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Рашисти планують відкрити "музей визволення міста" в окупованому Маріуполі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники хочуть відкрити "музей" в окупованому Маріуполі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

Так званий музей планують відкрити у зруйнованому центрі Маріуполя.

"Створювати "музей" збираються путінські шістки - російська партія "єдіная росія" та організація "молодая гвардія". Нині вже тривають відновлювальні роботи. Згідно з візуалізацією, частину "музею" планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої "днр". Відвідувачам збираються показувати кроваві "трофеї", вкрадені на окупованих територіях, "патріотичні" фільми та робити виставки про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
На відкритті "музею визволення міста" почесними гостями варто запросити діячів, що внесли вагомий внесок - арахамія, верещук, зеленський та інші єрмаки та стефанчуки.
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02.02.2024 09:48
+7
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02.02.2024 09:47
+6
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02.02.2024 12:00
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більшого знущяня важко і уявити.
а фотка Маріуполького тетра розбомбленого кацапнею з надпісом "Дети" в тей кацмузей потрібна?
можу додати - її було бачно зі спутника.
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02.02.2024 09:46 Відповісти
це фото буде і всім розкажуть як цей театр бомбили фашисти
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02.02.2024 23:01 Відповісти
в мене тоді ледь серце не остановилося
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02.02.2024 23:05 Відповісти
прийшли ****** "асвабадітелі" і перше шо зробили? - повбивали дітей,
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02.02.2024 23:12 Відповісти
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02.02.2024 09:47 Відповісти
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03.02.2024 00:04 Відповісти
На відкритті "музею визволення міста" почесними гостями варто запросити діячів, що внесли вагомий внесок - арахамія, верещук, зеленський та інші єрмаки та стефанчуки.
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02.02.2024 09:48 Відповісти
натомість запросять головного вбивцю, людожера, хто винен у всьому - сатану владіміра путіна
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02.02.2024 20:01 Відповісти
От вміє русня у двоємисліє.
Пишуть "Маріуполь, ДНР, россійская фєдєрація".
Так ДНР - це росія?
Якщо так, то як же "молодиє і нєзавісімиє народниє рєспублікі"? За що дохли апалчєнці? Щоб стати частиною рашки? Ну так одразу треба було казати, без всіх цих "рєспублік".
Якщо ні, то якого дідька там русня рулить, відправляє лугандонців воювати за Роботине, яке тій ДНР в хєр не вперлось, бо за межами навіть Донбасу?
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02.02.2024 09:49 Відповісти
Ти ідіот чи просто кацапське гівно?
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02.02.2024 15:02 Відповісти
Абдрачєнци не думають, за них думає кремлівський фюрер.
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02.02.2024 16:42 Відповісти
Що має бути в головах людей, яких вбивала Кацапія, Путін, які ховали своїх рідних у подвір,ях, .....вступати у російський комсомол, співати діферамби рашці????? Більшість з тих котрі приїхали до нас, серуть Україну і хвалять русню.... Немає слів....
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02.02.2024 11:03 Відповісти
Ось що в рашки не відбереш-це вміння просувати свої ідеї, наративи, пропаганду на захоплених територіях. Це ведеться ще з часів Івана Грозного. Не встигнуть щось захопити відразу вже там їх ЗМІ, кореспонденти, громадські заходи, нові переселенці і т.д. Ось тут нам в них би повчитися. З 2014 році ми так і не зуміли подати в ОРДЛО наші ЗМІ. Більше того-не зуміли навіть в прираничних райони ОРДЛО. Всі 8 років ОРДЛО та наші приграничні до них райони були в російській пропаганді.
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02.02.2024 11:20 Відповісти
Бо свобода слова і все таке. Спробуй тільки прикрутити кранік, усякі добкіни, вітренки, та інше лайно - криком кричали про утиски. А в кацапів все просто.
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03.02.2024 13:38 Відповісти
А мы в тот "музей" немножко "демократии" скинем.
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02.02.2024 11:29 Відповісти
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02.02.2024 12:00 Відповісти
"Победа будет за нами!".
Обязательно будет за вами, когда будете драпать из Украины, а за вами будет победа Украины!
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02.02.2024 12:40 Відповісти
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02.02.2024 12:41 Відповісти
у мене питання: після повернення маріуполя під прапор україни, все те що наваляли кацапи, буде знесено?
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02.02.2024 14:56 Відповісти
У рашистів є наслідок - це Ічкерія. Грозний був зруйнований не гірше Маріуполя - де зараз чеченці - воюють - освобождають. Ну, про таке ж зеленскому не відомо - нещодавня історія - просто здав майже весь Південь. Гнида оманська.
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02.02.2024 16:01 Відповісти
Ніякого кацапського музею там не буде, Маріуполь буде визволений і усі кацапські морди будуть звідти вибиті!
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02.02.2024 21:32 Відповісти
вони реально хворі на голову.
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02.02.2024 22:20 Відповісти
 
 