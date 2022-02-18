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Сильний вибух стався у окупованому Луганську, горить газопровід, - соцмережі. ВIДЕО
Соціальні мережі повідомляють про потужний вибух, що стався у окупованому Луганську.
Як інформує Цензор.НЕТ про це пишуть користувачі соціальних мереж
Очевидці повідомляють: "Луганськ.У Вергунці знову вибухнув газопровід. Знову ДРГ?"
За їхніми словами горить газопровід на вулиці Фрунзе. Жодних даних про загиблих або постраждалих поки що немає, так само, як і про причини вибуху.
Топ коментарі
+91 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар18.02.2022 23:40
+68 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар18.02.2022 23:41
+68 Перехватчик
показати весь коментар18.02.2022 23:41
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Але всеж Байден додав, коли вже відходив від трибуни, що діпломатія ще можлива.
Йде екскалація.
Сьогодні Гордон розповів про те, що колись розповів йому син Хрущова.
Під час Карібської кризи, коли мір був на грані війни, у Вашингтон полетів Мікоян, на перемовини з Кенеді. І сіділи Кенеді і Микоян у Овльному кабинеті Білого дома, пили віскі, шуткували, та домовлялися як лідерам зберегти обліччя і не починати війни!
Гордон сказав, що в таких критичних випадках основні перемовини проходіть дуже тихо і про них стане відомо лише через багато років!!!
Будемо мати наді. на краще.
Ще раз, вибрав його народ України, і не тому що дуже йому повірив, бо у першому турі віддав йому лише 32% з копійками. Другий тур, це завжди голосування проти іншого кандидата. Результат у 73% десь схожий з 2/3 украінців, котри не бажають ратіфікації Мінских протоколів.
Я багато чого знав про Карібську кризу, у тому числі від тих офіцерів, що були відправлені на острів. Але цього момента про Мікояна, який працював та пережив багато керівників СОСР я не знав.
лійтінанта шмідтахрущова, може гандону які хочеш казочки розказувати.
Алеж я написав, що крім Гордона, я на цю тему розмовляв і з деякими з тих офіцерів, що тоді приймали участь у всьому тому.
Радяньски ракети, з ядерними БГ, накривали з Куби майже все Східне побережжя США. На той час США мали меньш можливостей на відповідь. І цих ракет було більш півсотні. Всі бойові розрахунки були з СРСР, кубінців до них не підпускали.
Мені особисто, молодому, генерал Полуектов, котрий як раз і незабоявся дати команду збити Пауерса і котрий товарющава з моїм батьком, розповів у деталях як це відбувалося, щоб як раз це не пропало безвісно, тому я вірю сину Хрущова. Та й Гордон намагається не брехати, бо тоді нихто і ніколи йому нічого не розповість - це аксіома професії журналиста.
Ви у молодому віку ніяких дурниць на робили? )))))))))
Він не білий та не пушистий. Алеж подивиться на ті фігури, що дають йому інтервью. був би трепло, типу Сені Яценюка, то нихто і нічого йомуб не розповідав. Дімон соблюдає всі неписани норми своєї професії, сам не рветься вже до влади, але зробив своє призвіще досить видомим, щоб влада спробувала його просто прихлопнути - захищати його звісно не будуть, алеж використають привід, як що його вб'ють, по повній, тому Гордон під деяким захистом і у той же час він дійсно достатньо незалежний.
Да, я не його адепт, просто намагаюся іноді і у чорному побачити частинку білого )))
а ты из-за этого получил неизлечимую психическую травму ?
а заодно и тех, кто на фото рядом стоял, в хеллоуинские костюмы специально нарядили.
В ЛНР началась гражданская война (в ДНР гражданская война на подходе).
У Пасечника денюшки закончились - и братки затеяли передел.
Не понимаю, почему бы каждой ростовской семье не приютить у себя в квартире по одной луганской и по одной донецкой семье во имя дружды народов.
И месяца без финасирования Кремля не продержались, начали передел.
С такими темпами,они там к весне друг-друга утилизируют.
А ведь я предупреждала еще на той неделе: мрамор и гранит для мемориалов Пушилину и Пасечнику заранее закупать, а то ангелов, как у Захарчнко, ваять не из чего будет, сейчас ритуальныее материалы и услуги в республиках Донбасса вздорожают в разы.
Браткам - самое оно.
Поскольку братков луганских и донецих ччерти варят в аду, очень братки при жизни ангелов на мемороалах уважают.
Мемориал глав-братка (на тот момент) ДНР, Захарченко (не хватает лишь малинового пиджака на памятнике Захарченко и золотых цепей на ангелах):