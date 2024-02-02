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Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО
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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у своєму сьогоднішньому стрімі проведе розбір того, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. Також він дасть відповіді на питання у чаті.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
"Сьогодні каналу Бутусов Плюс виповнилось рівно два роки. 974 тисячі підписників та 1879 спонсорів каналу дозволяють нам регулярно робити стріми. На стрімі о 20.00 2 лютого проведемо розбір, які реальні проблеми вищого командування ЗСУ та що саме змінить і не змінить звільнення Залужного. І буду відповідати на питання у чаті", - повідомив Бутусов в анонсі стріму.
Топ коментарі
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@ganimed31
Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?
Шоу-мена ---1,8 %
Генерала --- 98,2 %
1 092 голоса·Конечные результаты
3:43 PM · 1 февр. 2024 г.
АКТОР КРЕМЛЯ ПРОТИ ГЕНЕРАЛА УКРАЇНИ
Оборонні замовлення - знищили. Економіку -знищили. Війська скоротили. Чонгар - розмінували. Дороги - побудували. Стратегічний запас хліба - продали! ВСЕ ГОТОВО ДО ЗДАЧІ!
В тут якийсь Залужний! Хто його знав ще 2 роки тому? Чому він не зустрів Путіна "ЦВЄТАМІ"? ЗАГОРДИВСЯ?
Сьогодні НА ЧАСІ підписати перемир'я (капітуляцію України). Хіба він підпише? Що , знову Арахамію просити?
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"
Вот именно для вынужденного спора Залужного с дураками и пашет против УКраины день и ночь - эта ставка...
тепер, будуть кошмарити генерала наєва.
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!