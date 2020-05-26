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Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників". ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва наочно пояснює, чим відрізняються розслідування проти "своїх" і "чужих" на прикладі справи Шеремета і моторошної історії з тортурами в Кагарлицькому райвідділі поліції.

Де взяти поліцейських, які не будуть катувати і ґвалтувати людей? Скільки ще виродків у погонах приховала фейкова переатестація?

Як вийшло, що кати у формі організували власну "державу в державі" майже в кожному правоохоронному органі? І чому це загрожує не тільки життю людей, а й майбутньому країни?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

зґвалтування (385) Шеремет Павло (520) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+39
"Как получилось, что палачи в форме организовали собственное "государство в государстве" почти в каждом правоохранительном органе?
Источник:https://censor.net/v3198149"

Ответ прост:
Вы все боролись ПРОТИВ Порошенко, а не ЗА изменения в Украине...
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26.05.2020 19:28
+25
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 8803
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26.05.2020 19:42
+24
У меня многое укладывается. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что прошли рядом с маньяком. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что их квартира приглянулась подонку.

Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.

Два бойца и детский кардиолог.

Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.

Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.

Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.

Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.

А они сидят уже полгода.
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26.05.2020 20:23
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"Как получилось, что палачи в форме организовали собственное "государство в государстве" почти в каждом правоохранительном органе?
Источник:https://censor.net/v3198149"

Ответ прост:
Вы все боролись ПРОТИВ Порошенко, а не ЗА изменения в Украине...
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26.05.2020 19:28 Відповісти
Гриць - технічний кандидат-профі. Від виборів до виборів лежить на дівані, а під вибори отримує замовлення відтягнути пару відсотків від прохідного кандидата від демсил. Потім знову на діван на п'ять років
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26.05.2020 20:16 Відповісти
У меня многое укладывается. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что прошли рядом с маньяком. Я могу понять, когда невинные люди страдают потому, что их квартира приглянулась подонку.

Я не могу понять ситуации, в которой невинные люди сидят просто потому, что кучке утырков захотелось попиариться на раскрытии "громкого дела". А судьям после этого просто ссыкотно признать, что нет ни дела, ни раскрытия.

Два бойца и детский кардиолог.

Те, кто делал обвинение, уже знают, что они невиновны. Но боятся сдать назад.

Те, кто пиарился на конференции, знают, что они невиновны. Но боятся политических последствий.

Судьи знают, что они невиновны. Но бояться не подмахнуть наивысшему в стране начальству.

Вся страна знает, что они невиновны. Но ничего не может сделать.

