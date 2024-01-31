Рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в Херсоні. ВIДЕО

Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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"Черговий удар прийшовся по житловій багатоповерхівці. Є значні руйнування покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

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