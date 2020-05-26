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Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників". ВIДЕО
У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва наочно пояснює, чим відрізняються розслідування проти "своїх" і "чужих" на прикладі справи Шеремета і моторошної історії з тортурами в Кагарлицькому райвідділі поліції.
Де взяти поліцейських, які не будуть катувати і ґвалтувати людей? Скільки ще виродків у погонах приховала фейкова переатестація?
Як вийшло, що кати у формі організували власну "державу в державі" майже в кожному правоохоронному органі? І чому це загрожує не тільки життю людей, а й майбутньому країни?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Топ коментарі
+39 ВКЛ_это_мы_01
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Источник:https://censor.net/v3198149"
Ответ прост:
Вы все боролись ПРОТИВ Порошенко, а не ЗА изменения в Украине...
Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.
Два бойца и детский кардиолог.
Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.
Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.
Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.
Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.
А они сидят уже полгода.
Проблема: как и где найти достойного кандидата в президенты?
Не удивлюсь если на следующих президентских во второй тур выйдут Зеленский и Кива, и Кива станет президентом с "оглушительным" перевесом голосов...
Хотим Черчиллей в президенты, а выбираем исключительно из Попандопулов - потому что других нет.
"Источник сведений о коррумпированности петра.." ? Серьёзно?? С документами? В суде "некоррумпированном и реформированном" петром доказать ? Или как? Сейчас пойду сделаю..! Подождёшь? Не?
Когда с такими как ты ботами включающими тут дурака думая что умнее кого то, - цепляешься тут , вспоминается фраза Скара из " Король Лев" - " ...я окружён идиотами ! " ещё в конце - " бл..." добавить можно..
Правильно говорить "фейковая реформа". Так же как и судебная, и медицинская, и всё прочее показушное фуфло для высасывания МФВ-бабла..
Геста́по (нем. Gestapo; сокращение от нем. Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция»)
Нажаль, вони чужі суттєвій частині суспільства.
Без відповідної пропаганди нічого не зміниться.
і мусора почнуть виправлятись
революція- завжди "найтяжчий злочин" для чортів при владі
ага, буратіна?
Хоча є й четвертий варіант: фізичне знищення портнова.
Процент ватников зашкаливает в этой структуре.