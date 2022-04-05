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Страчені рашистами мешканці Бучі на вулиці Франка. ВIДЕО (18+)
Журналіст Денис Казанський оприлюднив кадри з місця чергового воєнного злочину російських окупантів у Бучі. Увага перегляд відео не рекомендований дітям до 18 років та особам з нестійкою психікою
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці.
"У Бучі продовжують шукати розстріляних мирних мешканців. Це страчені цивільні у дворі будинки на вулиці Івана Франка. Двоє чоловіків і жінки. Люди вбиті пострілами у голову. У цьому та сусідньому дворах дислокувалося російські солдати. Усі будинки розграбовані. З вулиць тіла вже прибрали, але по дворах та посадках мертвих людей вочевидь шукатимуть ще довго".
Топ коментарі
+34 вставай
показати весь коментар05.04.2022 23:52
+27 Старый пионэр
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+23 Валентина Саюн
показати весь коментар05.04.2022 23:52
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@kameniar_ua
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https://twitter.com/kameniar_ua/status/1511054829329780754 4 апр.
В Гостомелі, Бучі, Бородянці разом з російськими окупантами що катували українців, весь той час перебувала ця тварина
Теперь это не кажется чересчур фантастичным.
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!
ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ з 1928-1975 роки.
ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЦЕ ЖАХІТТЯ ЗІЙТИ З РУК…!!!
УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!