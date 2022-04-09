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Розпочалася зустріч Зеленського із федеральним канцлером Австрії Негаммером. ВIДЕО

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Австрія підтримує нас у спротиві агресії РФ. Візит до Києва федерального канцлера Карла Негаммера — важливий прояв солідарності з українським народом", - написав Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

Також читайте: Канцлер Австрії Нехаммер зустрінеться 9 квітня у Києві з Зеленським

Автор: 

Австрія (962) Зеленський Володимир (23829) Офіс Президента (2022)


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Бучу эвакуировать.... Данилов и вроде Люся сказали - "ЗНАЛИ" - что мешало?
я только уже в порядке как там... это, ну то же что и "911" говорят про "масонов", только так и понимаю, что это типо "план был такой"
жаль нашу Зелю, если и когда и если его охрану п..рор..вут люди с вопросом - Че ты, парень, "не знал"?
ну просто объяснить высер например - Данилова - "мы то и это все знали еще с ноября" - как?
зрада типо, да? ну просто... слава Перуну или кому там шо у меня нет родаков вообще, а если там были бы, то я бы возмолился - Митра, за что же у нас президент настолько **************(нужное подставить)(но не пид..орас, хотя бы за то что бородку запустил типао мужественный)
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09.04.2022 14:19 Відповісти
також знали що чоловіків як правило вбивають, але ні з країни ні з міст не евакуюють...
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09.04.2022 14:38 Відповісти
це жертвоприношення, як у Краматорську.
просто у них же капище навіть є спеціальне. стопроц. шо там і речі Сраліна і Берії и всяких пол-потів і т.д.
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10.04.2022 11:21 Відповісти
Шлях до європи просочений кров'ю та вимощений тілами Українських дітей.
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09.04.2022 14:34 Відповісти
хоть би не намолов чого лишнього
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09.04.2022 14:58 Відповісти
оставлю для памяти
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09.04.2022 15:28 Відповісти
А чи можна австрійців звинувачувати у співпраці по НордСтрім-2 із рашистами, якщо зеленський в цей час вів бізнес на москві?
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09.04.2022 15:52 Відповісти
Співчуваю Карлу Негаммеру, це зеспілкування не додає віри у розум людства!
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09.04.2022 16:35 Відповісти
Не молоток он. **** с ним общаться, когда они ***** на свадьбу зовут. Пустое дело.
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09.04.2022 16:50 Відповісти
 
 