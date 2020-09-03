"Під час перших пострілів з АК-47 я сховалася під стіл", - група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану на міському пляжі в Українці. ВIДЕО
У Київській області в місті Українка група чоловіків влаштувала перестрілку біля ресторану "Де Бош" на міському пляжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в соцмережі пише колишній начальник поліції Обухівського району Денис Ярославський.
"Містечко Українка, поруч з відомою Конча-Заспою. Коли я керував поліцією Обухівського району, до якого входить Українка, всі розборки, бригади проводили за межами території, що обслуговувалася мною. Жити стало безпечно. Дякуємо за це МВС", - пише він у коментарі до відеозапису перестрілки.
Безпосередньо перестрілка починається наприкінці третьої хвилини запису.
Одна зі свідків події попросила про допомогу в Facebook у Ярославського.
Вона написала, що в момент початку конфлікту перебувала за столиком на терасі ресторану. Особи кавказької національності спочатку влаштували бійку, а потім пустили в хід зброю.
"Під час перших пострілів з АК47 я сховалася під стіл і почала телефонувати нареченому, який на хвилину відійшов, щоб помити руки. Прошу, допоможіть достукатися до правоохоронних органів. У місті безлад. Поліція не реагує ні на дрібні розбої, ні на такі, схожі на цей теракт у громадському закладі", - написала жінка.
Будь ласка, зачекайте...
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Страшно за бубочку и его мендель
В стране реальная анархия начинается, как в 90-х.
Как вы яхту назовёте, так она и поплывёт." (с)
у тебя вата вместо мозга
с семьями,само собой..
нахер их всех..
пусть лучше корейцы займут их место - эти хоть трудяги..
На страже порядка и законности все еще стоит офигенный и незаменимый Арсенбарисыч.
Так что, не нойте и не ссы-те.
Ну и ты можешь к ним подойти и на счёт детсада рассказать...
Хачи особо не светятся. Их детишки бывает где-то вылазят, но все резонансные случаи разруливались националистами. Можешь погуглить. Детишки извинялись.
Да и кто знает, что происходит когда видосы не всплывают. Может к ним и ездят, без огласки...
На стрелку приехал местный типа авторитет Пика. Пика - типа влиятельный в городе Украинка человек, имеет связи с руководством Украинки и занимается добычей песка. В ресторане он забил стрелку с какими-то людьми, чтоб обсудить выборы в горсовет и кандидатов по спискам разных партий. Но дискуссия, видимо, пошла не в конструктивном русле и "праймериз" закончилось стрельбой"))
ОПГ в Украинке, которое уже не один год отжимает землю, песок, ставят МАФы налево и направо, запугивает бизнесменов. Создали клубы единоборств и набирают туда вот таких стрелков для отжима и запугивания. Все те строения, у которых произошла стрельба - были "подмяты" вышеуказанными бандитами и забраны у бизнеса угрозами. Ресторан "Дебош" - место встречи этой ОПГ. Местная полиция слова не может сказать! Аваков , ау! СБУ - у вас под носом организованная преступность, которая годами держит в страхе целый город Киевской области.
https://censor.net/ru/video_news/3217299/neizvestnye_s_rujyami_ustroili_perestrelku_v_kievskoyi_oblasti_video
Второй раз перепечатываете вчерашнюю новость и почему из АК-47 ?Может М-16 или МП-40 стреляли но на видео ружья ....
Слабенько как-то а вы Интернет ресурс новостей номер 1 в Украине ..
Шо там Бубочка казав про Сабакова? Каже ехвєктівний, аж страшно?
Он 4 вересня 2016-го в Крюковщині навіть людину вбили. Десь в грудні 2017 на Вінничині. Середина квітня 2019 на Херсонщині стрілянина на агрофірмі. Це, так на вскидку.
Почему так вальготно они себя чувствуют? Зачем вы нам????
На фоне нескольких хлопков-выстрелов отчетно слышно звук работающей стиральной машинки и звук стукающих ложек-вилок. Мамка стирает, дочка хавает, а папка бездельничает
привет руССкий мир "Зеленых человечков" Зеленого Осла.
ну хоть гильзу пособирали..