Бійці ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту окупантів. ВIДЕО
Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ провели навчання з відбиття атаки повітряного десанту окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС, підрозділи підняті по тривозі вийшли на позиції, зайняли оборону, зупинили наступ умовного противника в глиб території і знищили його.
Топ коментарі
+14 Андрей Удовиченко #425667
показати весь коментар17.03.2021 11:00
+13 Дмитрий Юхименко
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+12 morpex morpex
показати весь коментар17.03.2021 10:50
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Кацапский вертолет долго летает над территорией Украины, погранцы звонят во все штабы, что бы получить указания как действовать, потом вертолет улетает, и заявление нашего генштаба, ...он залетел всего на 50 метров, мы ничего не могли сделать...
а сбивать вертолет если мы официально не в состоянии войны никто не будет, сначала должны связаться с ним и потребовать покинуть воздушное пространство потом возможно принудительная посадка и сбивать это как крайний вариант.В Су
Мах стоит заброшенный аэропорт в 40+ км от границы,вот бы там разместить ударные беспилотник или в идеале бы самолёты типа супер тукано они могут патрулировать Сумскую и Черниговскую области там много лесов и отвечать вот на такие провокации он бы как раз.Подымать миги или Су намного дороже и они далеко а с Сум он за 5 мин уже возле границы.
Коли вже у нас замінять тупорилих совкових стратегів, які пишуть подібні анахронічні сценарії, на адекватних...
Якщо кадрова проблема дійсно така серьозна, то змусили б вже цих дегенератів під страхом звільненя якусь розумну книжку читати, хоча б одну на місяць... Вже б користь була...
А дезорганизация тыла тоже не используется - после провала десанта в ходе битвы за Букринский полуостров, когда 80% десанта на 3 точках выброски погибло еще в воздухе, остальных без напряжения добили на земле, хотя это был тыл немецеий войск
Воздушный десант для "наступления" не используется со 2-й мировой войны, после того как было наглядно показано что "воздушный десант" нежизнеспособен (Крит 1941, Букринский полуостров 1943).
На кого рассчитана эта совковая показуха?