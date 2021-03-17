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Бійці ЗСУ провели навчання зі знищення повітряного десанту окупантів. ВIДЕО

Підрозділи десантно-штурмових військ ЗСУ провели навчання з відбиття атаки повітряного десанту окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС, підрозділи підняті по тривозі вийшли на позиції, зайняли оборону, зупинили наступ умовного противника в глиб території і знищили його.

Також дивіться: Українські ВМС в акваторії Чорного моря провели спільні тренування з протимінню групою НАТО. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія (3771) військові навчання (2775) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+14
Учения проводят где как раз надо - сегодня у РФ свои учения в окупиррованом Крыму!!!
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17.03.2021 11:00
+13
Симетрична відповідь все там де треба та в свій час. Так тримати！
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17.03.2021 11:11
+12
Там-там))) на своем напрямке, чтоб подрбного небыло!))) Все под контролем
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17.03.2021 10:50
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А тем временем, пока кто то проводит учения, на границе в Сумской областиБойцы ВСУ провели учения по уничтожению воздушного десанта оккупантов - Цензор.НЕТ 2006
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17.03.2021 10:44 Відповісти
Чорний яструб? То наші.
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17.03.2021 11:48 Відповісти
Не там вы учения проводите, кацапские вертолеты залетают в наше воздушное пространство с севера...
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17.03.2021 10:47 Відповісти
Там-там))) на своем напрямке, чтоб подрбного небыло!))) Все под контролем
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17.03.2021 10:50 Відповісти
Думаю що, такі навчання мають проводити війська територіальної оборони. Що було б дуже актуально.
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17.03.2021 10:51 Відповісти
Учения проводят где как раз надо - сегодня у РФ свои учения в окупиррованом Крыму!!!
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17.03.2021 11:00 Відповісти
Оцените разницу в подходах, кацапы сбивают чужой самолет в чужой стране, ...это не мы, а вы докажите... . Турки сбивают кацапский вертолет над Арменией, ... упс, мы не хотели, извините...
Кацапский вертолет долго летает над территорией Украины, погранцы звонят во все штабы, что бы получить указания как действовать, потом вертолет улетает, и заявление нашего генштаба, ...он залетел всего на 50 метров, мы ничего не могли сделать...
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17.03.2021 11:01 Відповісти
50 метров это ерунда для вертолета скорее всего он был над территорией Украины меньше минуты, думаю они проверили реакцию и возможно разведку ПВО.
а сбивать вертолет если мы официально не в состоянии войны никто не будет, сначала должны связаться с ним и потребовать покинуть воздушное пространство потом возможно принудительная посадка и сбивать это как крайний вариант.В Су
Мах стоит заброшенный аэропорт в 40+ км от границы,вот бы там разместить ударные беспилотник или в идеале бы самолёты типа супер тукано они могут патрулировать Сумскую и Черниговскую области там много лесов и отвечать вот на такие провокации он бы как раз.Подымать миги или Су намного дороже и они далеко а с Сум он за 5 мин уже возле границы.
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17.03.2021 12:46 Відповісти
Много текста. У каждого погранца есть служебные обязанности, основная из них, любыми способами предотвратить нарушение государственной границы, у него ест АК - 74, и если он видит над собой вертолет нарушитель, он должен стрелять. Привезли бы кацапы пару дырок домой, больше не летали бы. И если бы наши залетели бы на их территорию, они так и поступили бы. Но у дешевок одно занятие, вечно оправдываться, размазывать сопли и просить у всех помощи, в то время когда каждый просто должен выполнять свои обязанности.
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17.03.2021 12:55 Відповісти
Симетрична відповідь все там де треба та в свій час. Так тримати！
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17.03.2021 11:11 Відповісти
Підтримання належного рівня бойової готовності,це запорука успіху в боротьбі с окупантом.
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17.03.2021 11:21 Відповісти
Шо за неук пише сценарии... Воздушный десант, после фактического провала Market Garden в 1944г, не используется для наступления, тем более для наступления в глуб територии. Воздушный десант используется для дезорганизации тила противника в полосе наступления основных сил(обеспечение наступления).
Коли вже у нас замінять тупорилих совкових стратегів, які пишуть подібні анахронічні сценарії, на адекватних...
Якщо кадрова проблема дійсно така серьозна, то змусили б вже цих дегенератів під страхом звільненя якусь розумну книжку читати, хоча б одну на місяць... Вже б користь була...
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17.03.2021 11:28 Відповісти
еще добавь Крит в 1941.
А дезорганизация тыла тоже не используется - после провала десанта в ходе битвы за Букринский полуостров, когда 80% десанта на 3 точках выброски погибло еще в воздухе, остальных без напряжения добили на земле, хотя это был тыл немецеий войск
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17.03.2021 11:42 Відповісти
На цьому напряку район відповідальності Командування ОС. Тому і навчання в цьому регіоні.
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17.03.2021 11:28 Відповісти
Какой воздушный десант?
Воздушный десант для "наступления" не используется со 2-й мировой войны, после того как было наглядно показано что "воздушный десант" нежизнеспособен (Крит 1941, Букринский полуостров 1943).
На кого рассчитана эта совковая показуха?
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17.03.2021 11:37 Відповісти
Панове!!! Не плутайте правидне з грішним! У кожного свій напрямок роботи і кожен за нього відповідає. КОС ЗСУ відповідає за окремий напрямок. А Львівська чи Житомирська області це не їх компетенуія. І там проводять свої навчання інші підрозділи.
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17.03.2021 11:48 Відповісти
Навчання, це завжди добре, тому, що підвищується бойовий та фаховий рівень нашої армії, рядового та офіцерського складу. Ворог за цим уважно слідкує, та підраховує свої можливі втрати. Це його добре протрезвляє.
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17.03.2021 11:52 Відповісти
Все правильно роблять. Навчання це завжди позитивно. Місце вибране правильно, у кожного своя задача і під час навчань військові удосконалюють свої практичні навички.
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17.03.2021 12:20 Відповісти
Керівництво ЗСУ дуже добре розуміє розмір загрози, тому постійно проводить навчання у цьому напрямку. Щоб як можна краще підготувати наших воїнів та дати достойну відсіч ворогу.
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17.03.2021 12:57 Відповісти
Я недавно прочитав що в Криму сєпари проводять сьогодні навчання😂😂, ну ну )) давайте, ми також навчаємось там де треба!!! Ми готові завжди!
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17.03.2021 13:15 Відповісти
Скромненько, бедненько. Стреляют на учениях - уже достижение. А то уже задолбало смотреть "учения" без единого выстрела. Но с "десантом оккупантов" - все по-прежнему: Представьте себе что летят вертолеты противника. Представили? Ок, а теперь предствьте что они сели и от туда высаживается десант оккупантов. Представили? Ок, а теперь представьте что они по вам стреляют. А еще представьте что по вам авиация поддержки десанта херачит. ... Что бы участвовать в таких "учениях" надо иметь недюжую фантазию.
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17.03.2021 13:26 Відповісти
 
 