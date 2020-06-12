Підсумки тижня на Цензор.НЕТ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У свіжому випуску підсумків "Без Цензури" на Цензор.НЕТ журналісти Богдан Буткевич і Марина Данилюк-Ярмолаєва розкажуть про все найголовніше за тиждень:

Справа Стерненка.

МВФ і Україна.

Голос і Вакарчук.

Зеленський і коронавірус.

Заява Богдана.

Казарін і Шарій.

19:30, ютуб-канал "Цензор"