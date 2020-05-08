Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ВIДЕО

У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

- Як Зеленський ніколи знову зібрався миритися з Росією в Мінську;

- Камінг-аут Саакашвілі;

- Дешевий атом для Ахметова;

- Чому МВФ не хоче постійних відносин з Україною;

- У яких секретних лабораторіях роблять Усика і Ломаченка;

20.00, ютуб-канал "Цензор"