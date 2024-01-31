Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні із російського полону визволили 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.
Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі.
Ми дуже часто чули – в різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого!" - зазначив він.
Будь ласка, зачекайте...
Самолет перевозил что-то взрывчатое и обломки разбросало.
Ну или покажите тела рассыпанные по полю.
Скільки браслетів з іменами полонених в тебе на руках, ****?
активий дам дЄрмак!
Z-канал в Телеге:
195 российских военнопленных возвращаются домой. На самолетах всех доставят в Москву на осмотр медикам.
В Минобороны отчитались о сегодняшнем обмене бойцами между Россией и Украиной. Взамен мы передали 195 ВСУшников.
Непонятно, но здорово.
Бо Оманські домовленості діють і надалі. І пуйлу Залужний не до вподоби, і ******* теж. Якось в них усе співпадає. План один