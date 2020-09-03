"Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО

У Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану "Де Бош" на міському пляжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній начальник поліції Обухівського району Денис Ярославський.

"Містечко Українка, поруч з відомою Конча-Заспою. Коли я керував поліцією Обухівського району, до якого входить Українка, всі розборки, бригади проводили за межами території, що обслуговувалася мною. Жити стало безпечно. Дякуємо за це МВС", - пише він у коментарі до відеозапису перестрілки.

Безпосередньо перестрілка починається наприкінці третьої хвилини запису.

Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у Ярославського.

Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.

"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", - написала жінка.

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