УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5869 відвідувачів онлайн
Новини Відео Революція в Білорусі
14 246 145

Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ. ВIДЕО

1 вересня під час протестів у Мінську силовики затримували протестуючих школярів просто в будівлі і дворі ліцею Білоруського державного університету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Білоруський портал TUT.BY

Автор: 

Білорусь (7930) діти (5065)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
Или будет Майдан в Беларуси, с кровью, с силовым отпором ментам... или диктатор всех по одиночке задавит и запугает...
Ну что ещё нужно белорусам, что бы это понять, если обезумивший диктатор уже даже хватает и сажает детей белорусов?
показати весь коментар
01.09.2020 22:06
+23
Бандиты в масках похищают детей. Ето за ето Мертвечук и Кива сегодня празднично дрочили в зале ВР?
показати весь коментар
01.09.2020 22:11
+16
педофилы...
показати весь коментар
01.09.2020 22:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Школьник - не указание возраста как юниор, подросток, несовершеннолетний ... Школьник - учащийся школы. Поэтому в данном случае задержали лицеистов. Тоже молодых ребят, но не школьников, а лицеистов.
показати весь коментар
01.09.2020 22:25 Відповісти
В следующий раз ОМОН и в детсады придет. Не дадим развалить "страну для жизни", пусть НАТО даже не мечтает.
показати весь коментар
01.09.2020 22:26 Відповісти
Превентивно пускай идут ещё и роддомы.
показати весь коментар
02.09.2020 07:23 Відповісти
После родов сразу будут везти в стойло, чтобы привыкал с рождения.
показати весь коментар
02.09.2020 12:24 Відповісти
уже в детских садах сажают детей за протесты .

https://nina.nn.by/?c=ar&i=258000
показати весь коментар
02.09.2020 19:12 Відповісти
алкашенко, козляра дурная... годами тебя бестолковое туловище тут отмазывал, но если ты такая дурная к несправедливости - повторю - в отбой.. СЛАВА УКРАИНЕ = почти СЛАВА БЕЛОРУСИ.. главное чтобы братья хоть чуток больше напряглись из-за этих забав..
показати весь коментар
01.09.2020 22:30 Відповісти
А где их родители? Почему не дадут людей омону?А нуда,они же не майданутые...
показати весь коментар
01.09.2020 22:31 Відповісти
Внимательно смотрите этот ролик. Бандиты в масках похищают детей прямо из школы. И непростой школы а лицея БГУ! Все именем закона.

Вот почему все постсовковые власти категорически против свободного владения оружием. Будь у каждого второго белоруса автомат на руках, каждый подобный выезд бандитов в законе заканчивался бы плачевно.

Украина от такого не застрахована. Народ все ещё безоружен. Безоружный народ легче стричь как бессловесных баранов.
показати весь коментар
01.09.2020 22:31 Відповісти
Когда уже ОМОН по детским садам пойдет?
показати весь коментар
01.09.2020 22:32 Відповісти
Дело не в этом, было бы желание. Однозарядный дробовик 12 кал. легко майстрячится из двух труб разного диаметра, заглушки и самореза...ну, это почти все, шоб меня не обвинили в чем-нибудь.
показати весь коментар
01.09.2020 22:37 Відповісти
дык убить можно и ножом, легко, да и коктейли легче сделать. в официальном владении оружием главное - принцип, человек ответственен за свою жизнь, а самое главное - за жизнь окружающих. все это конечно и так есть, и коронавирус с толпами народа без масок и "наши" "депутаты" немного тоже об этом - побеждает эволюция, только у нас вместо разума, логики и ответственности за свои действия выбрали очень старую историю, когда один вид сжирает весь корм, бесконтрольно размножается и в результате тупо и очень быстро вымирает с голодухи - баланс в природе на самом деле достижим при очень удачном стечении обстоятельств.
показати весь коментар
01.09.2020 23:39 Відповісти
Згоден. Владение оружием - в первую очередь Ответственность,так я учил детей, так учу внуков. И мои дети/внуки учились/учатся обращению с оружием раньше, чем идут в школу.
показати весь коментар
02.09.2020 00:09 Відповісти
-У Стародавній Греції ( Еладі) і старовинному Римі основна відмінність вільного громадянина Республіки від раба це було право на носіння бойової зброї. У нас же простих законослухняних українців навіть такого права немає. Тоді значить виходить що ми раби? А ось до зубів озброєні кримінальнi бандити, менти - перевертні, злочинці -сепаратисти, озброєні до зубів криваві прокремлівські опричники -терористи, ці бойовики фашисти опричники )(уйла з тимчасово окупованих проклятими російськими загарбниками Українських Криму і частини Донбасу, в тепер бандитській резервації "лугандоніі - ордло", цього окупованого кацапського бандустану, і це що тільки вони а не ми гідні вільні громадяни Української Держави? І ще їм кривавим вбивцям терористам на вимогу ворожого кремля наша продажна антиукраїнська влада злочинно люб'язно надає ще амністію, автономію та особливий кацапо - бандитський статус.
показати весь коментар
02.09.2020 05:38 Відповісти
Для беларусов лайфхак: Как выйти на улицу в одежде национального беларуского бело-червоного стяга. Двое одеваются в белую одежду один в красную и становится между ними. Когда мусора подбегают арестовывать за флаг все разбегаются в разные стороны и предьявить им ничего нельзя буде. разумеется официально.
показати весь коментар
01.09.2020 22:33 Відповісти
ты это...

