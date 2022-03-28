Знищення російського танку на вулицях Маріуполя. ВIДЕО
У мережу потрапило відео, як героїчні оборонці Маріуполя нищать російський танк.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео цієї події поширюється у соцмережах.
•Mariupol sokaklarında ilerleyen Rus T-72 tankına bir binadan yapılan tanksavar ateşi. İsabetli ! pic.twitter.com/IJKl3SyY08— Sinan (@5inan_) March 28, 2022
Топ коментарі
+61 Larissa Kora #504090
показати весь коментар28.03.2022 23:30
+46 Andry Moon
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+33 Oleg Melnyk #492443
показати весь коментар28.03.2022 23:37
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А ці хлопці, це **** найкрутіші воїни світу. Місяць в оточенні, майже без надії...
Це не совковий агітпроп, це реально...
крепление расплавилось на голову жмурикам внутри.
https://youtu.be/*********** https://youtu.be/***********
https://youtu.be/BtUTjon4Izg
Экипаж навалил полные комбезы
Или по рычагам или эвакуация
Шо то шо то - однозначно ***** единице
Это еще повезет если заброневого небыло
А так, да, подрыва бч небыло
рашиські алєні, або, в кращому випадку. казачки із ОПи
Більшість із дописувачів від одного звуку танку пообсцикались би - воїну РЕСПЕКТ!
Там *****
Спасибі Anonymous!
Смерть московітам!!
Танчик все.
ВЕЛИКОЛЕПНО !!!
ГОРДИМСЯ ВАМИ !!!!!!
(Боже бережи їх)
Это хорошо
Жаренные они мне больше нравятся
После того как танку прилетело, можно конечно бежать в здание и искать там по этажам противотанкиста. Но кто сказал что он тоже не прикрыт своей пехотой?