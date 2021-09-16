Українсько-американські навчання Rapid Trident-2021 стартують у понеділок. ВIДЕО

Участь у них візьмуть 6 тисяч військовослужбовців із 15 країн.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"Українсько-американські військові навчання Rapid Trident-2021 триватимуть із 20 вересня по 1 жовтня 2021 року. Основна мета - підготовка до спільних дій у складі багатонаціональних сил під час коаліційних операцій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці навчання - важливий крок України на шляху до НАТО, вони мають підвищити рівень підготовки й оперативності українських військ, а також покращать сумісність штабів Збройних Сил України, США та інших членів НАТО і держав-партнерів.

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"Участь у навчаннях візьмуть 6 тис. військовослужбовців із п'ятнадцяти країн-партнерів", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що вперше в історії Rapid Trident проводитимуть тактичні навчання багатонаціонального батальйону з бойовою стрільбою. Також під час навчань заплановано спільне десантування українських та американських десантників з літака військово-транспортної авіації США С-130.