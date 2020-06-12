Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:
Справа Стерненка.
МВФ і Україна.
Голос і Вакарчук.
Зеленський і коронавірус.
Заява Богдана.
Казарін і Шарій.
19:30, ютуб-канал "Цензор"
Топ коментарі
+3 Вадимир Крук
показати весь коментар12.06.2020 19:27
+1 Чайка Київ
показати весь коментар13.06.2020 19:28
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Арахамія сказав про протестуючих під ВР ;Ми с тєрорістамі пєрєговоров нє вєдьом!;
Отак....
Ох і сук., та арахамія
Суть: любые влоги, касающиеся этого персонажа, размещаемые в Ютуб через определенные промежуток времени блокируются гавноедами из администрации Ютуб)). Говорят, что Пальчевский платит большие деньги ботоферме, за поиск, написание жалоб и удаление любого видео-контента с негативом о себе.