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Російський солдат здався у полон, слідуючи за українським дроном. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Дрон Mavic українських військових допоміг полонити російського солдата. Окупант переконав операторів безпілотника не добивати його скидами боєприпасів та самостійно пішов за дроном, щоб здатися у полон.
Про це розповіли в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ. Військові опублікували відео, на якому видно, як окупант рухається за дроном, що приводить його до українських військових.
"Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів. Дрони — це основа нинішньої війни", — зазначили в оперативному командуванні.
Топ коментарі
+58 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар31.01.2024 16:58
+19 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар31.01.2024 16:57
+10 yevgeniy kovtun a0c4ba7f
показати весь коментар31.01.2024 16:53
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*я вкурсі усього як треба і як можна
то чому ж таку дурню пишеш в коментах🤣
(марьяна і Валєра ******* лайки)❔
сам факт анекдота в коментах😂
петросян!