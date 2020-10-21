На Харьковщине простились с умершим экс-пленником наемников РФ Кимом Дувановым. ВИДЕО

Сегодня, 21 октября, в городе Изюм Харьковской области состоялась церемония прощания с Кимом Дувановым, 25.11.1971 года рождения, старшим солдатом 43-го отдельного мотопехотного батальона 54-й отдельной механизированной бригады.

.Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обрії.

"Сегодня у дома по улице Соборной, 57 состоялось прощание с покойным. Пришли родные, близкие, боевые побратимы, представители местной власти, сотрудники областного и городского военкоматов. В почетном карауле стояли курсанты Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба. Панихиду отслужили военные капеланы. В полдень траурная процессия переместилась на северо кладбище города, где и было похоронено тело Кима Дуванова. Вечная память герою, который защищал родную землю от врага!"- говорится в сообщении.

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Дуванов попал в плен в 2019 году на Донетчине, когда восемь украинских военных на грузовике сбились с маршрута вблизи Новотроицкого и заехали на временно оккупированную территорию. В конце декабря 2019 г. вернулся во время обмена пленными. Умер 18.10.2020 года в санатории в Одессе от болезни сердца.

У воина остались жена и двое сыновей.

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