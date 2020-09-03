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"Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО

У Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану "Де Бош" на міському пляжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній начальник поліції Обухівського району Денис Ярославський.

"Містечко Українка, поруч з відомою Конча-Заспою. Коли я керував поліцією Обухівського району, до якого входить Українка, всі розборки, бригади проводили за межами території, що обслуговувалася мною. Жити стало безпечно. Дякуємо за це МВС", - пише він у коментарі до відеозапису перестрілки.

Безпосередньо перестрілка починається наприкінці третьої хвилини запису.

Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у Ярославського.

Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.

"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", - написала жінка.

Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл, - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Походу вальнули когось. Крові п#зда": на трасі під Мелітополем розстріляли мікроавтобус. ВIДЕО

Автор: 

Київська область (4025) стрілянина (1781)


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Топ коментарі
+35
Одне можу сказати, що то стріляли не Антоненко, не Стерненко, не Кузьменко і не Дугар. Ці "соціально небезпечні злочинці" надійно закриті, хто в буцегарні, хто під підпискою.
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03.09.2020 13:05
+30
Татьяна Кучер, Леван Дарсания, Олексій Онуфрієнко (Пика), Паата Робакидзе и остальные.

ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
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03.09.2020 13:29
+24
новая полиция сцыкливая и не готова за 10К под пули хачей идти
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03.09.2020 12:49
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новая полиция сцыкливая и не готова за 10К под пули хачей идти
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03.09.2020 12:49 Відповісти
"Городок Украинка, рядом с известной Конча-Заспой"



Страшно за бубочку и его мендель

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03.09.2020 13:04 Відповісти
ХАЧАРЫ ОБОССАНЫЕ 100% армяши или чичи............
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03.09.2020 23:16 Відповісти
Одне можу сказати, що то стріляли не Антоненко, не Стерненко, не Кузьменко і не Дугар. Ці "соціально небезпечні злочинці" надійно закриті, хто в буцегарні, хто під підпискою.
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03.09.2020 13:05 Відповісти
Одне можу сказати, що то стріляли не Антоненко, не Стерненко, не Кузьменко і не Дугар. Ці "соціально небезпечні злочинці" надійно закриті, хто в буцегарні, хто під підпискою.
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03.09.2020 13:05 Відповісти
Хорошее название рЭсторана, прям "в тему".
В стране реальная анархия начинается, как в 90-х.
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03.09.2020 12:49 Відповісти
"Имя вы не зря даёте, я скажу вам наперёд,
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт." (с)
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03.09.2020 12:55 Відповісти
Это просто салют Авакову !!!
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03.09.2020 12:51 Відповісти
Аваков самый лучший министр МВД.(Зедент)
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03.09.2020 12:52 Відповісти
Привет тем, кто за Авакова с детства.
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03.09.2020 12:52 Відповісти
А тем кто Авакова с детства не знал?
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03.09.2020 13:13 Відповісти
Одно другому не мешает. Все равно некоторые за него с детства.
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03.09.2020 13:53 Відповісти
В "Де Боше" шум и песни, и там братва гуляет - и не мешают мусора.." (с)
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03.09.2020 12:53 Відповісти
Не ходите девки в ресторан, нынче не трахают, а застрелить могут. Это вам даже не Сомали, это патриотизм.
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03.09.2020 12:53 Відповісти
Это зебилизм. Меняй методичку утырок.
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03.09.2020 13:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470975,тебе же сказали: "лица кавказкой национальности"-какой патриотизм?

