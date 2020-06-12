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Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

Справа Стерненка.

МВФ і Україна.

Голос і Вакарчук.

Зеленський і коронавірус.

Заява Богдана.

Казарін і Шарій.

19:30, ютуб-канал "Цензор"

Автор: 

Данилюк-Ярмолаєва (362) Буткевич Богдан (438)


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Топ коментарі
+3
Дно пробите?
Арахамія сказав про протестуючих під ВР ;Ми с тєрорістамі пєрєговоров нє вєдьом!;
Отак....
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12.06.2020 19:27
+1
Смію сподіватися, що я інтелігентна жінка, та скажу ...
Ох і сук., та арахамія
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13.06.2020 19:28
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Дно пробите?
Арахамія сказав про протестуючих під ВР ;Ми с тєрорістамі пєрєговоров нє вєдьом!;
Отак....
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12.06.2020 19:27 Відповісти
Смію сподіватися, що я інтелігентна жінка, та скажу ...
Ох і сук., та арахамія
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13.06.2020 19:28 Відповісти
Кстати..Марина и Богдан, если вы прочитаете это - попробуйте проделать такой эксперимент. Посвятите один из своих выпусков ватнику, аферисту, лжецу, подонку и по совместительству...одному их кандидатов в Мэры нашего города - А. Пальчевскому.
Суть: любые влоги, касающиеся этого персонажа, размещаемые в Ютуб через определенные промежуток времени блокируются гавноедами из администрации Ютуб)). Говорят, что Пальчевский платит большие деньги ботоферме, за поиск, написание жалоб и удаление любого видео-контента с негативом о себе.
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12.06.2020 19:53 Відповісти
Посла у Франції Олега Шамшура, який добився припинення рекламної кампанії французької компанії Danone за участю російського актора Михайла Порєчєнкова, було звільнено з посади за указом презедента України
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12.06.2020 20:08 Відповісти
Дякую цензору за право висловлюватись
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15.06.2020 20:50 Відповісти
 
 