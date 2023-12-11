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Наслідки ворожих ударів по житлових будинках у Херсоні. ВIДЕО
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Знову Херсон під вогнем російської армії.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"окупанти не припиняють свій терор. Цілять по житлових будинках. Одна з багатоповерхівок двічі за добу ставала ворожою мішенню. Є руйнування в освітньому закладі", - зазначив він.
Прокудін також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих ударів по Херсону.
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Alex K aa83823f
показати весь коментар11.12.2023 11:23 Відповісти Мені подобається 3
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