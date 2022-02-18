Сильний вибух стався у окупованому Луганську, горить газопровід, - соцмережі. ВIДЕО

Соціальні мережі повідомляють про потужний вибух, що стався у окупованому Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть користувачі соціальних мереж

Очевидці повідомляють: "Луганськ.У Вергунці знову вибухнув газопровід. Знову ДРГ?"

За їхніми словами горить газопровід на вулиці Фрунзе. Жодних даних про загиблих або постраждалих поки що немає, так само, як і про причини вибуху.