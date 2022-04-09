Розпочалася зустріч Зеленського із федеральним канцлером Австрії Негаммером. ВIДЕО

Розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Австрія підтримує нас у спротиві агресії РФ. Візит до Києва федерального канцлера Карла Негаммера — важливий прояв солідарності з українським народом", - написав Зеленський на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук.

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