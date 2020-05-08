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Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

- Як Зеленський ніколи знову зібрався миритися з Росією в Мінську;

- Камінг-аут Саакашвілі;

- Дешевий атом для Ахметова;

- Чому МВФ не хоче постійних відносин з Україною;

- У яких секретних лабораторіях роблять Усика і Ломаченка;

20.00, ютуб-канал "Цензор"

Автор: 

Підсумки тижня (211) Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Kim Jong-un's 'numerous body *******' pictured before missile launch

https://www.mirror.co.uk/news/world-news/kim-jong-uns-numerous-body-21990755

Ким Чен Ына засняли вместе с двойниками

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08.05.2020 20:04 Відповісти
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08.05.2020 20:13 Відповісти
Итоги недели на Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 9331
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08.05.2020 20:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zmZUEZtN0UA Художник Сергей Поярков предрекает жуткое фиаско президента Зеленского
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09.05.2020 01:07 Відповісти
Фуфло.
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09.05.2020 18:30 Відповісти
 
 