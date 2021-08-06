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Розслідування справи про отримання хабаря екссуддею Чаусом завершено, - САП. ВIДЕО

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні наголошується: "6 серпня 2021 стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії екссудді кваліфіковано за ч.4. ст.368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").

Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас, від дачі показань він відмовився. З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення", - підкреслили в пресслужбі САП.

На сторінці НАБУ опублікували фрагменти оперативної зйомки

У САП нагадали, що "9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили служителя Феміди "на гарячому". Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а у подальшому – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження служителя Феміди було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

30 липня працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екссуддю в центральне управління Служби безпеки.

1 серпня детективом НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подано клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

3 cерпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні "Феофанія" після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет)".

Автор: 

Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+12
Є ще бідони
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06.08.2021 19:00
+8
2 года условно. Если конешно скажет шо ето Порошенко дал ему взятку и вывез в Молдавию.
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06.08.2021 19:00
+7
Ага! Судя по мере пресечения они не только адвокатов нанимают, а ещё и всё что вокруг Чауса живое движется.
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06.08.2021 19:08
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За що ж цей бідолашній наймає 4-х адвокатів, якщо банки з баксами забрали?
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06.08.2021 18:57 Відповісти
Є ще бідони
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06.08.2021 19:00 Відповісти
Мама копила. С пенсии. Так и у Бени и у Агрохимии и у Коли-катлеты.
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06.08.2021 19:01 Відповісти
Він же там не один був в схемі. Ось вони і наймають адвокатів. Багато знає патамушта.
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06.08.2021 19:04 Відповісти
Ага! Судя по мере пресечения они не только адвокатов нанимают, а ещё и всё что вокруг Чауса живое движется.
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06.08.2021 19:08 Відповісти
2 года условно. Если конешно скажет шо ето Порошенко дал ему взятку и вывез в Молдавию.
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06.08.2021 19:00 Відповісти
ну, сказати він може всяке; але і в Пороха адвокати не промах: затребують матеріальні докази, а не "воздух".
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06.08.2021 19:13 Відповісти
А які докази у Бубочки на РНБО? Та кому вони потрібні.
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06.08.2021 19:18 Відповісти
Та і після РНБО потрібен суд; для мертвечука же був суд: домашній арешт. Але бубочка навітьна таке не наважиться.
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06.08.2021 19:28 Відповісти
Бугагага уже один говорил про мотив убийства Гонгадзе- «спросите кучму и литвина» Бугагага эти слова из стенограммы заседания даже удалили....А тут даже не мокруха....
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06.08.2021 19:39 Відповісти
які претензії до кучми і литвина? Ну, от... Ну то там очевидно все; але матеріальних доказів - нуль. З самострілом Кравченка взагалі все заглохло, ланцюжок обірвався. До речі, у справі вбивства Гандзюк - ситуація аналогічна, там ще й свідок заказухи є (Павловський); окрім виконавців, які здали все і вся; але чи прив'яжуть Мангера/Левіна - це ще проблема... От, оцінимо на практиці...
А в цьому випадку: одразу же запитання: а нажуя той чавес Порошенку? Якщо вони з ним жодних дотичних не мали...
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06.08.2021 19:57 Відповісти
