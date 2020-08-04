Карантинні війни. Як президент і Ко воюють із Західною Україною. ВІДЕО

Карантинні війни Зеленського з регіонами і бунт місцевої влади - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Як ви пам'ятаєте, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Тепер країна буде поділена на "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний" рівень небезпеки з поширення COVID-19. Так, у "червоній" зоні забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів і відвідування навчальних закладів.

Однак ввести посилений карантин на практиці виявилося не так-то просто. Сьогодні влада Львова вирішила не закривати більшість установ у зв'язку з віднесенням міста до оранжевої карантинної зони. Раніше посилювати карантин відмовилися Тернопіль та Луцьк.

Чому Володимир Зеленський вирішив влаштувати карантинні війни з місцевою владою?

Навіщо Зе-команда разом з урядом безглуздими рішеннями копають собі електоральну яму перед місцевими виборами? І кому більше загрожує неоголошена карантинна війна?

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