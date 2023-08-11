Российский танк наезжает на минный шлагбаум в Марьинке Донецкой области. ВИДЕО беспилотника
В Марьинке Донецкой области украинские воины уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, чтобы ликвидировать вражескую бронемашину, украинские воины установили минный шлагбаум из противотанковых мин. Видеозапись уничтожения танка бойцы опубликовали в соцсети.
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