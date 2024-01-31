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Російський солдат здався у полон, слідуючи за українським дроном. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Дрон Mavic українських військових допоміг полонити російського солдата. Окупант переконав операторів безпілотника не добивати його скидами боєприпасів та самостійно пішов за дроном, щоб здатися у полон.

Про це розповіли в ОК "Захід", передає Цензор.НЕТ. Військові опублікували відео, на якому видно, як окупант рухається за дроном, що приводить його до українських військових.

"Майбутнє вже наступило. Тепер наші дрони беруть в полон російських солдатів. Дрони — це основа нинішньої війни", — зазначили в оперативному командуванні.

Також дивіться: Дрон-камікадзе прилітає у спину російського загарбника. ВIДЕО 18+

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+58
Расскажи это тем нашим пацанам которые из плена сегодня вернулись. Они наверное оценят твою шутку. Если бы наши воины не брали в плен орков - то менять наших просто было бы не на кого. Вообще здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат, которые брали противника в плен. Шлепнуть потенциального пленного легко - но после этого он никакой ценности не имеет, только для дождевых червей и опарышей. А если он останется жив - то тут много вариантов - от того что он может быть носителем информации, плюс можно исползовать для пропаганды, плюс его можно поменять, а пока не поменять - пусть рукавицы сидит шьет. Если орки будут знать что попасть в плен у них шансов нет - а они не все там идиоты, и могут мобильным телефоном пользоваться - то они будут драться до последнего, и при этом могут убить или ранить кого то из наших. А если он в плен сдался - значит жизнь и здоровье кого то из бойцов ЗСУ он не заберет. Почему по вашему орковская пропаганда заливает им в уши байки про зверства над пленными, про монтажную пену в жопу например - да чтобы в плен не сдавались и дрались до последнего, их не интересует то что тот все равно погибнет - а вот забрать с собой кого то из наших - может. Потому ролики о том как кацапы сдаются в плен, как их кормят, лечат, стригут им волосы и показывают по вечерам в столовой кино "Тени забытых предков" - должны крутиться на всех интернет-платформах, чтобы орк знал - что всегда можно поднять лапки и сдаться. Ибо нет более опасного зверя чем овца, загнанная в угол. Если орк будет знать что сзади заградотряд из кадыровцев, а спереди бинт, больничка, вкусная каша с сосиской и мягкая койка в камере - даже эти животные поймут что именно тут стоит выбирать.
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31.01.2024 16:58
+19
Було, і не раз, тут теж публікували ))
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31.01.2024 16:57
+10
Щос же вмикаєтся в їхніх мізках??? Попався адекватно думаючий кацап. Інший пустив би собі кулю в лоба, чи підірвав би себе заради путькипідараса.
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31.01.2024 16:53
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буде жити... а даремно!
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31.01.2024 16:46 Відповісти
Расскажи это тем нашим пацанам которые из плена сегодня вернулись. Они наверное оценят твою шутку. Если бы наши воины не брали в плен орков - то менять наших просто было бы не на кого. Вообще здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат, которые брали противника в плен. Шлепнуть потенциального пленного легко - но после этого он никакой ценности не имеет, только для дождевых червей и опарышей. А если он останется жив - то тут много вариантов - от того что он может быть носителем информации, плюс можно исползовать для пропаганды, плюс его можно поменять, а пока не поменять - пусть рукавицы сидит шьет. Если орки будут знать что попасть в плен у них шансов нет - а они не все там идиоты, и могут мобильным телефоном пользоваться - то они будут драться до последнего, и при этом могут убить или ранить кого то из наших. А если он в плен сдался - значит жизнь и здоровье кого то из бойцов ЗСУ он не заберет. Почему по вашему орковская пропаганда заливает им в уши байки про зверства над пленными, про монтажную пену в жопу например - да чтобы в плен не сдавались и дрались до последнего, их не интересует то что тот все равно погибнет - а вот забрать с собой кого то из наших - может. Потому ролики о том как кацапы сдаются в плен, как их кормят, лечат, стригут им волосы и показывают по вечерам в столовой кино "Тени забытых предков" - должны крутиться на всех интернет-платформах, чтобы орк знал - что всегда можно поднять лапки и сдаться. Ибо нет более опасного зверя чем овца, загнанная в угол. Если орк будет знать что сзади заградотряд из кадыровцев, а спереди бинт, больничка, вкусная каша с сосиской и мягкая койка в камере - даже эти животные поймут что именно тут стоит выбирать.
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31.01.2024 16:58 Відповісти
+1000 %
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31.01.2024 17:18 Відповісти
і не полінивсь таке простирадло написати😂

