Бійці ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту окупантів. ВIДЕО

Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ провели навчання з відбиття атаки повітряного десанту окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС, підрозділи підняті по тривозі вийшли на позиції, зайняли оборону, зупинили наступ умовного противника в глиб території і знищили його.

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