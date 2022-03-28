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Знищення російського танку на вулицях Маріуполя. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, як героїчні оборонці Маріуполя нищать російський танк.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео цієї події поширюється у соцмережах. 

•Mariupol sokaklarında ilerleyen Rus T-72 tankına bir binadan yapılan tanksavar ateşi. İsabetli ! pic.twitter.com/IJKl3SyY08

— Sinan (@5inan_) March 28, 2022

Автор: 

Маріуполь (3230) танк (2067)


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Топ коментарі
+61
Слава Полку АЗОВ!
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28.03.2022 23:30
+46
Танку там клямка.
А ці хлопці, це **** найкрутіші воїни світу. Місяць в оточенні, майже без надії...
Це не совковий агітпроп, це реально...
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28.03.2022 23:40
+33
На последней секунде видно, что танк внутри сгорел, огонь с под башни вырываетмся
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28.03.2022 23:37
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На последней секунде видно, что танк внутри сгорел, огонь с под башни вырываетмся
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28.03.2022 23:37 Відповісти
Нет, это неудачный выстрел - нужно было добавить второй раз, но не сверху, а с боку. Здесь, огонь вырывается из под ящика, который закреплен сзади башни, на некотором расстоянии. То есть, взрыв произошел по касательной и ушел в сторону, сломал крепление пулемета и вызвал небольшой пожар между башней и ящиком. Видеозапись оборвана и судя по всему, танк вообще не пострадал. Я не знаю, для чего нужно было выкладывать видео с неудачным выстрелом?
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29.03.2022 01:55 Відповісти
Не пишіть того в чому не тямите. Танку хана. Там кумулятивний струмінь пропалив башту.
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29.03.2022 08:56 Відповісти
В задней нише башни за командиром находится аппаратура танкового птура КОБРА а справа пульт заряжания и выбора типа боеприпаса
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29.03.2022 07:59 Відповісти
Танку там клямка.
А ці хлопці, це **** найкрутіші воїни світу. Місяць в оточенні, майже без надії...
Це не совковий агітпроп, це реально...
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28.03.2022 23:40 Відповісти
Заряд плазмы пошёл вниз - там пулемёт отпал, потому что
крепление расплавилось на голову жмурикам внутри.
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28.03.2022 23:42 Відповісти
Це схоже на полігон?
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28.03.2022 23:35 Відповісти
Там на последней секунде видно, что танк внутри сгорел, огонь с под башни
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28.03.2022 23:36 Відповісти
Розумієш, NLAW - це не кумулятивній або вольфрамовий снаряд, він всередину башти ніяк не попаде. А якщо б він вибухнув, то ти точно б це побачив. Тем більш, якщо з середини, то не тільки башту одірвало, а й увесь танк розірвало, як надути презерватив. Просто подивись на інших відео, як вибухає NLAW. Те що ти побачив - це догорає на поверхні ракетне паливо, заряд не здетонував.
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29.03.2022 00:27 Відповісти
Приклад:

https://youtu.be/*********** https://youtu.be/***********

https://youtu.be/BtUTjon4Izg
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29.03.2022 00:31 Відповісти
Это никак не влияет на результат
Экипаж навалил полные комбезы
Или по рычагам или эвакуация
Шо то шо то - однозначно ***** единице
Это еще повезет если заброневого небыло
А так, да, подрыва бч небыло
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29.03.2022 00:39 Відповісти
Цензор, забань всіх хто приєднався до форуму після початку війни, 99% з них "ті", кого тут не має бути.
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28.03.2022 23:40 Відповісти
+ 100 !!!!

