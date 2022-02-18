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Сильний вибух стався у окупованому Луганську, горить газопровід, - соцмережі. ВIДЕО

Соціальні мережі повідомляють про потужний вибух, що стався у окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть користувачі соціальних мереж

Очевидці  повідомляють:  "Луганськ.У Вергунці знову вибухнув газопровід. Знову ДРГ?"

За їхніми словами горить газопровід на вулиці Фрунзе. Жодних даних про загиблих або постраждалих поки що немає, так само, як і про причини вибуху.

Автор: 

вибух (4449) Луганськ (576)


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Топ коментарі
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18.02.2022 23:40
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18.02.2022 23:41
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18.02.2022 23:41
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Весь мир в режиме онлайн наблюдает как кремль абсолютно нагло создает картинку "жертв агрессии киевской хунты". Когда то же самое путин и его банда делали в Чечне, взорвав дома в Москве и Волгодонске, и не забудьте и фейковый русский вертолет, якобы "подбитый" над Нахичеванью, для принуждения азербайджанских турок к соглашению от 9-го ноября. Полный Гляйвиц... Запад быстро "поверил" кремлю. И сейчас пожинает плоды своего пособничества.(с)





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19.02.2022 00:03 Відповісти
Байден тільки що сказав, що згідно даним розвідки Путлер ВЖЕ прийняв рішення про напад на Україну!
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19.02.2022 00:05 Відповісти
Але на питання журналиста відповів дуже твердо - "так". Журналисти всі ахнули від такої відповіді.
Але всеж Байден додав, коли вже відходив від трибуни, що діпломатія ще можлива.
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19.02.2022 00:16 Відповісти
кацапа, вас всіх поженуть на убой, чи ти думаєш і далі будеш каменти строчити, ні тварино, підеш на перегній за х...ла, за сраліна, підарасію.
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19.02.2022 08:18 Відповісти
Алеж війська Путлера ще не зовсім до цього готови, як на мене.
Йде екскалація.

Сьогодні Гордон розповів про те, що колись розповів йому син Хрущова.

Під час Карібської кризи, коли мір був на грані війни, у Вашингтон полетів Мікоян, на перемовини з Кенеді. І сіділи Кенеді і Микоян у Овльному кабинеті Білого дома, пили віскі, шуткували, та домовлялися як лідерам зберегти обліччя і не починати війни!

Гордон сказав, що в таких критичних випадках основні перемовини проходіть дуже тихо і про них стане відомо лише через багато років!!!

Будемо мати наді. на краще.
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19.02.2022 00:14 Відповісти
, знаєш, за те що ти в такий час лишив Україну без Президента, вибравши замість нього гундосого кацапського карлика, я б тобі не те що ї...ало, як Бутусов Шуфричу натовк- я б тебе шваброю опустив би.
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19.02.2022 00:28 Відповісти
Ну я це бачив у етері і не був би так однозначен.

Ще раз, вибрав його народ України, і не тому що дуже йому повірив, бо у першому турі віддав йому лише 32% з копійками. Другий тур, це завжди голосування проти іншого кандидата. Результат у 73% десь схожий з 2/3 украінців, котри не бажають ратіфікації Мінских протоколів.
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19.02.2022 10:49 Відповісти
гандону син хрущова щось розповідав, це він в своїх сраних fucktax писало?
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19.02.2022 08:20 Відповісти
Ні, це було десь добу тому, на ток-шоу.
Я багато чого знав про Карібську кризу, у тому числі від тих офіцерів, що були відправлені на острів. Але цього момента про Мікояна, який працював та пережив багато керівників СОСР я не знав.
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19.02.2022 10:52 Відповісти
сумніваюсь, що хтось мікояну щось наливав і тим більше він пив, сказали, що ми вашу недоімперію спалимо дотла, якщо не заберетесь от всі домовленості, але якийсь син лійтінанта шмідта хрущова, може гандону які хочеш казочки розказувати.
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19.02.2022 18:24 Відповісти
Ви звичайно маєте право висловлюватися і як кацап. Лаятися, це в них від природи.

Алеж я написав, що крім Гордона, я на цю тему розмовляв і з деякими з тих офіцерів, що тоді приймали участь у всьому тому.

