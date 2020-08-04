Карантинні війни. Як президент і Ко воюють із Західною Україною. ВІДЕО
Карантинні війни Зеленського з регіонами і бунт місцевої влади - сьогодні у фокусі "Без цензури" з Богданом Буткевичем.
Як ви пам'ятаєте, з 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Тепер країна буде поділена на "зелений", "жовтий", "оранжевий" і "червоний" рівень небезпеки з поширення COVID-19. Так, у "червоній" зоні забороняється робота транспорту, ТРЦ, кафе, ресторанів і відвідування навчальних закладів.
Однак ввести посилений карантин на практиці виявилося не так-то просто. Сьогодні влада Львова вирішила не закривати більшість установ у зв'язку з віднесенням міста до оранжевої карантинної зони. Раніше посилювати карантин відмовилися Тернопіль та Луцьк.
Чому Володимир Зеленський вирішив влаштувати карантинні війни з місцевою владою?
Навіщо Зе-команда разом з урядом безглуздими рішеннями копають собі електоральну яму перед місцевими виборами? І кому більше загрожує неоголошена карантинна війна?
Ставте лайк цьому відео, залишайте коментарі та підписуйтесь на оновлення! Дивіться "Без цензури" - проект журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але щиро бажаю Одесі,щоб я помилився.
Ни дня, ни часу ни минуты без ЗРАДЫ!
Они почему-то решили что это поможет им Петю вернуть к кормушке, идиоты...
С 12% термоядерного эЛОХтората Петя может только бегать со своей массовкой и глотки драть, НО ему УЖЕ НИКТО НЕ ВЕРИТ.
И да, 12% в 2020 году это не 54% в 2014, так что можете дальше с ума сходить, а ваш Петя по жизни УЖЕ опущен и никуда не вернется.
Але без масок!
Зрештою, не такий той зекарантин вже й страшний, бо не дуже-то й обов'язковий.
От в Австралії войни - то інша справа. Там уряд і Ко воюють з усією Віргінією, а в Мельбурні так і взагалі комендантську годину запровадили. З восьмої ло п'ятої. А з п'ятої до восьмої можна виходити тільки по-одному та й то не більш, як на годину і не далі 5 км від дому...
Ото дикуни!
Вже не кажу про в'єтнамців. Ті сцикуни справжньої епідемії ще толком і не бачили, а через якихось нещасних кількадесять нових випадків з курортного району вже 80 000 бєзвінно атдихающіх евакуювали - тепер не встиггають тестувати.
Найобізнаніші з наших короноборців ставлять у приклад самоорганізованих білорусів та витривалих шведів: Якби українці вчинили , як ті останні, то 350 тисяч їх досі б вже мали ту епідемію позаду, з чого більше 20 000 - навіки.
всё верно власти делают.
Як же нам, українцям, "пощастило"!
З іконок якщо взяти "мазок", то там такий "букет" шо аж смішно з лизунів іконок. "поможе" їм Хоспоть(заразитись та заразити родичів)
бо на лідерство в політиці він не тягне, якась залякана моська.
73% населения???!!! Как же у вас всё запущено!
В чём проявляется совковость тех, кто голосовал за Зе? Сдаётся мне, что вы даже не знаете значения этого слова.