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Наслідки ворожих ударів по житлових будинках у Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Знову Херсон під вогнем російської армії.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"окупанти не припиняють свій терор. Цілять по житлових будинках. Одна з багатоповерхівок двічі за добу ставала ворожою мішенню. Є руйнування в освітньому закладі", - зазначив він.

Прокудін також опублікував відео, на якому зафіксовано наслідки ворожих ударів по Херсону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу випустив по Херсонщині 435 снарядів, дві людини дістали поранення

Автор: Ірина Дашківська
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Війна кацапського терору,а відповідь відросики Зєбубочкі.
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11.12.2023 11:23 Відповісти
 
 