Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні із російського полону визволили 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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"Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі.



Ми дуже часто чули – в різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого!" - зазначив він.

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