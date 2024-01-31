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Рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в Херсоні. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий удар прийшовся по житловій багатоповерхівці. Є значні руйнування покрівлі", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу люди не постраждали.
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Чайка Київ
показати весь коментар31.01.2024 17:12 Відповісти Мені подобається 0
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