хватит над ними прикалываться..
они и так все уже потерпевшие..
показати весь коментар
01.09.2020 22:34 Відповісти
Там безрукого за незаконные хлопки оштрафовали в свое время, а ты тут лайфхаки придумываешь... Никто там сильно доказательствами париться не будет...
показати весь коментар
01.09.2020 22:38 Відповісти
глухонемого осудили за то что громко ругался матом в 2010 году на протестах . И это не анекдот . Реальный случай .

..
показати весь коментар
02.09.2020 19:15 Відповісти
Украина на официальном уровне должна высказать протест за издевательство над детьми и созвать заседание ООН.
показати весь коментар
01.09.2020 22:35 Відповісти
Скоро и у нас такое будет, только куда в больших масштабах и гораздо более жестоко. Зеленский всё к этому ведёт, "русский мир" - это его всё.
показати весь коментар
01.09.2020 22:38 Відповісти
А белорусы так и будут инфантильно бродить по улицам и дико верещать? Мусоров и бацьку либо уже надо начинать убивать, либо они по одному заколпашат всех. И понавезут на смену белорусов нижний тагил...
показати весь коментар
01.09.2020 22:48 Відповісти
Родители молча это созерцали...
показати весь коментар
01.09.2020 22:55 Відповісти
Детей арестовывать и бить самое последнее дело,ничему их наш майдан не научил.
показати весь коментар
01.09.2020 23:00 Відповісти
Это позорище.
показати весь коментар
01.09.2020 23:14 Відповісти
Білоруси не доросли до Майдану.
показати весь коментар
01.09.2020 23:23 Відповісти
сьогодні страйк не ВДався.

здається,і революції пі..ЄЦ... ((((

при всій симпатії до "красивої мирної революції" з танцями і співами,ВІРИ У ТРАВОЯДНІ РЕВОЛЮЦІЇ МАЛО...
показати весь коментар
01.09.2020 23:35 Відповісти
Это просто какой то писец, прикиньте если завтра все школьники выйдут на площадь, то что тогда?
показати весь коментар
01.09.2020 23:14 Відповісти
Цікаво, чи вийде завтра весь Мінськ, так як вийшов Київ після побиття студентів на Майдані?
https://www.youtube.com/watch?v=RI4qufP3ZKo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=z_QsVSax2kM&feature=emb_logo Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 9367 Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 6255
показати весь коментар
01.09.2020 23:23 Відповісти
Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 3397Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 76
показати весь коментар
01.09.2020 23:25 Відповісти
Я вот наблюдаю и думаю. Возможности мирного протеста исчерпаны. Прошел месяц, Лука ещё год просидит, проведет какую то конституционную реформу косметическую. Сдав власть преемнику. Так не пойдет. Время поджигать и переходить к прямому силовому противостоянию..
показати весь коментар
01.09.2020 23:42 Відповісти
Проблема в тому, що протестний ресурс досяг максимуму і для силового протистояння у опозиції не має ні сил, ні засобів, ні людських ресурсів. Мені так здається, але за браком повної інформації, я можу й помилятись.
показати весь коментар
01.09.2020 23:49 Відповісти
Вчера в Житомирской области пытались подорвать поезд. По поводу ресурсов, у России с трудом хватило подчинить Чечню, где населения в 10 раз меньше белорусского. Нужна политическая воля лидеров оппозиции и грянет гром. Свобода дорого стоит.)
показати весь коментар
02.09.2020 00:05 Відповісти
Яке відношення має "в Житомирской области пытались подорвать поезд" до білоруських протестів?
показати весь коментар
02.09.2020 00:25 Відповісти
В Беларуси рельсовая война начатся может. Выше написал и кто то согласился. Мирный протест достиг потолка. Дальше только прямая дестабилизация, о которой как раз говорил Путин.
показати весь коментар
02.09.2020 00:31 Відповісти
Щодо сьогодняшніх арештів студентів і школярів в Мінську.
Серед білого дня ніхто, крім поодиноких жінок не відбиває у ОМОНа юнаків і дівчат. НІХТО!!! Ніхто навіть не намагається перешкоджати пакуванню дітей у автозаки. Ніхто після цього не піднявся на протест "мільйону". Навіть сотні протестуючих проти свавілля силовиків не відбулося.