Радяньски ракети, з ядерними БГ, накривали з Куби майже все Східне побережжя США. На той час США мали меньш можливостей на відповідь. І цих ракет було більш півсотні. Всі бойові розрахунки були з СРСР, кубінців до них не підпускали.
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19.02.2022 18:48 Відповісти
ті офіцери були присутні при розмові мікояна і Кенеді?
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19.02.2022 19:19 Відповісти
Я знаю від інших людей, що знаходячись фактично під домашним арештом після усунення від влади, розуміючи що бумаги чекисти знищат, Хрущов дуже багато та у деталях розповів свому сину багато чього, для того, щоб це зберіглося.

Мені особисто, молодому, генерал Полуектов, котрий як раз і незабоявся дати команду збити Пауерса і котрий товарющава з моїм батьком, розповів у деталях як це відбувалося, щоб як раз це не пропало безвісно, тому я вірю сину Хрущова. Та й Гордон намагається не брехати, бо тоді нихто і ніколи йому нічого не розповість - це аксіома професії журналиста.
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19.02.2022 19:44 Відповісти
щось прикрасили десь, то таке, але гондон і журналістика, це як його пірамідки і ліки від хвороб
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20.02.2022 07:17 Відповісти
Пірамідки )))))
Ви у молодому віку ніяких дурниць на робили? )))))))))

Він не білий та не пушистий. Алеж подивиться на ті фігури, що дають йому інтервью. був би трепло, типу Сені Яценюка, то нихто і нічого йомуб не розповідав. Дімон соблюдає всі неписани норми своєї професії, сам не рветься вже до влади, але зробив своє призвіще досить видомим, щоб влада спробувала його просто прихлопнути - захищати його звісно не будуть, алеж використають привід, як що його вб'ють, по повній, тому Гордон під деяким захистом і у той же час він дійсно достатньо незалежний.

Да, я не його адепт, просто намагаюся іноді і у чорному побачити частинку білого )))
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20.02.2022 12:12 Відповісти
дуже сподіваюсь, що скаженого ботокса свої ж таки придушать.
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19.02.2022 00:20 Відповісти
Ні, Льоню. Доведеться воювати. Ти ж військовий пенс, здається?
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19.02.2022 00:29 Відповісти
це не твоя справа.
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19.02.2022 00:37 Відповісти
Що, вже спакував чемодани в Москву драпати?
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19.02.2022 00:38 Відповісти
ні, я Лондон, до родини одного олігарха. буду вчити його синулю української.
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19.02.2022 00:44 Відповісти
Ну то замовляй квитки, з Дніпра до Лондона неблизький шлях.
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19.02.2022 00:46 Відповісти
Мені з Києва до Борисполя за годину-другу пішки можна дійти. а там автостопом.
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19.02.2022 00:56 Відповісти
Зачем так далеко? Можно главу СБУ Украинской научить.... если он еще в Украине.
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19.02.2022 01:01 Відповісти
чувак так себе представлял наряд нечисти, вот и одел на Хеллоуин.

а ты из-за этого получил неизлечимую психическую травму ?
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19.02.2022 01:09 Відповісти
кльова відмазка. усім мінстецем вигадували?
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19.02.2022 01:12 Відповісти
ага,

а заодно и тех, кто на фото рядом стоял, в хеллоуинские костюмы специально нарядили.
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19.02.2022 01:13 Відповісти
які ви підступні...
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19.02.2022 01:14 Відповісти
Так, це початок розвалу недоімперії, зсередини. Ми є свідками значних історичних подій.
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19.02.2022 00:30 Відповісти
розвал такої величезної потвори створить цунамі з гуано вище за Еверест.
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19.02.2022 00:36 Відповісти
Нічого. Ось СРСР розвалилося і цунами не сталось, навпаки страни ЄС за рахунок цього смогли легко пройти ту велику кризу, що мала бути у середені 90-х.
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19.02.2022 10:44 Відповісти
Таку думку колись висловив, нині покійний, Мирослав Попович.
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19.02.2022 11:50 Відповісти
Ну титани незавжди можуть бути прави.
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19.02.2022 13:20 Відповісти
спочатку дит.садочок, потім Донецьк, тепер Луганськ - ото тепер москалі галас піднімуть: "укри-бандеровцы террор на донбассе устроили! мы не можем спокойно смотреть, как убивают наших братьев!!!"
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19.02.2022 00:07 Відповісти
Это фейк.
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19.02.2022 00:26 Відповісти
Нет, это правда.
В ЛНР началась гражданская война (в ДНР гражданская война на подходе).
У Пасечника денюшки закончились - и братки затеяли передел.

