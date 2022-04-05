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Новини Відео Війна Різня в Бучі
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Страчені рашистами мешканці Бучі на вулиці Франка. ВIДЕО (18+)

Журналіст Денис Казанський оприлюднив кадри з місця чергового воєнного злочину російських окупантів у Бучі. Увага перегляд відео не рекомендований дітям до 18 років та особам з нестійкою психікою

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у фейсбуці. 

"У Бучі продовжують шукати розстріляних мирних мешканців. Це страчені цивільні у дворі будинки на вулиці Івана Франка. Двоє чоловіків і жінки. Люди вбиті пострілами у голову. У цьому та сусідньому дворах дислокувалося російські солдати. Усі будинки розграбовані. З вулиць тіла вже прибрали, але по дворах та посадках мертвих людей вочевидь шукатимуть ще довго".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мы - русские, мы пришли вас освобождать!", - сказали вони, а потім роздягли мого чоловіка, вивели на вулицю, поставили на коліна і вистрілили в голову", - свідчення мешканки Бучі Абрамової. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ритуальній службі Бучі нарахували 340 тіл, але це ще не все: "20 адрес ще є на завтра. Багато людей поховані на подвір'ях". ВIДЕО

Автор: 

Казанський Денис (308) Буча (541) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+34
кацапи вже прокляті на надцять поколінь. Виздихайте всі, падлюки.
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05.04.2022 23:52
+27
Слухав сьогодня ту лису свинособаку в ООНі про "постановочные кадры". Невже там нема кому врізати йому якоюсь бутилякою по голові?
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05.04.2022 23:56
+23
Не може бути ніколи ніякого миру ні по зеленому ні по ботоксному. Таке ні забути,ні простити. Не має виправдання зеленському за його байку миру на розстріляній землі. Донецьк і Луганск не можна в війну кидать,будуть жертви,а Бучу можна
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05.04.2022 23:52
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Ублюдки.
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05.04.2022 23:52 Відповісти
кацапи вже прокляті на надцять поколінь. Виздихайте всі, падлюки.
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05.04.2022 23:52 Відповісти
Не може бути ніколи ніякого миру ні по зеленому ні по ботоксному. Таке ні забути,ні простити. Не має виправдання зеленському за його байку миру на розстріляній землі. Донецьк і Луганск не можна в війну кидать,будуть жертви,а Бучу можна
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05.04.2022 23:52 Відповісти
Слухав сьогодня ту лису свинособаку в ООНі про "постановочные кадры". Невже там нема кому врізати йому якоюсь бутилякою по голові?
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05.04.2022 23:56 Відповісти
Не роби такої херні...
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06.04.2022 00:07 Відповісти
То були дві різні ситуації , а ти хворий на голову. Дублі у кацапських ублюдків.
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06.04.2022 00:14 Відповісти
Каменяр


@kameniar_ua

·
https://twitter.com/kameniar_ua/status/1511054829329780754 4 апр.



В Гостомелі, Бучі, Бородянці разом з російськими окупантами що катували українців, весь той час перебувала ця тварина

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06.04.2022 00:04 Відповісти
Жаль его тогда в Киеве отпустили. Я помню, кто то кричал не провацируй...
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06.04.2022 00:13 Відповісти
Царёв - наводчик!
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06.04.2022 00:13 Відповісти
15 февраля, 2022 "Разведка США утверждает, что Россия хочет поставить во главе марионеточного правительства Украины бывшего народного депутата Олега Царева. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Financial Times."

Теперь это не кажется чересчур фантастичным.
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06.04.2022 00:17 Відповісти
СВЯТА МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ УКРАЇНИ...!!!
ЗНАЙТИ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ВБИВЦЬ ТА МАРОДЕРІВ МОСКАЛЬСЬКОГО КАЦАПОСТАНА ЗА МЕТОДИКОЮ МОСАДА...!!!
ЛІКВІДУВАТИ УСІХ ДО ОСТАННЙОЇ КАЦАПОМОРДОЇ МЕРЗОТИ, хто брав участь у війні проти УКРАЇНИ і вбивав УКРАЇНЦІВ...!!!
ЗА 1-10 років, так як це робили спецслужби ІЗРАЇЛЮ полювали за усіма фашиськими нацистами, котрі знищували євреїв в 2 світовій, аж до останнього фюрера, але усі мають бути ЛІКВІДОВАНІ ДО ОСТАННЬОГО кацапомордого ублюдка та їх вибл*дків...!!!
ОКО за ОКО, ЗУБ за ЗУБ, КРОВ за КРОВ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОСКАЛЬСЬКІЙ НАВОЛОЧІ...!!!

ОСЬ ТАК ВОНИ ВБИЛИ МІЛІОНИ УКРАЇНЦІВ І ВИВОЗИЛИ ЇХ В КОНЦЛАГЕРА СИБІРУ, КОЛИМИ, МАГАДАНА, ГУЛАГА, ПІВНОЧІ ТА ЗАПОЛЯРЬЯ РАШКИ в Вологду Красноярск, Норільск Дудінку, НА ПОГИБЕЛЬ І ВИСНАЖЛИВУ СМЕРТЬ з 1928-1975 роки.

ЦЬОГО РАЗУ ЇМ НЕМАЄ УСЕ ЦЕ ЖАХІТТЯ ЗІЙТИ З РУК…!!!

УКРАЇНЦІ МАЮТЬ ЗАСПОКОЇТИСЯ ЛИШЕ ТОДІ КОЛИ ЗАКОПАЮТЬ АБО СПАЛЯТЬ ОСТАННЬОГО КАЦАПОМОРДОГО МОСКАЛЯ З СКРЄПОСТАНА…!!!
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06.04.2022 00:07 Відповісти
Этим свинорылым собакам не должно быть пощады!!!! Закапывать живьём!!! Эти мрази не имеют права на существование!!!! Руське падло раковая опухоль на нашей планете которую нужно вырезать!!!
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06.04.2022 00:40 Відповісти
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06.04.2022 01:59 Відповісти
Немає слів... не можу поставити вподобайку. Підлий, цинічний людожер пуйло.
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06.04.2022 03:10 Відповісти
УКРАИНЦЫ будути безоружгыми грызть русню зубами.я мечтаю увидеть ядерные взрывы от калининграда до магадана!!!!!смерть русне во всём мире!!СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.04.2022 09:54 Відповісти
продукти ядерних вибухів в довільному місці Європи розлетяться по всій Європі ... і на Ізраіль теж вистачить. То не пишіть дурниць
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06.04.2022 11:41 Відповісти
* трохи не по темі : Шановний редактор новин, Ви працюєте в шанованому ЗМІ, то користуйтесь українською мовою, а не цим гівняним новоязом. Які на "рашисти"? Що це таке? Є старе зрозуміле всім слово "москалі", або більш нейтрально "московити".
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06.04.2022 11:39 Відповісти
 
 