у тебя вата вместо мозга
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03.09.2020 17:48 Відповісти
Для кацарылого ,,вата,, это комплемент. ))
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04.09.2020 18:57 Відповісти
Ресторан ДЕ БОШ..... как вы лодку назовете так она и поплывет...
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03.09.2020 12:54 Відповісти
звэрушки
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03.09.2020 12:55 Відповісти
Классные сегодня новости! Сначала микроавтобус расстреляли на трассе, потом - стрельба на пляже. Вперед, назад, в славные 1990-е! Зебуины, поздравляю!
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03.09.2020 12:55 Відповісти
Представникам етнічних банд дозволено носити і застосовувати зброю, українцям - ні.
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03.09.2020 12:58 Відповісти
Да, мужики на видео все какие-то гарячие брюнеты и джигиты, ну, или через одного, похоже
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03.09.2020 14:19 Відповісти
после прихода к власти национального правительства,согласно нового закона,который примет ВР,все представители допустившей подобный беспредел диаспоры будут в 24 часа депортированы на Мадагаскар с ручной кладью не более 10 кг на брата..
с семьями,само собой..
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03.09.2020 17:38 Відповісти
Навіщо такі крайнощі. Достатньо рівних умов, лігалайза. А далі вже природній баланс менше ніж за рік вирівняється.
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03.09.2020 17:49 Відповісти
нам нужны будут крепкие рабочие руки,а не агрессивные бездельники с четками..
нахер их всех..
пусть лучше корейцы займут их место - эти хоть трудяги..
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03.09.2020 17:52 Відповісти
Не треба корейців, нам потрібна "мерная поступь железных батальйонов.")
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03.09.2020 17:59 Відповісти
прохаванные хачики, все гильзы собрали, наверное смотрят голливудские фильмы о криминалистах.
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03.09.2020 12:59 Відповісти
Это все не носит системного характера.
На страже порядка и законности все еще стоит офигенный и незаменимый Арсенбарисыч.
Так что, не нойте и не ссы-те.
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03.09.2020 13:05 Відповісти
Бородачи. Это вам не Билецкий с его детсадом.)
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03.09.2020 13:05 Відповісти
Этот "детсад" разнесёт бородатых хачей за 3 минуты, если не быстрее.
Ну и ты можешь к ним подойти и на счёт детсада рассказать...
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03.09.2020 13:20 Відповісти
Никогда не слышал чтобы они к хачам лезли. Голубые и ботаны Шария это всегда пожалуйста. У них сейчас мочевая война.)
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03.09.2020 19:24 Відповісти
А у нас хачи практически и не вылазят нигде и никогда. Этот случай, скорее исключение. Да и то, місцеві хлопці і самі відсіч дали. То что местные так же криминал, дело другое.
Хачи особо не светятся. Их детишки бывает где-то вылазят, но все резонансные случаи разруливались националистами. Можешь погуглить. Детишки извинялись.
Да и кто знает, что происходит когда видосы не всплывают. Может к ним и ездят, без огласки...
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04.09.2020 07:06 Відповісти
А шо тут непонятного? Черножопые апельсины,спустившись с гор, приехали в ресторан качать. Как всегда приезжают всем аулом. Но другая сторона была готова к такому повороту. ******** разогнали с помощью калашей - все правильно.
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03.09.2020 13:06 Відповісти
Уже есть информация.
На стрелку приехал местный типа авторитет Пика. Пика - типа влиятельный в городе Украинка человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой"))
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03.09.2020 13:09 Відповісти
Так у вас, вроде, не как у нас - выборы настоящие, свободные и честные.
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03.09.2020 14:39 Відповісти
З такою назвою - це карма
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03.09.2020 13:19 Відповісти
Вова, скажи им, чтобы не стреляли и отвели свои силы.
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03.09.2020 13:19 Відповісти
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03.09.2020 13:28 Відповісти
Пусть прикольнётся что закон один для всех
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03.09.2020 15:41 Відповісти
Ви не розумієте суті проблеми, проблема не в тому, що хтось там в когось стріляв з автомату, проблема в тому, що це набуло розголосу. От і все. У нас поліція реагує не на факти злочину а на резонанс. Тепер аренбарісич особисто буде розслідувати, може навіть і затримають когось на камеру для показухи.
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03.09.2020 13:23 Відповісти
Шо уже Сомали, вооружаться пора?
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03.09.2020 13:25 Відповісти
Из увиденного я понял, что хачи приехали ********** и качать права, но местные хлопці им рассказали, что тут не расейка...
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03.09.2020 13:27 Відповісти
Поки не почне Україна депортувати з забороню в'їзду на 20 років криминальні елементи на історічну Батьківщину, після відбуття терміну покарання в Україні за злочин, порядку не буде.
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03.09.2020 13:29 Відповісти
Татьяна Кучер, Леван Дарсания, Олексій Онуфрієнко (Пика), Паата Робакидзе и остальные.

ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
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03.09.2020 13:29 Відповісти
мусора! тикайте , тутвзяток не дают
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03.09.2020 13:32 Відповісти
А что вы хотели, когда главный смотрящий за порядком в стране - хачик?
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03.09.2020 13:35 Відповісти
"Аваков найуспішніший міністр!" - так казав презедент?
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03.09.2020 13:37 Відповісти
Модер Цензора это видео вчера было уже ,
https://censor.net/ru/video_news/3217299/neizvestnye_s_rujyami_ustroili_perestrelku_v_kievskoyi_oblasti_video

