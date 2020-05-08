Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО
У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:
- Як Зеленський ніколи знову зібрався миритися з Росією в Мінську;
- Камінг-аут Саакашвілі;
- Дешевий атом для Ахметова;
- Чому МВФ не хоче постійних відносин з Україною;
- У яких секретних лабораторіях роблять Усика і Ломаченка;
20.00, ютуб-канал "Цензор"
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.mirror.co.uk/news/world-news/kim-jong-uns-numerous-body-21990755
Ким Чен Ына засняли вместе с двойниками