рашиські алєні, або, в кращому випадку. казачки із ОПи
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28.03.2022 23:48 Відповісти
Справді наплив шалений після 22.02.2022, треба заблокувати, щоб не засмічували коментарями.
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29.03.2022 00:13 Відповісти
Я також це помітив.
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29.03.2022 00:14 Відповісти
И шо? Танку п-ц?
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28.03.2022 23:28 Відповісти
Треба було в моторний відсік, але нам з дивана простіше давати оцінку ніж коли в бою мандраж від адреналіну
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28.03.2022 23:32 Відповісти
Коли стріяєш вверх, або вниз то це далеко не одне і те саме коли стріляєш по горизонталі. А це війна і адреналін дійсно зашкалює. Дякуємо і схиляємо з вдячністю голови перед нашими воїнами.
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28.03.2022 23:42 Відповісти
Слава Полку АЗОВ!
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28.03.2022 23:30 Відповісти
А внутри там пожар начался, он едет по инерции.
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28.03.2022 23:32 Відповісти
там чуваки в танке если живы думают куда *******.
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28.03.2022 23:34 Відповісти
очень может быть. ибо они понимают, что "между первой и второй промежуток не большой"
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28.03.2022 23:47 Відповісти
точно знаю, что жареный баран не то что не может думать, у него даже рефлексов нет, и двигаться он уже не может, потому что корочка жёсткая.
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28.03.2022 23:57 Відповісти
как петух с отрубанной головой
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29.03.2022 00:17 Відповісти
Навіть якщо і не знищення танку, то контузія екіпажу 100% - це теж круто.
Більшість із дописувачів від одного звуку танку пообсцикались би - воїну РЕСПЕКТ!
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28.03.2022 23:33 Відповісти
Мне кажется, это проникающий был, не?
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28.03.2022 23:34 Відповісти
Похоже на то потом бабах и писюны по улицах русских кацапов.
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28.03.2022 23:36 Відповісти
Нет, под очень большим углом по касательной в сторону.
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29.03.2022 02:04 Відповісти
Міцно ! Слава полку "Азов"! Слава героїчним ЗСУ !!!
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28.03.2022 23:34 Відповісти
Там внутри шашлык, на последней секунде видно огонь с под башно вырывается
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28.03.2022 23:40 Відповісти
На последней секунде пошел чёрный дым, увеличьте видео.
Там *****
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28.03.2022 23:37 Відповісти
Сильнейшая кибер-атака на IT-инфраструктуру авиации России. В Росавиации обрушена вся сеть, стёрт весь документооборот, почта, файлы на серверах, пропали все документы. Суммарно стёрто примерно 65 терабайтов данных.
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28.03.2022 23:39 Відповісти
Спасибі світовим хакерам!
Спасибі Anonymous!
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28.03.2022 23:52 Відповісти
Не беда. У них копии на дискетах
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28.03.2022 23:54 Відповісти
На останній секунді видно що танк почав загорятися.Екіпаж точно мерці.
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28.03.2022 23:39 Відповісти
Кацапам хана, а желізяка ще повзе…
Смерть московітам!!
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28.03.2022 23:42 Відповісти
Та не приїде той диров. Воно тік ток воїн. Гламурне не буде сидіть в зруйнованому місті
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28.03.2022 23:49 Відповісти
Схиляю голову перед нашими хлопцями в Маріуполі.Хлопці вбивайте цапів та самі залишайтеся живими.
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28.03.2022 23:43 Відповісти
еще один генерал всё. или сам или помогли пока не ясно. труп нашли на веранде в его доме.
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28.03.2022 23:44 Відповісти
порадуй пруфом
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28.03.2022 23:56 Відповісти
не скажу лазию по разным москальским форумам. вроде лента.ру.
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29.03.2022 00:00 Відповісти
Танк уже ехал как курица без головы.
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28.03.2022 23:44 Відповісти
Далеко не поїде.
Танчик все.
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28.03.2022 23:56 Відповісти
ОТЛИЧНО !!! (и кто бы тут, на мягком диване, что не говорил)
ВЕЛИКОЛЕПНО !!!
ГОРДИМСЯ ВАМИ !!!!!!
(Боже бережи їх)
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28.03.2022 23:46 Відповісти
Могучий русский танк выдержал попадание, и как ни в чем не бывало поехал дальше, а танкисты, когда вылезли посмотреть что там долбануло, услышали знакомый голос - как я рад, что в ваш танк попал снаряд)))
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28.03.2022 23:49 Відповісти
Башню насквозь, внутри 800 по Цельсию. Омлет.
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28.03.2022 23:53 Відповісти
попрошу! Омлет с беконом.
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28.03.2022 23:59 Відповісти
Я не уявляю де вони беруть сили і наснагу стільки днів знаходитись в обороні в таких жахливих умовах. Вони - наші незламні Герої. Хай їх оберігає Бог!!! Ми з ними, дуже душа за них болить від беспорадності і люті, що їм неможна допомогти.
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28.03.2022 23:53 Відповісти
от 20 метров магнит срабатывает..... nlaw
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29.03.2022 00:01 Відповісти
Танкистам от Мариуполя с любовью.
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29.03.2022 00:05 Відповісти
Между 4-5 секундами можно рассмотреть ракету. Экипажу точно жепа. У Анатолия Штефана в ФБ картинка четче кстати. Кажись NLAW.
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29.03.2022 00:05 Відповісти
Такі хлопці-дуби як АЗОВ потрібні Україні живими і здоровими. Бережіть себе і всі Сили Небесні хай вас повернуть неушкодженими додому! Ангелів охоронців з усіх сторін!!! Господи вбережи!!!
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29.03.2022 00:06 Відповісти
а чому ти пропустила той факт, що зелен-ого сам кремль до влади в Україні і привів? ну щоб 'сайтісь пасєрєдінє'. тільки, як завжди, в кремля 'шота пашло нє так'. і ось сьогодні той самий кремль хоче скинути зелен-ого і... знову 'шота пашло нє так'! АХАХАХАХАХАХ!!!!
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29.03.2022 01:16 Відповісти
Зрада Маріуполя, напевне найганебніше сторінка цієї війни. Місто гине через бажання боневтіка жрати шашлик на травневі свята. Занадто кривавий вийшов шашлик. Таке не прощається.
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29.03.2022 00:12 Відповісти
Хотелось бы увидеть продолжение, с детонацией боекомплекта...ну раз пацаны сказали что сожгли, значит сожгли! Там сейчас элита Украины сражается, живые легенды, тигры!
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29.03.2022 00:18 Відповісти
На нлав не похоже. Может обычный гранатомет.Надеюсь внутри трупы. Внешние повреждения минимальны
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29.03.2022 00:31 Відповісти
Кацапы решили добить себя в городских боях???
Это хорошо
Жаренные они мне больше нравятся
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29.03.2022 00:43 Відповісти
Танк у місті - без прикриття піхоти? Дійсно - "друга армія світу"
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29.03.2022 01:04 Відповісти
Ну суетились бы там вокруг танка с десяток пехотинцев, и что, чем бы это ему помогло?
После того как танку прилетело, можно конечно бежать в здание и искать там по этажам противотанкиста. Но кто сказал что он тоже не прикрыт своей пехотой?
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29.03.2022 10:11 Відповісти
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29.03.2022 01:57 Відповісти
Кінцева зупинка. Пасажирів просять не залишати речи
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29.03.2022 05:53 Відповісти
Нажаль це не вдалий постріл, але стріоец герой! Дай Боже йому здоров'я
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29.03.2022 08:58 Відповісти
На последней секунде огонь начал вырываться из под башни.Экипажу хана.
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29.03.2022 11:20 Відповісти
 
 