Второй раз перепечатываете вчерашнюю новость и почему из АК-47 ?Может М-16 или МП-40 стреляли но на видео ружья ....
Слабенько как-то а вы Интернет ресурс новостей номер 1 в Украине ..
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03.09.2020 13:45 Відповісти
Поліція за людьми без масок полює, дітям і жінкам пістолетом погрожує. Ніколи їй із справжніми злодіями розбиратися.
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03.09.2020 13:47 Відповісти
Тю, ресторан "Дебош", а то анимация была. Часть программы. Отдыхайте дальше
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03.09.2020 13:49 Відповісти
Там поліція боїться не стільки кулі, як звіздюлєй від керівництва.
Шо там Бубочка казав про Сабакова? Каже ехвєктівний, аж страшно?
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03.09.2020 14:09 Відповісти
Как вы яхту назовёте........
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03.09.2020 14:13 Відповісти
Якийсь народ нєрвний, то ж не терористи, які валять в усе що рухається. То, прибліжонниє до влади між собою вирішують бізнес питання.
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03.09.2020 14:14 Відповісти
При Зеленском началось бурное возрождение коррупции и организованной преступности.
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03.09.2020 14:16 Відповісти
Та не вже? А при Порошенку зі зброєю два десятки мудаків по агрохолдингах не бігали?
Он 4 вересня 2016-го в Крюковщині навіть людину вбили. Десь в грудні 2017 на Вінничині. Середина квітня 2019 на Херсонщині стрілянина на агрофірмі. Це, так на вскидку.
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03.09.2020 14:23 Відповісти
Блин, да они ж там все без масок! Куда полиция смотрит?
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03.09.2020 14:21 Відповісти
може то поліція стріляла в тих, хто без масок?
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03.09.2020 14:24 Відповісти
СБУ- ну ладно Медвечук с Кивой вам не по зубам- но отех бегемотов можно отловить?
Почему так вальготно они себя чувствуют? Зачем вы нам????
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03.09.2020 14:31 Відповісти
Хосефина ДэБош и Хосе Аморалес.
На фоне нескольких хлопков-выстрелов отчетно слышно звук работающей стиральной машинки и звук стукающих ложек-вилок. Мамка стирает, дочка хавает, а папка бездельничает
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03.09.2020 14:34 Відповісти
Какая продвинутая женщина. Из десятка разновидностей АК сразу на слух определила АК-47
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03.09.2020 14:38 Відповісти
Та она сразу прочухала что 7,62, на слух.
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03.09.2020 14:47 Відповісти
"Лица кавказской национальности сначала устроили драку, а затем пустили в ход оружие.",-

привет руССкий мир "Зеленых человечков" Зеленого Осла.
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03.09.2020 14:46 Відповісти
Спасибо Авакову за нашу спокойную и безопасную жизнь в Украине!!!!
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03.09.2020 14:50 Відповісти
особенно порадовал черный рукожоп що пальнув в землю и выронил помпу!(на последней минуте)
ну хоть гильзу пособирали..
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03.09.2020 15:42 Відповісти
В девяностых плять. Да в девяностых такого небыло. Стволы да, но найти тогда гранату или шмеля это было прям событие года. Сейчас их в багажниках возят как картоху. А чего вы хотели от главы авакяна торговца ***********. Они своих всегда крышуют.
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03.09.2020 15:46 Відповісти
При владі хитродупі, у криміналі - чорнодупі, а де місце українців?
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03.09.2020 16:27 Відповісти
Ну так в Турции застрели вора.Ожидаются осадки,як кажуть в прогнозе погоды по всему постсовкомому пространству в виде дебошей и передел
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03.09.2020 16:40 Відповісти
перестрелка не носит системный характер. Никто из ментов от провокационного обстрела не пострадал.
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03.09.2020 16:43 Відповісти
Треба заборонити хохлам ходити в місцях відпочинку джигітів...
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03.09.2020 17:37 Відповісти
і де СОБАКОВ???? чи цей урод може тільки по полях бігати і шукати хлопця з ОДНОЮ ГРАНАТОЮ???? ПОРА КІНЧАТИ З ЦИМИ ХАЧАМИ І ЖИ ДАМИ!!!!!!!! ОБРОСЛІ МАВПИ СПУСТИЛИСЬ З ГІР І ПОЧИНАЮТЬ ВЧИТИ ЖИТИ....
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03.09.2020 18:12 Відповісти
а чего "потужный" министр не выступает еще?
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03.09.2020 18:18 Відповісти
Як вже не раз казали наші славні борці перманентного спротиву: "все ще тільки починається"...
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03.09.2020 18:35 Відповісти
ШО? ПЕН?...люди на кадрах...шопенгауэра ни читали....зелень подкильная)
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03.09.2020 19:49 Відповісти
А где же герой Рюкзаков с его вертолетами и ментами с повышенной на 50 % зарплатой?
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03.09.2020 20:24 Відповісти
Пока кучеродарсания со своими говногопниками не згинет с Украинки, в городе будут стрелять и воровать...
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03.09.2020 22:52 Відповісти
За 3 женщинами без масок 3 часа гонялись и ствол в лицо тыкали. Почему беспомощная полиция? )
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03.09.2020 22:54 Відповісти
Полиция хоть и имеет оружие, но перед тем как стрелять она (к сожалению) должна сто раз предупредить о выстреле, спросить нет ли о него (преступника) мед.противопоказаний на выстрелы... А если ещё и ранет преступника, то получит пилюлей от руководителя своего. Таковы законы у нас, но не для нас, а по ту сторону фронта.
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04.09.2020 03:02 Відповісти
 
 