Не понимаю, почему бы каждой ростовской семье не приютить у себя в квартире по одной луганской и по одной донецкой семье во имя дружды народов.
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19.02.2022 05:17 Відповісти
У мене знайома уже "приютила" в 2014-му Зять поїхав на заробітки а дочка сама з маленькою дитиною Мати перебралася до неї - допомагать Квартира двокімнатна пустує Пішла до міськради і каже : "Квартира пустує тимчасово Можу пустить дві сім"ї на проживання - хай тільки комунальні сплачують " Вселилися біженці Ну - жіночка десь раз у місяць навідувалася до житла - дивилась за порядком З дачі їм підкидала різних овочів - люди ж бідують! Раз приїхала - а їх дома немає Ключі є - зайшла в квартиру На столі ноут стоїть включений і працює в режимі очікування Вона його посунула по столу і екран "ожив" А на екрані - лист недописаний: "Ребята! Приезжайте сюда Тут такие лохи живут! Что ни скажешь - всему верят А жируют как! Мешками с дач овощи таскают! Приезжайте - хоть поживёте на халяву!"
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19.02.2022 06:33 Відповісти
Опять им в трусы кто-то насрал...
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19.02.2022 01:46 Відповісти
Ничуть не паливно поводят себя кацапы. ***** вчера сказал что будет обострение и сразу же начались обстрелы и подрывы. Боюсь ето только начало. Чтобы больше напугать весь мир кремлевский Чорт которому все так любят заглядывать в глаза проведет ряд терактов с людьми. Возможно даже на самой ********* и подставят какого то сепара с украинским паспортом, который будет на камеру говорить что его биндеры подослали. Поетому ЗАКРОЙТЕ уже границу с Пидоросией на вьезд и выезд иначе все будет на вашей совести.
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19.02.2022 01:52 Відповісти
Оперативно братки действовать начали.
И месяца без финасирования Кремля не продержались, начали передел.
С такими темпами,они там к весне друг-друга утилизируют.

А ведь я предупреждала еще на той неделе: мрамор и гранит для мемориалов Пушилину и Пасечнику заранее закупать, а то ангелов, как у Захарчнко, ваять не из чего будет, сейчас ритуальныее материалы и услуги в республиках Донбасса вздорожают в разы.
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19.02.2022 03:08 Відповісти
В Мариуполе человек один есть - ещё в начале века "поставил на поток" изготовление гробов для "братков донецких" Гробы художественные резные из ценных пород дерева Думаю что и сейчас этим занимается Переправить гробики через линию фронта - не проблема (если пропускные пункты ещё работают)
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19.02.2022 06:40 Відповісти
Какой бизнесмен то однако.
Браткам - самое оно.
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19.02.2022 07:23 Відповісти
Та мабуть так! Хвалився він колись своєю роботою - дерево чорне, рожеве , морений дуб На кришках - барельєфи: розп"яття з Христом, Богоматір"ю, ще якісь зображення святих А всередині - "кишені" для пляшки коньяку, пачки цигарок, запальнички, мобільного телефона і так далі Все як у дикунів часів неоліту - на тому світі покійник повинен мати можливість задовольнить свої потреби! Казав майстер - одному в домовину навіть мисливську рушницю поклали!
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19.02.2022 07:52 Відповісти
Ангелы нужны обязательно!
Поскольку братков луганских и донецих ччерти варят в аду, очень братки при жизни ангелов на мемороалах уважают.

Мемориал глав-братка (на тот момент) ДНР, Захарченко (не хватает лишь малинового пиджака на памятнике Захарченко и золотых цепей на ангелах):
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19.02.2022 08:20 Відповісти
Северный поток пора
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19.02.2022 05:30 Відповісти
У ХЙЛА ПЕРДАК РВАНУЛ )))
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19.02.2022 07:18 Відповісти
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