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"Як ви спите уночі?" - переможці Євробачення-2021 Maneskin випустили кліп на підтримку України. ВIДЕО

Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Maneskin записали новий сингл на підтримку України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Таблоїд".

Артисти оприлюднили потужний ролик, в якому показали моторошні кадри війни на нашій землі.

Відео учасники гурту опублікували на офіційній сторінці в Instagram.

"Біженці в Україні та всьому світі потребують термінової гуманітарної допомоги. Ми використовуємо свій голос з вимогою діяти, і ви можете. Приєднуйтесь до нас, зніміть власне відео, в якому закликаєте світ підтримати біженців та пожертвувати на ForUkraine.com", - закликали музиканти.

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музика (489) підтримка (603)


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Дякуємо усім небайдужим, дякуємо Maneskin
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09.04.2022 12:38 Відповісти
moja mama sluha maneskin
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09.04.2022 12:38 Відповісти
Не шукайте в них нічого людського,бо його немає,не відноситесь до них як до людей,бо вони не люди.Відкрийте вже нарешті очі.
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09.04.2022 12:53 Відповісти
Danke,Maneskin !
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09.04.2022 14:33 Відповісти
Måneskin
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09.04.2022 16:37 Відповісти
 
 