На Харківщині попрощалися з померлим ексбранцем найманців РФ Кімом Дувановим. ВIДЕО

Сьогодні, 21 жовтня, в місті Ізюм Харківської області відбулася церемонія прощання з Кімом Дувановим, 25.11.1971 року народження, старшим солдатом 43-го окремого мотопіхотного батальйону 54-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обрії.

"Сьогодні біля будинку по вулиці Соборній, 57 відбулося прощання з покійним. Прийшли рідні, близькі, бойові побратими, представники місцевої влади, співробітники обласного та міського військкоматів. У почесній варті стояли курсанти Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба. Панахиду відслужили військові капелани. Опівдні траурна процесія перемістилася на північний цвинтар міста, де і було поховано тіло Кіма Дуванова. Вічна пам'ять герою, який захищав рідну землю від ворога!"- сказано в повідомленні.

Дуванов потрапив у полон у 2019 році на Донеччині, коли вісім українських військових на вантажівці збилися з маршруту поблизу Новотроїцького та заїхали на тимчасово окуповану територію. Наприкінці грудня 2019 р повернувся під час обміну полоненими. Помер 18.10.2020 року в санаторії в Одесі від хвороби серця.

У воїна залишилися дружина і двоє синів.