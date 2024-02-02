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Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму сьогоднішньому стрімі проведе розбір того, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. Також він дасть відповіді на питання у чаті.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом Зеленський на Ставці запропонує змінити військове керівництво, зокрема і Залужного, - Бутусов

"Сьогодні каналу Бутусов Плюс виповнилось рівно два роки. 974 тисячі підписників та 1879 спонсорів каналу дозволяють нам регулярно робити стріми. На стрімі о 20.00 2 лютого проведемо розбір, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. І буду відповідати на питання у чаті", - повідомив Бутусов в анонсі стріму.
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Топ коментарі
+34
Залужний ЗА Україну
Зеленський ПРОТИ
Наслідки ми вже давно відчуваємо
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02.02.2024 20:12
+21
Він найманий менеджер і має дослухатись до думки народу, який вище 90 % підтримує Залужного.
До того ж у нього нема причин його звільняти. Лише особисті.
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02.02.2024 20:43
+16
Щось не було чіткіх спростувань від офісу квартальних ідей та стрьомних рішень
Де обійми Зеленського і Залужного ? Нема. Бо думаю хтось когось реально хоче придушити
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02.02.2024 20:20
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А що робити в такому разі? Як вгомонити Зе владу?
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03.02.2024 08:58 Відповісти
вішати кацапських тролів під гугл-транслєйтом! "вгомонити", мля
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03.02.2024 10:51 Відповісти
Зелене кодло має піти у відставку і передати владу військовим
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03.02.2024 10:33 Відповісти
В тюрму воно має піти! Яка ще відставка?
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03.02.2024 10:50 Відповісти
Украйнцы,требуите отставки Ермака.Он прадает Украйну.Он ваша смерть или рабство.Действуйте.
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03.02.2024 12:00 Відповісти
Зеленский не уйдет без ерамака. Обоих в отставку вместе с ермаковским офисом и регионалами
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03.02.2024 17:33 Відповісти
Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?


Шоу-мена ---1,8 %


Генерала --- 98,2 %

1 092 голоса·Конечные результаты

3:43 PM · 1 февр. 2024 г.
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03.02.2024 18:12 Відповісти
Зе - це ваш вирок, а Залужний лише його відтерміновував.
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03.02.2024 23:39 Відповісти
Зеленський проти Залужного: наслідки Джерело: https://censor.net/ua/v3471344

АКТОР КРЕМЛЯ ПРОТИ ГЕНЕРАЛА УКРАЇНИ
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04.02.2024 02:43 Відповісти
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04.02.2024 02:47 Відповісти
Oчень точно подмечено .Хорошо что люди понимают ,кто всем заправляет и знают в лицо врага.
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04.02.2024 12:06 Відповісти
Як Залужний ПОСМІВ порушити до мовлення в Омані?
Оборонні замовлення - знищили. Економіку -знищили. Війська скоротили. Чонгар - розмінували. Дороги - побудували. Стратегічний запас хліба - продали! ВСЕ ГОТОВО ДО ЗДАЧІ!
В тут якийсь Залужний! Хто його знав ще 2 роки тому? Чому він не зустрів Путіна "ЦВЄТАМІ"? ЗАГОРДИВСЯ?
Сьогодні НА ЧАСІ підписати перемир'я (капітуляцію України). Хіба він підпише? Що , знову Арахамію просити?
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04.02.2024 07:48 Відповісти
Про эту позорную Ставку ( ставку на сдерживание военного руководства ВСУ), где позорные дилетанты - ларечники и клоуны - имеют одинаковый голос с профессионалами, еще сто пятьдесят лет назад точно сказал Марк Твен
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"
Вот именно для вынужденного спора Залужного с дураками и пашет против УКраины день и ночь - эта ставка...
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04.02.2024 09:00 Відповісти
За абсолютно не сумісний з командою Зе ні за мораллю ні за освітою ні за принципами. Він навіть подарований мільйон дол. передав ЗСУ, хтось з єврейського керівництва здатен на такий вчинок? Україну може врятувати лише нова команда керівників під лідерством Залужного , це комітет національного порятунку. команда шоуменів повинна провезти вибори і добровільно передати владу новій Українській владі. але вони цього не зроблять, переживаю чи не ліквідують самого За і не спишуть це на ФСБ
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04.02.2024 09:24 Відповісти
з залужним не вийшло.
тепер, будуть кошмарити генерала наєва.
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04.02.2024 11:25 Відповісти
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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04.02.2024 11:42 Відповісти
Зеленский ничто-Ермак все.Зеленский без Ермака даже в туалет неходит .Ермак защита Зеленского .Так как они всегда вместе Зеленского русские не убирают.Свой агент им еще нужен.Надо добиваться отставки Ермака ,иначе эта сладкая парочка продаст Украину.
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04.02.2024 11:50 Відповісти
Зеленський і Єрмак ПРОТИ України. Ось і всі наслідки. Ми цього Зеленського з кров'ю будемо вихаркувати.
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04.02.2024 12:28 Відповісти
Їх усіх треба до біса послати.Досить знущатися з народу на знищувати своє населення.
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04.02.2024 12:43 Відповісти
А усім іншим ,якщо дуже хочеться воювати то вперед в окопи,а язиками не треба тут ляпотіти.
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04.02.2024 12:49 Відповісти
Пока Зеленский занимается качанием тела,а не мозга упраляет всем опа .Зеленский нисколько не сдулся с начало войны. А зачем и для чего,он нарциз и он никому ничего не должен.Пока президентов вибирают олигархи ничего хорошего неждите. Вам нужен президент только как представительная особа.Вам никогда недадут избрать человека ,который будет всей душой и мозгом за Украйну. Залужный то что вам надо. Cлава Украйне !
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04.02.2024 13:27 Відповісти
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