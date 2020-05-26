Свої VS Чужі. Все про справу Шеремета і "кагарлицьких ґвалтівників". ВIДЕО

У свіжому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва наочно пояснює, чим відрізняються розслідування проти "своїх" і "чужих" на прикладі справи Шеремета і моторошної історії з тортурами в Кагарлицькому райвідділі поліції.

Де взяти поліцейських, які не будуть катувати і ґвалтувати людей? Скільки ще виродків у погонах приховала фейкова переатестація?

Як вийшло, що кати у формі організували власну "державу в державі" майже в кожному правоохоронному органі? І чому це загрожує не тільки життю людей, а й майбутньому країни?

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