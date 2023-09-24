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Новий російський танк Т-90М "Прорив" знищений внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмуту. ВIДЕО
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Уламки нового російського танка Т-90М "Прорив", знищеного внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмуту.
Те, що залишилося від нового російського танка, показав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Ось що відбувається, якщо розміщувати снаряди у бойовому відділенні. Ось тому в танках Леопард-2, Челленджер-2, Абрамс конструктори зберігають снаряди в окремому відсіку. А в "Прориві", як і в радянських танках, снаряди розміщуються разом з екіпажем", - йдеться в повідомленні.
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