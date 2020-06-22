Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку. ВIДЕО

Коли розпочалася Друга світова для України і чому прем'єр і президент підіграють Віктору Медведчуку? Про це і не тільки - у свіжому випуску "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Чому Володимир Зеленський і Денис Шмигаль ідуть за радянською історіографією і не хочуть помічати, що до 1941 року СРСР був агресором і ласував шматками України?

Як вийшло, що телеканали Віктора Медведчука не зважають на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення (де більшість становлять делегати "Слуги народу") і показують концерти з Олегом Газмановим? І чому схоже на те, що їм за це нічого не буде?

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