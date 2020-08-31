Без Цензури у прямому ефірі: Капітулюємо? ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні в прямому ефірі "Без цензури" з Богданом Буткевичем і Мариною Данилюк-Ярмолаєвою розмова піде про капітулянтську позицію заступника керівника української делегації в мінській Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна, який заявив про можливу амністію для терористів.

Йтиметься про те, що ми вже капітулюватимемо нарешті чи цей треш від Фокіна-Кравчука-Єрмака - це ще тільки пролог від кремлестарців особливого призначення?

Крім того розмова піде про:

- партійні з'їзди партій "Слуга народу" і "Європейська солідарність"

- Білорусь у пошуках себе;

- Єрмак отримує монополію в Офісі президента.

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