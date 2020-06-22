Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку. ВIДЕО
Коли розпочалася Друга світова для України і чому прем'єр і президент підіграють Віктору Медведчуку? Про це і не тільки - у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Чому Володимир Зеленський і Денис Шмигаль ідуть за радянською історіографією і не хочуть помічати, що до 1941 року СРСР був агресором і ласував шматками України?
Як вийшло, що телеканали Віктора Медведчука не зважають на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (де більшість становлять делегати "Слуги народу") і показують концерти з Олегом Газмановим? І чому схоже на те, що їм за це нічого не буде?
Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.
Топ коментарі
+61 саша паламарчук
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+41 Підлога Маккартні
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+40 саша паламарчук
показати весь коментар22.06.2020 20:53
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