Що ми спостерігаємо в Білорусі? Ми спостерігаємо протест без ідеї та без керівництва. Люди побачили чергову наругу Лукашенко над їх народною волею, над поняттям народовладдя. Цього разу народ це обурило і образило більше ніж завжди. Стався протест. Пролунали гучні лозунги і вимоги. Але все це залишилося суто внутрішньою справою Білорусі і її влади. Тому, влада з усім її силовим апаратом швидко впорується з мітингувальниками і поодинокими активістами.

На відміну від України, Білорусі не вистачає у боротьбі з диктатурою Лукашенка ідеї боротьби з будь-якою диктатурою і перед усім - з диктатурою Кремля в особі Путіна. Поки в Білорусі більшість населення не розуміє мотивації повного відриву від Росії, доти в Білорусі буде існувати диктатура Лукашенка, яку буде кришувати диктатура Путіна, впритул до введення ЗС РФ на територію Білорусі. Отже, наївні заклики про повторні вибори в Білорусі в умовах повного котролю ситуації в країні бойовими силами диктаторської влади, це утопія, яку важко, але не варто спостерігати дуже всерйоз. Не повторні вибори виведуть Білорусь із диктаторських щелепів Лукашенка, а зміна політичного вектора Білорусі в протилежний політичний бік від Росії. Нажаль, Білорусь до цієї зміни не готова. Тому, влада в Білорусі має більші переваги перед протестними настроями суспільства, які виникли на фоні фальсикування владою виборних результатів "народного" голосування в країні.

Мої найщиріші побажання білорусам рости в своїй ІДЕЙНІЙ боротьбі з диктатурою.
показати весь коментар
02.09.2020 00:27 Відповісти
Обиделись что цветов не досталось?)
показати весь коментар
02.09.2020 00:30 Відповісти
Квітів на могили імперій і диктатур не кладуть. Згадайте Мусоліні, Гітлера... Тільки в Росії люди несуть квіти до таких гидот, як Ленін, Сталін, Дзержинський, Петро Перший, Катерина Друга тощо. Це не нонсенс. Це закономірність. Раби з рабською підсвідомістю іншими не бувають.
показати весь коментар
02.09.2020 00:40 Відповісти
Студенты и учащиеся - самая взрывоопасная часть общества. Именно, благодаря ей, 130 лет назад произошли известные события предопределившие ход всемирной истории...
Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 3947
показати весь коментар
02.09.2020 02:31 Відповісти
-
Кривавий кат Сталін впровадив у кривавій тюрмі народів ссср офіційні масові розстріли дітей, вагітний жінок що ніколи і ніде не було в світі. А тепер його приймач фашист )(уйло веде окупаційні війни з усіма сусідніми країнами, і також розв'язав кривавий фашистський терор і геноцид проти всіх і навіть свого народу москалей, точно так як це раніше робив його ідейний натхненник маніяк -палач ватажок комуно-фашистів сталін.
І немає більшої підлості, ніж війна кривавої влади з дітьми з використанням всієї потужності карального комуно - фашистського апарату. Спираючись на вказівки Політбюро ЦК, особисто кривавих катів виродків Леніна і Сталіна, бандити більшовики створили особливу систему «опального дитинства». Ця система мала в своєму розпорядженні дитячі концтабори і колонії, мобільні приймально-розподільні пункти. Мільйони зомбованих більшовиками дітей повинні були стати карателями комуно - фашистами і забути, хто вони, звідки родом, якої національності, хто і де їх батьки. Навіть був створений величезний особливий - дитячий кривавий концентрований - табір ГУЛАГ ...
Також кривавий кат Сталін впровадив у кривавій тюрмі народів ссср офіційні масові розстріли дітей, вагітних жінок що ніколи і ніде не було в усьому світі.
Такий геноцид дітей був в кривавому ссср є в паРаші і скоро буде в Білоруській державі, якщо вона втратить свій суверенітет і незалежність і стане безправної кацапською колонією.
показати весь коментар
02.09.2020 05:34 Відповісти
Ну і як на це відреагують стурбовані ("озабочение") Європа та ООН ?
показати весь коментар
02.09.2020 08:12 Відповісти
виразять "глубочайшую степень уровня своей глубокой ОЗАБОЧЕНОСТИ"
показати весь коментар
02.09.2020 08:38 Відповісти
Білоруси згадуйте свою історію, у вас є досвід боротьби з російським царизмом (лукашизм, путінізм ?)
Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 1398 Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 6835Мінські силовики затримують школярів просто у дворі ліцею БДУ - Цензор.НЕТ 6920
показати весь коментар
02.09.2020 08:33 Відповісти
Хотелось бы узнать степень глубокой озабоченности евроимпотентов типа меркель и лягушатника.
показати весь коментар
02.09.2020 08:41 Відповісти
Родители - ТЕРПИЛЫ!
показати весь коментар
02.09.2020 10:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 