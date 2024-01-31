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Рашисти вдарили по житловій багатоповерхівці в Херсоні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали удару по багатоповерхівці у Херсоні.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий удар прийшовся по житловій багатоповерхівці. Є значні руйнування покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу люди не постраждали.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини, одна людина загинула. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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31.01.2024 17:12 Відповісти
 
 