А они сидят уже полгода.
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26.05.2020 20:23 Відповісти
Дело Развлика, Завитухи не вызывало такого же протеста гражданского при Порошенко?
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26.05.2020 20:33 Відповісти
Это Система родилась на за 1 год при Зе. Вы, упоротая ылита, не замечающая реальной жизни вокруг! Именно поэтому пролетел ваш пархатый бох, что 73% видели, что творилось при его правлении и не желали жить при таком беспределе еще 5 лет!
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26.05.2020 20:32 Відповісти
Серый, а ничё что пороху досталась самая коррумпированная система овоща?
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26.05.2020 22:10 Відповісти
И он сделал её некоррумпированной..Или уменьшил коррупцию на 80 %..или на 50%..или на 20%..или на 10...? Или возглавил ,гудя грозным голосом лозунги пока армии помогали волонтёры ,люди собирали по 5 грн, да сбор на армию с каждого 1,5 % который и сегодня есть но никто не знает куда идёт..Наверное дезертиру ,сцыкуну и предателю хомчаку которого эта свинная падаль воровская награждало побрякушками за то что прибежал впереди всех с такой же падалью березой с обосранными штанами бросив подчинённых в Иловайске? Не? А сегодня ботофермы сучьи тут сопли пускают как этот жирный скот армию "поднял" да казну "пополнил" за счет обдирания людей в 4 раза по тарифам ,при том что его друзья олигархи включая саму эту свинью конченную обогатились за это время как положено..Или тоже -враньё? Что страна по борьбе с коррупцией получила за 5 лет? Кучу "коррупционных (анти)" контор которые сожрали бюджет нихерище не посадив ни одно падло? Что ты тут чешешь? Ты в детский сад пришёл со сказками?
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26.05.2020 22:29 Відповісти
Эк тебя колбасит, ну прям как портнова при порохе . Прав был Портнов перед выборами - "приходит наше время, укры кровью умоются"
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26.05.2020 23:37 Відповісти
Скорее Портнов кровью умоется! А нападать на человека нечего , Порошенко продолжил дело Януковича во всем что касается украинского общества . Янукович делал себе управляемое быдло вместо общества,Порошенко воспользовался проснувшимся сознанием , а потом 5 лет опять пытался превратить нас в управляемую и нищую быдломассу , а теперь Зеленский идет той же дорогой. Все они хотят из Украины сделать копию России в плане пассивности и управляемости - для себя любимых. А мы все сопротивляемся! Все на Майданы выходим! Даст бог и эту зелень погоним!
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26.05.2020 23:52 Відповісти
Погнать - не проблема...
Проблема: как и где найти достойного кандидата в президенты?
Не удивлюсь если на следующих президентских во второй тур выйдут Зеленский и Кива, и Кива станет президентом с "оглушительным" перевесом голосов...
Хотим Черчиллей в президенты, а выбираем исключительно из Попандопулов - потому что других нет.
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27.05.2020 11:53 Відповісти
Я за Кошулинского голосовал!
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27.05.2020 23:24 Відповісти
Коли розумній більш-менш та адекватній людині немає чим відповісти аргументовано - вона не відповідає. "Портнов" та аргументи - це не одне й те ж. до чого цей гондон тут відносно того що було написано? Це аби просто було " останне слово"?
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27.05.2020 08:29 Відповісти
Просто хотелось узнать источник сведений о коррумпированности петра, но увы. Вы повторили все мантры Бигуса, Шария, Пртнова и говно с инфоканалов Ахметки, Медведчука, Коломойского и др. Кстати, напомнить чем закончился суд в Панаме? И вопли зелебратвы - "главное посадить пороха, и если посадит его Портнов, то и зашибись", тьфу.
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27.05.2020 13:39 Відповісти
Я бачу українською не проходить просто.. Ок..
"Источник сведений о коррумпированности петра.." ? Серьёзно?? С документами? В суде "некоррумпированном и реформированном" петром доказать ? Или как? Сейчас пойду сделаю..! Подождёшь? Не?
Когда с такими как ты ботами включающими тут дурака думая что умнее кого то, - цепляешься тут , вспоминается фраза Скара из " Король Лев" - " ...я окружён идиотами ! " ещё в конце - " бл..." добавить можно..
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27.05.2020 14:48 Відповісти
Первый признак идиота - ты действительно не понял, что я не только розумию, а и говорю по украински? Так что, ссылки будут? Ну где пнтя крадий?
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 7040
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27.05.2020 16:16 Відповісти
А ничего, что он её сделал как бы не более коррумпированной?
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27.05.2020 00:43 Відповісти
Простите, инфа окукда - от портнова?
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27.05.2020 13:26 Відповісти
Заткнися, сєпар.
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27.05.2020 05:44 Відповісти
Сколько еще уродцев в погонах скрыла фейковая переаттестация?

