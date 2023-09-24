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Новий російський танк Т-90М "Прорив" знищений внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уламки нового російського танка Т-90М "Прорив", знищеного внаслідок вибуху боєкомплекту в районі Бахмуту.

Те, що залишилося від нового російського танка, показав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Ось що відбувається, якщо розміщувати снаряди у бойовому відділенні. Ось тому в танках Леопард-2, Челленджер-2, Абрамс конструктори зберігають снаряди в окремому відсіку. А в "Прориві", як і в радянських танках, снаряди розміщуються разом з екіпажем", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+24
Якщо новий, то він ще на гарнтії.
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24.09.2023 10:13
+4
Т-90М "Розрив"
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24.09.2023 14:45
+3
Так любу військову техніку так називають)За для психологічного ефекту,щоб вмирати в ній не було так страшніше)
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24.09.2023 10:36
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Якщо новий, то він ще на гарнтії.
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24.09.2023 10:13 Відповісти
Страховий агент по вині дурня виплат не дасть))
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24.09.2023 10:17 Відповісти
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24.09.2023 11:36 Відповісти
" в радянських танках, снаряди розміщуються разом з екіпажем" Невеличкий конструктивний недолік
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24.09.2023 10:16 Відповісти
У Т-90М БК поміщений в забашену нішу з викидними панелями. Бутусов - просто неабиякий фахівець з танків, який по жмені металобрухту зміг визначив, що це Т-90М. Думаю, що навіть самі розробники танка не змогли би визначити, що це за танк, а ось Бутусов, найавторитетніший експерт з усіх питань, таки зміг)
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24.09.2023 10:31 Відповісти
Там додатковий боєкомплект. Основний, як і раніше в автоматі на дні танка.
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24.09.2023 11:24 Відповісти
Чому тоді екіпаж 3 чол, як і в радянських танках відсутній заряджаючий, значить заряджання автоматичне і бк поряд з екіпажем.
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24.09.2023 11:51 Відповісти
це явно не БК!!!
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24.09.2023 12:53 Відповісти
Так в тому то й справа! То щось накшталт авиабомби чи крупокалиберної міни і аж ніяк не від БК та вирва.
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24.09.2023 23:44 Відповісти
Leopard 2A4. Половина снарядів розміщується разом з екіпажем зліва від механіка-водія.
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24.09.2023 13:12 Відповісти
Металобрухт на мільйони. Горіть в пеклі москалі.
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24.09.2023 10:20 Відповісти
Прорив, Тріумф, Муром... такі гучні назви і чомусь завжди недолугі.
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24.09.2023 10:23 Відповісти
Так любу військову техніку так називають)За для психологічного ефекту,щоб вмирати в ній не було так страшніше)
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24.09.2023 10:36 Відповісти
А екіпаж пропав безвісти! Щоб не платити гробових!
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24.09.2023 10:51 Відповісти
Вот бы Леопардам дали до них добраться. Показали бы что такое конструктивное преимущество. Дали бы хоть до кого-нибудь добраться..
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24.09.2023 11:03 Відповісти
как там вербовое?.....как и клещеевку с балаклеей барс держит до сих пор,свинопес)
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24.09.2023 11:07 Відповісти
"Ось що відбувається, якщо розміщувати снаряди у бойовому відділенні" - А де ж розміщені снаряди в наших танках? В Т64БВ, в Булатах, чи навіть в "найкращому" у світі Оплоті?
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24.09.2023 11:08 Відповісти
Я служив в рвсн при союзі ніхрена в танках не розумію
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24.09.2023 11:27 Відповісти
Это реальный прорыв!
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24.09.2023 12:33 Відповісти
Т-90М "Розрив"
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24.09.2023 14:45 Відповісти
А где екипаж спрятался в танке??
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24.09.2023 17:40 Відповісти
Ми больно небыло?
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24.09.2023 17:41 Відповісти
Красіво
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25.09.2023 14:21 Відповісти
 
 