Наслідки ворожих ударів по житлових будинках у Херсоні. ВIДЕО

Знову Херсон під вогнем російської армії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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"окупанти не припиняють свій терор. Цілять по житлових будинках. Одна з багатоповерхівок двічі за добу ставала ворожою мішенню. Є руйнування в освітньому закладі", - зазначив він.

Прокудін також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих ударів по Херсону.

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