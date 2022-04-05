Страчені рашистами мешканці Бучі на вулиці Франка. ВIДЕО (18+)

Журналіст Денис Казанський оприлюднив кадри з місця чергового воєнного злочину російських окупантів у Бучі. Увага перегляд відео не рекомендований дітям до 18 років та особам з нестійкою психікою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.

"У Бучі продовжують шукати розстріляних мирних мешканців. Це страчені цивільні у дворі будинки на вулиці Івана Франка. Двоє чоловіків і жінки. Люди вбиті пострілами у голову. У цьому та сусідньому дворах дислокувалося російські солдати. Усі будинки розграбовані. З вулиць тіла вже прибрали, але по дворах та посадках мертвих людей вочевидь шукатимуть ще довго".

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