*я вкурсі усього як треба і як можна
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31.01.2024 17:25 Відповісти
А що мокші робити залишилось після того як кадирівці лишили його цноти? Бачите яка в нього хода? Може він в тій норі "мужа актівного" задушив в "об"ятіях"?
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31.01.2024 19:19 Відповісти
Ну так чого ж ти тоді дурниці пишеш?
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01.02.2024 06:00 Відповісти
анекдот свій пам"ятаєш?😂

то чому ж таку дурню пишеш в коментах🤣

(марьяна і Валєра ******* лайки)❔
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02.02.2024 10:16 Відповісти
У мене багато анекдотів! Але яку саме "дурню" я написав і чому мною написане тобі не сподобалося? "Обоснуй"!
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02.02.2024 10:22 Відповісти
і не думаю "обосновивать"))))))

сам факт анекдота в коментах😂

петросян!
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02.02.2024 10:25 Відповісти
Ти просто хочеш "розвести срач"? А знаєш чим це закінчується? Тебе "забанять"... Бо я на "срачерозведення" не "ведуся" - тому його підтримувать не маю бажання...
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02.02.2024 10:32 Відповісти
+++
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31.01.2024 17:26 Відповісти
"здравая идея была бы денежную премию учредить для солдат" - цю ідею вже давну успішно втілюють Володимир Золкін з Дмитром Карпенко, а ось на державному рівні було б непогано!
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31.01.2024 18:04 Відповісти
Грошова винагорода за полонених існує. Що стосується попереднього коментаря, то прислівник "даремно", скоріш за все, вжитий тут в тому значенні, що життя всіх москалів даремне. Звісно, якщо він буде засобом обміну, то хоч цим частково нивілює своє рішення йти вбивати українців.
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31.01.2024 18:14 Відповісти
Згоден. Елементарна логіка. Все вірно
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31.01.2024 19:11 Відповісти
рузьге спаслося..
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31.01.2024 16:48 Відповісти
Напишіть їм абетку, «що говорить дрон?»
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31.01.2024 16:49 Відповісти
Такого ще не було,що би дрон полонив...
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31.01.2024 16:49 Відповісти
Було, і не раз, тут теж публікували ))
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31.01.2024 16:57 Відповісти
щоб сьогодні описував Герберт Веллс,коли він написав "Війну Світів" 1898 році.
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31.01.2024 16:52 Відповісти
Щос же вмикаєтся в їхніх мізках??? Попався адекватно думаючий кацап. Інший пустив би собі кулю в лоба, чи підірвав би себе заради путькипідараса.
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31.01.2024 16:53 Відповісти
Може банально дітей має і подумав про них? Серед мобілізованих у жовтні 2022 року трапляються такі "думаючі створіння"...
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31.01.2024 16:59 Відповісти
Спєцвайска Трєтєва Ріма:

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31.01.2024 17:03 Відповісти
Саме цікаве - кацапи не мають права використовувать бренд "Чебурашка" Вони його ще при Єльцині японцям продали
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01.02.2024 06:03 Відповісти
яке право на війні....
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02.02.2024 06:50 Відповісти
А до чого тут війна? Японія з Росією не воює!
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02.02.2024 07:53 Відповісти
Умный оказался. Наверное, отдал свою гранату тупому, который себя ею подорвал
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31.01.2024 17:13 Відповісти
Так. Цьому.
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31.01.2024 21:01 Відповісти
Може ця полонена тварина стане шансом на звільнення з орківських ям ще одного українця-лише це виправдовує збереження його гнилого життя!
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31.01.2024 17:14 Відповісти
Якби ж він так руками махав, коли його мобілізовували.
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31.01.2024 17:44 Відповісти
Если бы дроны и допрашивать могли
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31.01.2024 18:49 Відповісти
можуть, навіть прмо в окопі, якщо замість скиду буде автоматична зброя і гучномовець з мікрофоном.
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31.01.2024 21:05 Відповісти
ти дивися. Кацап зробив вірний вибір, практично, як мавпа на досліді про інтелект
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31.01.2024 19:12 Відповісти
Кавачай
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31.01.2024 22:18 Відповісти
Опасно так выводить... Может навести на позицию огонь орков.😟
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01.02.2024 00:11 Відповісти
🐷🐶❌
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02.02.2024 13:07 Відповісти
 
 