Правильно говорить "фейковая реформа". Так же как и судебная, и медицинская, и всё прочее показушное фуфло для высасывания МФВ-бабла..
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26.05.2020 19:34 Відповісти
Иногда читая экспердов подобного рода, хочется сделать "тройной" фейспалм. Но не выходит, ибо отличаюсь "физиологически" от пересичного ЗЕизбирателя. По вашему мнению, во все отреформированные органы пришли инопланетяне, а не в том числе 73% проголосовавших за писеграя?
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26.05.2020 20:03 Відповісти
Это ты так сказал, что зебуины заменили всех судей, мусоров, прокуроров, вынесли всё оборудование из больниц и переписали все петины переможные реформы? В том, что зеля сейчас у власти больше всех виноват сам петя.
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26.05.2020 20:12 Відповісти
У убогих в том, что они живут в кафне всегда виноват кто-то, кроме них самих. У лаптерогих - Обама и Трамп, тут - ПАП. И так далее...
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26.05.2020 20:17 Відповісти
У тебя, по твоей логике, зеля виноват.
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26.05.2020 20:20 Відповісти
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 6277
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26.05.2020 19:38 Відповісти
Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 8803
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26.05.2020 19:42 Відповісти
Просто напомню, как расшифровывается "гестапо":
Геста́по (нем. Gestapo; сокращение от нем. Geheime Staatspolizei, «тайная государственная полиция»)
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26.05.2020 19:45 Відповісти
Прикро, що бійці, атовці, військові не лише чужі цій владі, а і ворожі...
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26.05.2020 19:43 Відповісти
Владі, то таке.
Нажаль, вони чужі суттєвій частині суспільства.
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26.05.2020 21:59 Відповісти
Ви самі писали, що це норма, так побудоване суспільство.
Без відповідної пропаганди нічого не зміниться.
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26.05.2020 22:13 Відповісти
Просто нажаль.
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27.05.2020 00:11 Відповісти
легалізувати короткоствол і автоматичну зброю.
і мусора почнуть виправлятись
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26.05.2020 19:44 Відповісти
На стороне мусоров еще и государство. Самое тяжелое преступление у нас это самосуд. Пока будет это и пулемет не спасет.
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26.05.2020 19:53 Відповісти
треба ж з чогось починати ?..
революція- завжди "найтяжчий злочин" для чортів при владі
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27.05.2020 11:56 Відповісти
Прежде нужны законы об оружии и частной собственности и изменения некоторых статей в УК . Толку от легализации оружия, если его нельзя применить без привлечения за превышение при самообороне и прочих статей.
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26.05.2020 19:57 Відповісти
а йєщо прєшдє нада , штоб Ыканоміка заработала і прававоє гасударства настала,

ага, буратіна?
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27.05.2020 12:02 Відповісти
Усі почнуть виправлятись.
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26.05.2020 19:58 Відповісти
Стовбурів недостатньо - потрібні ще й закони. Бо спробуй застрелити отакого сміття - покладуть особою в стать і закинуть у тюремний висновок, де підлогу життя зазнаватимеш страшні борошна.
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26.05.2020 20:34 Відповісти
Не пользуйся автоматическим переводчиком Бо виглядаєш, ееее, бовдуром (вибач).
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27.05.2020 00:47 Відповісти
Е-е-еее... Автоматичний перекладач вже вумний - ТАК не накосячить
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27.05.2020 01:53 Відповісти
Не берусь судить о мед реформе , но так называемая "правоохранительная " это фигня полнейшая. Только жесточайшие наказания могут привести этих людей в чувство. Полнейший бред ,что достаточно хорошо платить и все будут правильные. Только идиоты не знающие психологию людей могут нести подобную чушь. Почему немцам в трамвае не нужен контролер. Да потому что при гитлере за "зайца" расстреливали.
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26.05.2020 19:44 Відповісти
Это байка уже настолько заезженная, что как то неприлично на нее ссылаться.
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26.05.2020 20:42 Відповісти
А кому мне приходится писать прописные истинны ? Тебе я думаю они известны. Я мог бы рассказать такое что вы и представить не могли. А я долб.....ам рассказываю азбуку жизни.
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26.05.2020 21:05 Відповісти
Нет. Я только о том, что каких либо свидетельств о расстрелах в общественном транспорте 3-го Реха нет. Это выдумки. То ли народные, то ли гебнявые.
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26.05.2020 21:15 Відповісти
При сралине за 5 колосков 10 лет давали, а за большее расстреливали... И??? Помогло это тогда? Помогает сейчас??? Вот именно, что не несите бред)))
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27.05.2020 08:44 Відповісти
Во вторую мировую когда пришли немцы у нас были брошены сады. Люди ************ бросились спасать урожай , грабить. Немцы перед входом в сад поставили виселицу и закрыли вопрос грабежа.
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26.05.2020 19:48 Відповісти
Бред полный)) Вы путаете причины и следствия)))
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27.05.2020 08:46 Відповісти
https://youtu.be/Norqwn_Yctg?t=543 Ви подивіться, що Онуча пропонує . Зачистку патріотів або розвал страни та громадянську війну.
Хоча є й четвертий варіант: фізичне знищення портнова.
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26.05.2020 19:50 Відповісти
А шо , они и Шеремета ... того ???
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26.05.2020 19:52 Відповісти
Ну уж точно не патриоты Украины . Он ведь не портнов.
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26.05.2020 19:59 Відповісти
"И почему это угрожает не только жизням людей, но и будущему страны? Источник: https://censor.net/n3198149
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26.05.2020 20:10 Відповісти
І так, ця дівчинка мені подобається...

Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників" - Цензор.НЕТ 2118
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26.05.2020 20:35 Відповісти
Зєлю геть. Пєцю під варту. Обираймо узгодженого кандидата в президенти на дострокові.
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26.05.2020 20:38 Відповісти
Кошулинський. Людина очолила Раду коли всі повтікали, був на Майдані в найкривавіші часи. Відслужив четверту хвилю в артбригаді до дембеля. Доньок в 2014 відправив санітарками, а не як деяке кучеряве з картинами Айвазовського синочка в Верховну раду.
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26.05.2020 22:39 Відповісти
Поддерживаю , я за него в первом туре и голосовал! Правда спокойный очень , но ,думаю, идейный и воевал. А из депутатов на фронт мало кто пошел!Это о многом говорит. Только поддержки у него маловато. Только на энтузиазме может выплыть. Если пойдет , опять за него буду.
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26.05.2020 23:56 Відповісти
ну як шо тіоьки з повноваженнями як у німецького президента-то і Кошулінський підійде...
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26.05.2020 23:58 Відповісти
100%. За Кошулинського, лише він наведе лад у країні. Усі інші -- нові, старі -- не проходять.
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27.05.2020 06:00 Відповісти
Эти полицейские прямо Чикатилы какие-то.
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26.05.2020 21:34 Відповісти
Мені почулося? Вона сказала "Гант(д)он Геращенко"? Це п'ять. Ні, дванадцять!!!
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26.05.2020 22:11 Відповісти
Так, https://www.youtube.com/watch?v=Norqwn_Yctg&t=332s вона це сказала
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27.05.2020 02:04 Відповісти
Просто при такой херне в стране кончится тем, что будет второй 2014год. А нам не нужно, чтобы куча народа полегло.
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26.05.2020 22:41 Відповісти
А що ж нам потрібно, мир з ворогами у своїй хаті?
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27.05.2020 06:04 Відповісти
Сколько в европе революций было ,пока власть на людей оглядываться не начала? Пока не приучим власть оглядываться на народ , и жестко приучим , палкой , а может и петлей , толку не будет.
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26.05.2020 23:57 Відповісти
У власти не должно быть контрольного пакета ни по одному решению. Право на применение силы надо рассредоточить. Аваковщина тому пример что может быть.
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27.05.2020 07:57 Відповісти
А для этого народу нужно понять, что нет государственных денег, а есть деньги налогоплательщиков... Когда народ начнет пи...дить своего КУМА Васю, голову села(города и т.д.) за все его дела, а не договариваться с ним как себе урвать, то и Вася начнет оглядываться на народ)))
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27.05.2020 09:01 Відповісти
майдана на них не вистачає(((
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27.05.2020 08:07 Відповісти
Первые кто в основном побежит при виде российского танка это будут менты.
Процент ватников зашкаливает в этой структуре.
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27.05.2020 16:56 Відповісти
портнов - это, ка раз и есть "третий выход" ..он и есть "развал государства и война."
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27.05.2020 18:50 Відповісти
гнида оманська
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28.05.2020 07:45 Відповісти
герочка выступила, свинорылая авакинская срака. Урод, верни "чертово колесо" в Красноград, которое пропил, заместитель херов.
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28.05.2020 07:54 Відповісти
пора збиратись на новий Майдан!
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28.05.2020 08:03 Відповісти
 
 