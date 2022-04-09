"Як ви спите уночі?" - переможці Євробачення-2021 Maneskin випустили кліп на підтримку України. ВIДЕО
Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Maneskin записали новий сингл на підтримку України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Таблоїд".
Артисти оприлюднили потужний ролик, в якому показали моторошні кадри війни на нашій землі.
Відео учасники гурту опублікували на офіційній сторінці в Instagram.
"Біженці в Україні та всьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос з вимогою діяти, і ви можете. Приєднуйтесь до нас, зніміть власне відео, в якому закликаєте світ підтримати біженців та пожертвувати на ForUkraine.com", - закликали музиканти.
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Olga Ev
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