Ха .... так после вызова в прокуратуру - никаких - зять закашлял . То же по гепе- пришёл в чёрном «прикиде» все по правилам и его не закрыли.... Есть даже пленки в нете - где гена все рассказывает .... Гену стрельнули.... но не убрали ....Он кинул предъяву Авакяну .... Но Авакян убрать гену не смогли.... Как по беспределу не смогли так и по закону. А гена на трубках дотянул до избрания и секретарь после «просрочки» голосования в раде будет «рулить до осени» Вот Авакяна гепа и сделал...В Харькове ему ничего не светило......И ушёл Авакян после предъявы - испугался что прикроют бабло в Италии .... Ну все же просто .... детский сад .... На пленках Гена грамотно показал Бене что он главный...Гепа с подачи Бени и разрулил тему по юговостоку - ничего не вышло.... Он и очень грамотно разъяснил тем кто захватил горсовет.... Все по понятиям.... И вообще -Ну нет смысла объяснять кто Беня а кто Зеля....Бугагага ....Но проблема в том что США имеют «зуб» на Беню..... Вот и предъявили Ереме)))) Как дети малые..... Ведро это чисто абложка....
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06.08.2021 20:12 Відповісти
Про шеколада вообще нет смысла- просто в этой схеме замешана вся «система» Мокнуть на коррупцию - мол смотрите вы на них бабло тратите а у них все только хуже и никакой демократии - и понятно кому это выгодно.....
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06.08.2021 20:14 Відповісти
От дачи показаний НАБУ он отказался, я верно понял? Чувствуется школа. Он нас ещё повеселит, похоже. Понятно, если вдруг, неосторожно, барановирус не подхватит и... Мементо мори не случится. А ведь так бывает! Ещё как бывает!
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06.08.2021 19:06 Відповісти
Он уже на пленку наговорил и куда надо отослал по интернету)))))Если что вдруг - всплывут эти записи заинтересованной стороны.... Шапито
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06.08.2021 19:40 Відповісти
Ну, то понятно. Тока у нас эти записи как-то не очень котируются, верно? "Голос, похожий на голос Николая Чауса"... далее- по тексту привычному...
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06.08.2021 19:46 Відповісти
Нееее .... дело в другом- то что накукарекал чаус в случае его смерти «предъявят» кому нано .... а цирк то для лохов..... Пинчук же заплатил за тестя лярд. Чучма облажался - ему предъявили , ять заплатил ....Вот тема и закрыта... Интересно кто стоит за Шереметаубийством если журналисты раскопали наружки СБУ и прочее ....Двойная игра .... Его просто «вели» бакланоклоуны ......а грохнула дрезденская школа, которая оказалась «позубастей» ..... Бугагагга. Вот Авакян сено и состряпал «ход конем» на патриотов.... Но римитив ума взял своё - дело разваливается впринципе
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06.08.2021 20:00 Відповісти
Наколядовал?
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06.08.2021 19:12 Відповісти
я думаю колупать его огород после СБУ нет смысла если он конешно не Монте Христо..банки то вроде забрали а рыло у него не похудело значица есть ещё порох в пороховнице да и на Лукьяна будет стопудово в вип камере...Живут же люди!
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06.08.2021 19:20 Відповісти
ЩО Є ІЗ НИМ ПОРОХ З БАБЛОМ, МАБУТЬ Є.
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06.08.2021 19:48 Відповісти
зеленский гнида ...
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06.08.2021 19:25 Відповісти
Всего каких то 5 лет и - Доказательства вины есть Вот бы так по Майдану, Януковичу и остальным делам Дык там это не катит А здесь катит потому что ЗЕ решил отомстить Пороху.Это всего лишь политические разборки, под разными предлогами, между Зе и Порохом Простому обывателю Украины эти разборки не интересны У обывателя совсем другие ценности и нужды. Которых власть не хочет видеть никогда.
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06.08.2021 20:48 Відповісти
Зе до 2019 р. владою не був. Нє ??
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06.08.2021 21:36 Відповісти
И шо ?
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07.08.2021 00:03 Відповісти
У обывателя совсем другие ценности и нужды. Хто на вибори ходить ?
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07.08.2021 10:07 Відповісти
Обычно на выборы ходили только рождённые в СССР .Изредка молодые . На последние выборы пришли дебилы , такие же как и артист Они думали , когда он заявлял - * Зробимо їх разом * что речь идёт о ком угодно но только не о них И их он сделал, и будет продолжать, вместе со своей ЗЕ командой Но и это не могут понять ЗЕ бараны.
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07.08.2021 11:51 Відповісти
Я за Зе не голосував, але "отримую" разом з іншими.
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07.08.2021 18:11 Відповісти
И я ни за Пороха ни за Зе не голосовал Но нашлись идиоты которых он тоже уделывает Теперь почти все чтго голосовали за артиста идут в отказ - Я за зе не голосовал...
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07.08.2021 18:16 Відповісти
Если "обывателю" разборки "не интересны" - кто обывателю виноват, что его имеют?
И будут иметь, пока обыватель не заинтересуется
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07.08.2021 14:42 Відповісти
 
 