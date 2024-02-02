4 789 25
Рашисти планують відкрити "музей визволення міста" в окупованому Маріуполі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники хочуть відкрити "музей" в окупованому Маріуполі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Так званий музей планують відкрити у зруйнованому центрі Маріуполя.
"Створювати "музей" збираються путінські шістки - російська партія "єдіная росія" та організація "молодая гвардія". Нині вже тривають відновлювальні роботи. Згідно з візуалізацією, частину "музею" планують пофарбувати у кольори російського триколору та прапора так званої "днр". Відвідувачам збираються показувати кроваві "трофеї", вкрадені на окупованих територіях, "патріотичні" фільми та робити виставки про "звільнення" Маріуполя навесні 2022 року", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Александр Калинин 8298129b
показати весь коментар02.02.2024 09:48
+7 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар02.02.2024 09:47
+6 частный сектор
показати весь коментар02.02.2024 12:00
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а фотка Маріуполького тетра розбомбленого кацапнею з надпісом "Дети" в тей кацмузей потрібна?
можу додати - її було бачно зі спутника.
Пишуть "Маріуполь, ДНР, россійская фєдєрація".
Так ДНР - це росія?
Якщо так, то як же "молодиє і нєзавісімиє народниє рєспублікі"? За що дохли апалчєнці? Щоб стати частиною рашки? Ну так одразу треба було казати, без всіх цих "рєспублік".
Якщо ні, то якого дідька там русня рулить, відправляє лугандонців воювати за Роботине, яке тій ДНР в хєр не вперлось, бо за межами навіть Донбасу?
Обязательно будет за вами, когда будете драпать из Украины, а за вами будет победа Украины!