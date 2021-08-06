Розслідування справи про отримання хабаря екссуддею Чаусом завершено, - САП. ВIДЕО

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ завершили розслідування стосовно екссудді Дніпровського районного суду міста Києва, який вимагав та одержав неправомірну вигоду у 150 тис. дол США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі САП.

У повідомленні наголошується: "6 серпня 2021 стороні захисту відкрили матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду. Дії екссудді кваліфіковано за ч.4. ст.368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").

Підозрюваного викликали для допиту в НАБУ 5 та 6 серпня. Водночас, від дачі показань він відмовився. З огляду на те, що у кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів для складання обвинувального акта, прокурор САП ухвалив рішення про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту для ознайомлення", - підкреслили в пресслужбі САП.

На сторінці НАБУ опублікували фрагменти оперативної зйомки

У САП нагадали, що "9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили служителя Феміди "на гарячому". Верховна Рада України дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Скориставшись суддівським правовим імунітетом, підозрюваний залишив територію України. З 16 серпня 2016 року суддю було оголошено у національний розшук, а у подальшому – у міжнародний розшук.

У лютому 2017 року його затримали на території Республіки Молдова. Детективи Національного бюро подали клопотання про екстрадицію екссудді до України. Проте у квітні 2021 року з’явилася інформація про нібито його викрадення. Місцезнаходження служителя Феміди було невідоме аж до липня 2021 року, коли посадовця виявили в одному з сіл Вінницької області.

30 липня працівники СБУ виїхали на місце та перевезли екссуддю в центральне управління Служби безпеки.

1 серпня детективом НАБУ за погодженням з прокурором САП ОГП подано клопотання до слідчого судді ВАКС про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

3 cерпня детективи НАБУ затримали екссуддю Дніпровського райсуду Києва у лікарні "Феофанія" після того, яка СБУ надала Національному бюро інформацію про місцезнаходження підозрюваного.

4 серпня Вищий антикорупційний суд обрав екссудді запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, а також зобов‘язав здати закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю (браслет)".