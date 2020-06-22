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Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку. ВIДЕО

Коли розпочалася Друга світова для України і чому прем'єр і президент підіграють Віктору Медведчуку? Про це і не тільки - у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Чому Володимир Зеленський і Денис Шмигаль ідуть за радянською історіографією і не хочуть помічати, що до 1941 року СРСР був агресором і ласував шматками України?

Як вийшло, що телеканали Віктора Медведчука не зважають на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (де більшість становлять делегати "Слуги народу") і показують концерти з Олегом Газмановим? І чому схоже на те, що їм за це нічого не буде?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.

Автор: 

Друга світова війна (292) Зеленський Володимир (23845) Медведчук Віктор (1707) Данилюк-Ярмолаєва (362)


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Топ коментарі
+61
Просто нагадую.
Українці, що сміються з циган, які назвали свого сина Зеленським, обрали собі Зеленського президентом.

Розумний в нас нарід!
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22.06.2020 20:45
+41
Зебобики, зебил такое же гавно как и Олег Царев:
Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку - Цензор.НЕТ 4332
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22.06.2020 20:55
+40
Зєбіли гардітєсь своїм вибором!

Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку - Цензор.НЕТ 8863
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22.06.2020 20:53
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Gal то ,что сралин и Гитлер начали это цветочки ,а то что СССР продолжал Японию снабжать нефтью после 41-го года это ягодка на тортик , без топлива Японские авионосцы бы здохли. От слова совсем.Москве бы забраться в тряпочку и даже не вспоминать позор ВМВ ,вторжение в Иран в 41-м ,бомбардировки Финляндии это плять что ,освободители хреновы😡😡😡
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23.06.2020 03:14 Відповісти
Кто же Осла Оманского уберёт , он у Вас надолго, потому что нарід так хоче, а вы строчите свои посты в социальных сетях и думайте что уберёт его кто-то другой, некому у Вас убирать Осла Зеленского, патриоты закончились, а маргионалы и сепары на сцену вылезли
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23.06.2020 06:05 Відповісти
все ще станеться. принаймні дуже хочеться в це вірити.
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23.06.2020 09:06 Відповісти
Всі на кавомайдан 😆 ! 🤣 Пєтю - на бульдозер !
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23.06.2020 10:04 Відповісти
Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку - Цензор.НЕТ 3098
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23.06.2020 07:49 Відповісти
***** утирки **************-квартальні, виродки грьобані!
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23.06.2020 11:08 Відповісти
Для цього жидівського виродка з кварталу видно мало гітлер нахерачив євреїв по всій Європі? Мудило криворізьке таки хоче Україну підкласти під *****!
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23.06.2020 11:18 Відповісти
Гниди млять квартальні!
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23.06.2020 11:19 Відповісти
да всем уже понятно, что страной управляют членососы куйла. ))))
пора уже готовится к внеочередным)))))
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23.06.2020 11:25 Відповісти
Формально Другу Світову Війну почала Великобританія
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23.06.2020 17:14 Відповісти
3 сінтябра в 9 часов утра Англія об'явила війну німецькій германії після нападу тієї на Полску двома днями раніше. Того ж дня в 12:20 - Франція, а также Австралія и Нова Зеландія об'явили Германии войну. Незабаром до них присойєдінілісь Канада, Ньюфаундленд, Южно-Африканский Союз и Непал.
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23.06.2020 17:22 Відповісти
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