24 Ответить
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11.08.2023 16:26 Ответить
Горить, палає техніка ворожа, наша Україна переможе! Слава ЗСУ!
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11.08.2023 16:33 Ответить
Только плохо что частенько экипаж остается целым, вон, разбегаются во все стороны как тараканы..
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11.08.2023 16:42 Ответить
...а если бы не дермаки-верещучки и Верховне, типа над ними, то на Чонгарах было бы такое же, и тогда - без Мариуполей-Ахтырок-Буч-Харьковов-Запорожьев.... и десятков тысяч погибших людей
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11.08.2023 17:10 Ответить
Страшно бл.. ************...
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11.08.2023 17:34 Ответить
Интересно, что это так бумкнуло?
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11.08.2023 17:52 Ответить
Ничего себе, наехал на грабли!
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11.08.2023 18:12 Ответить
шлахбааауумм!
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11.08.2023 19:26 Ответить
все пробили колесо...
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11.08.2023 19:27 Ответить
один опариш таки втік
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11.08.2023 23:23 Ответить
нє скажет ні каамінь ні крєст гдє лягли
ва славу рєзіінавай поооопи!
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12.08.2023 03:08 Ответить
 
 