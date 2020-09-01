14 246 145
Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ. ВIДЕО
1 вересня під час протестів у Мінську силовики затримували протестуючих школярів просто в будівлі і дворі ліцею Білоруського державного університету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білоруський портал TUT.BY
Топ коментарі
+32 Николай Влад
показати весь коментар01.09.2020 22:06
+23 ALEX SUROVV
показати весь коментар01.09.2020 22:11
+16 Valery Greff
показати весь коментар01.09.2020 22:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://nina.nn.by/?c=ar&i=258000
Вот почему все постсовковые власти категорически против свободного владения оружием. Будь у каждого второго белоруса автомат на руках, каждый подобный выезд бандитов в законе заканчивался бы плачевно.
Украина от такого не застрахована. Народ все ещё безоружен. Безоружный народ легче стричь как бессловесных баранов.
хватит над ними прикалываться..
они и так все уже потерпевшие..
..
здається,і революції пі..ЄЦ... ((((
при всій симпатії до "красивої мирної революції" з танцями і співами,ВІРИ У ТРАВОЯДНІ РЕВОЛЮЦІЇ МАЛО...
https://www.youtube.com/watch?v=RI4qufP3ZKo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z_QsVSax2kM&feature=emb_logo
Серед білого дня ніхто, крім поодиноких жінок не відбиває у ОМОНа юнаків і дівчат. НІХТО!!! Ніхто навіть не намагається перешкоджати пакуванню дітей у автозаки. Ніхто після цього не піднявся на протест "мільйону". Навіть сотні протестуючих проти свавілля силовиків не відбулося.
Що ми спостерігаємо в Білорусі? Ми спостерігаємо протест без ідеї та без керівництва. Люди побачили чергову наругу Лукашенко над їх народною волею, над поняттям народовладдя. Цього разу народ це обурило і образило більше ніж завжди. Стався протест. Пролунали гучні лозунги і вимоги. Але все це залишилося суто внутрішньою справою Білорусі і її влади. Тому, влада з усім її силовим апаратом швидко впорується з мітингувальниками і поодинокими активістами.
На відміну від України, Білорусі не вистачає у боротьбі з диктатурою Лукашенка ідеї боротьби з будь-якою диктатурою і перед усім - з диктатурою Кремля в особі Путіна. Поки в Білорусі більшість населення не розуміє мотивації повного відриву від Росії, доти в Білорусі буде існувати диктатура Лукашенка, яку буде кришувати диктатура Путіна, впритул до введення ЗС РФ на територію Білорусі. Отже, наївні заклики про повторні вибори в Білорусі в умовах повного котролю ситуації в країні бойовими силами диктаторської влади, це утопія, яку важко, але не варто спостерігати дуже всерйоз. Не повторні вибори виведуть Білорусь із диктаторських щелепів Лукашенка, а зміна політичного вектора Білорусі в протилежний політичний бік від Росії. Нажаль, Білорусь до цієї зміни не готова. Тому, влада в Білорусі має більші переваги перед протестними настроями суспільства, які виникли на фоні фальсикування владою виборних результатів "народного" голосування в країні.
Мої найщиріші побажання білорусам рости в своїй ІДЕЙНІЙ боротьбі з диктатурою.
Кривавий кат Сталін впровадив у кривавій тюрмі народів ссср офіційні масові розстріли дітей, вагітний жінок що ніколи і ніде не було в світі. А тепер його приймач фашист )(уйло веде окупаційні війни з усіма сусідніми країнами, і також розв'язав кривавий фашистський терор і геноцид проти всіх і навіть свого народу москалей, точно так як це раніше робив його ідейний натхненник маніяк -палач ватажок комуно-фашистів сталін.
І немає більшої підлості, ніж війна кривавої влади з дітьми з використанням всієї потужності карального комуно - фашистського апарату. Спираючись на вказівки Політбюро ЦК, особисто кривавих катів виродків Леніна і Сталіна, бандити більшовики створили особливу систему «опального дитинства». Ця система мала в своєму розпорядженні дитячі концтабори і колонії, мобільні приймально-розподільні пункти. Мільйони зомбованих більшовиками дітей повинні були стати карателями комуно - фашистами і забути, хто вони, звідки родом, якої національності, хто і де їх батьки. Навіть був створений величезний особливий - дитячий кривавий концентрований - табір ГУЛАГ ...
Також кривавий кат Сталін впровадив у кривавій тюрмі народів ссср офіційні масові розстріли дітей, вагітних жінок що ніколи і ніде не було в усьому світі.
Такий геноцид дітей був в кривавому ссср є в паРаші і скоро буде в Білоруській державі, якщо вона втратить свій суверенітет і незалежність і стане безправної кацапською колонією.