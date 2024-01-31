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Зеленський про обмін полоненими: Майже половина - захисники Маріуполя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні із російського полону визволили 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз є хороша новина. Саме таких новин ми всі чекаємо. Сьогодні вдалося звільнити з російського полону ще 207 українців. 180 рядових і сержантів. 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя. Воїни Збройних Сил, Нацгвардії, підрозділів Державної прикордонної служби та Національної поліції. 207 хлопців скоро будуть вдома, з рідними. 207 родин вже щасливі.

Ми дуже часто чули – в різні моменти, – що щось не вийде. Коли знаєш, що саме робити, все вдається. І навіть те, що комусь може здаватися неможливим. Україна вміє досягати свого!" - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повернула додому 207 військовополонених. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Майже половина - захисники Маріуполя, які, через гундявого зеленого підара, попали в оточення і полон
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31.01.2024 16:11
+23
Захисники Маріуполя. Але "Азовців" знову нема.
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31.01.2024 16:10
+22
Як швидко намалювався з коментарями. А от по відставці Залужного не такий активний...
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31.01.2024 16:13
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Захисники Маріуполя. Але "Азовців" знову нема.
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31.01.2024 16:10 Відповісти
Підміна понять від потужного у всій красі.
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31.01.2024 16:11 Відповісти
Воно все добре, але у гонитві за позитивом Зєлєнскій трагедію з "Азовом" старається замовчувати. І це сволотно.
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31.01.2024 16:20 Відповісти
трудно сказать кому погано поганей в Рашке в качестве пленных просто военные или Азов? как я помню Россия ведет несколько процессов уголовных именно по Азову их статус не пленные а подсудимые да им обещают пожизненное...и они имею конкретные адреса изоляции... а вот просто пленные не ясно где и как.. например как в Оленивке сколько убито кого именно убило загадка и тайна... или история дурно воняющая к слову сказать никак вы заметили не говорят что в обмен сегодня попали те кто был в списках до падения ИЛ 76.. и что правда сбит ИЛ 76 и там были наши пленные или нет....а тишина гробовая...
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31.01.2024 16:40 Відповісти
От власне! Замовчування проблеми "Азову" і дозволяє кацапам робити все, описане вами.
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31.01.2024 16:44 Відповісти
Да не было на том самолете никаких людей.
Самолет перевозил что-то взрывчатое и обломки разбросало.
Ну или покажите тела рассыпанные по полю.
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01.02.2024 03:13 Відповісти
А , небось, Деніса Шарапова віддали, щоб всю фсб- шну Зе- шоблу не здав!...
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31.01.2024 16:57 Відповісти
Українці - я,Мудило НЕТРЯПКА, ще й конфетку вам дам , про повернення тих розкажу , кого здав на муки й тортури у рашистів мій дружба АГЕНТ КРЕМЛЯ БАКАНОВ - зараз вні скромний юрист в Україні!
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31.01.2024 17:23 Відповісти
Майже половина - захисники Маріуполя, які, через гундявого зеленого підара, попали в оточення і полон
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31.01.2024 16:11 Відповісти
Зє-йло!
Скільки браслетів з іменами полонених в тебе на руках, ****?
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31.01.2024 16:12 Відповісти
Краще в у нього на шиї був затягнутий браслет
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31.01.2024 16:48 Відповісти
Оперативно. Як щось позитивне - зебіл тут як тут, а як брати на себе відповідальність за мобілізацію (прямий обов'язок президента по Конституції) чи за постійні корупційні скандали, так цього клоуна вдень з вогнем не знайдеш.
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31.01.2024 16:13 Відповісти
Так, воно даже вечора не стало чекати, вилізло
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31.01.2024 17:55 Відповісти
Як швидко намалювався з коментарями. А от по відставці Залужного не такий активний...
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31.01.2024 16:13 Відповісти
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31.01.2024 16:16 Відповісти
пасивний
активий дам дЄрмак!
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31.01.2024 16:28 Відповісти
Напевне тому, що навіть він знає, що відставка Залужного - не позитив. І нічого доброго до рейтингу не додасть.
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31.01.2024 16:48 Відповісти
Азовці де?!!!
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31.01.2024 16:18 Відповісти
а стільки полоненних могло б і не бути..
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31.01.2024 16:29 Відповісти
Вони були просто евакуйовані.
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31.01.2024 16:46 Відповісти
ага..
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31.01.2024 16:49 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні із російського полону визволили 180 рядових і сержантів, а також 27 офіцерів. Джерело: https://censor.net/ua/v3470831

Z-канал в Телеге:
195 российских военнопленных возвращаются домой. На самолетах всех доставят в Москву на осмотр медикам.

В Минобороны отчитались о сегодняшнем обмене бойцами между Россией и Украиной. Взамен мы передали 195 ВСУшников.

Непонятно, но здорово.
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31.01.2024 16:34 Відповісти
читай отут - ВВС в онлайн стрічці "Война в Украине" в 15:28 в новині "«Украина вернула 207 человек, как это и сказал президент»" - там все пояснюється. Інша справа, що на минулому тижні касапи брехали, що готувався обмін на ДР Зе 195 на 195, в числі яких були ніби 65 на збитому ІЛі... Касапи могли влаштувати провокацію з тими нашими, але як завжди - по рукожопому...
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31.01.2024 16:38 Відповісти
що з нашими, яких касапи подали і збрехали, що вони були на борту збитого ІЛа на минулому тижні?
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31.01.2024 16:34 Відповісти
Тех людей кацапыдавно убили в плену, а спишут на ил76.
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31.01.2024 21:37 Відповісти
Цікаво, що різні фесенки починають люлі-бай стосовно відставки Залужного - та нічого страшного, незамінних немає, система працює... А от і ні#єра - систем у нас немає, зате є схеми. І от дивіться - зє! вміє тільки руйнувати те, що тримається на довірі. Так, не на його довірі, хоча своїх він не відгонить: "...з єрмаком прийшов, з ним і піду" (с). Зате довіру до інших руйнує, цікаво, навмисно чи здуру?
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31.01.2024 16:53 Відповісти
Хай ті фесенки би сказали нахера це робити а не розповідали про те що це нічого страшного.
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31.01.2024 16:57 Відповісти
о, прогундосило вдень. Вже не могло дочекатися до вечора так його коксо-колило
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31.01.2024 16:55 Відповісти
аванс зелупі за звільнення Залужного від хазяїв?
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31.01.2024 17:01 Відповісти
Або щоб відволікти увагу обуреного народу від його спроби зняти Залужного.
Бо Оманські домовленості діють і надалі. І пуйлу Залужний не до вподоби, і ******* теж. Якось в них усе співпадає. План один
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31.01.2024 18:11 Відповісти
ні одного не було з списку на обмін 24 січня
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31.01.2024 17:33 Відповісти
Де є список ?
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31.01.2024 18:35 Відповісти
СПЕЦИАЛЬНО ЖДАЛИ ТЯНУЛИ ДУМАЛИ УВОЛЯТ ЗАЛУЖНОГО А ПОТОМ ПОДСЛАСТЯТ ОТ
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31.01.2024 18:44 Відповісти
А шо верховный шашлычноначальник в каждом видосике смотрит сверху вниз? Отрабатывает свои комплексы времен игры на пианино?
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01.02.2024 02:50 Відповісти
 
 